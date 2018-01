Walk-on-girls vallen ten prooi aan 'welgestelde feministen': het darten raakt een dubieuze traditie kwijt

Van Barneveld teleurgesteld

'Op gezette tijden herzien we al onze evenementen,' verklaarde de Professional Darts Corporation eerder deze week, 'en dit besluit is tot stand gekomen na overleg met de televisiestations.' Het verbod gaat komend weekeinde reeds in bij een toernooi in Milton Keynes. The Women's Sports Trust staat achter het besluit.



Tijdens een ontbijtprogramma op de Britse televisie noemde de feministe Sally Howard de traditie 'vernederend', dit tot verontwaardiging van twee walk-on girls die naast haar zaten.



De Nederlandse dartlegende Raymond van Barneveld toonde zich teleurgesteld. 'Ik zal de meiden echt missen! Voor mij horen ze bij de dartwereld,' tweette de vijfvoudig wereldkampioen. Zijn collega Michael van Gerwen, die wil dat darts meer als sport wordt gezien, had er minder moeite mee. 'Het kan me weinig schelen.'



Toch is er ook veel protest. Reeds 30 duizend mensen ondertekenden een petitie tegen het verbod. Barry Hearn, de grote man in de dartwereld: 'We leveren in veranderende tijden - de politiek-correcte brigade is in volle sterkte en veroorzaakt overal veranderingen in de sport. Het zal alleen maar erger worden.'



In weekblad The Spectator zag commentator Brendan O'Neill het verbod niet als een slag tussen de seksen maar als onderdeel van een klassenstrijd. Volgens hem zorgen welgestelde feministen uit de middenklasse 'voor het ontslag van deze prachtige dames uit de arbeidersklasse die voor een beetje glamour zorgen in een spel dat wordt gedomineerd door gezette kerels die houden van hun pilsje.'