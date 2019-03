Wales wint de Six Nations met overmacht - en mag zich misschien wel rugbynatie van de wereld noemen

Piers Francis van Northampton Saints neemt een penalty. Beeld Getty Images

Na vijf overwinningen uit vijf wedstrijden kunnen de Welsh zich de beste rugbynatie van Europa noemen, en misschien wel van de wereld. Het noordelijke halfrond domineert, maar staat voor een cruciale keuze: rijker worden, of de welvaart delen met het Zuiden?

De beslissende pot in Cardiff werd nooit een echte wedstrijd. Reeds binnen een minuut nadat de tonen van Land of my Fathers (het volkslied van Wales) weggestorven waren, scoorde de in Nieuw-Zeeland geboren Hadleigh Parkes een try. Deze slag kwamen de tegenvallende Ieren niet ten boven. Voor Wales was het de derde Grand Slam (vijf zeges in vijf duels) in twaalf jaar. Het heeft nu evenveel Grand Slams gewonnen in de geschiedenis van het zeslandentoernooi als Engeland: 13.

De zege was een passend geschenk voor manager Warren Gatland, die in 2007 was aangetreden. Deze Nieuw-Zeelander heeft van Wales, dat in de jaren zeventig haar glorietijd beleefde, een ijzersterke ploeg gemaakt. Het gezicht van de draken is Alun Wyn Jones, de onverwoestbare aanvoerder die reeds tijdens zijn spelende bestaan een legende is. De advocatenzoon uit Swansea hoopt later dit jaar met een wereldtitel met rugbypensioen te kunnen gaan.

Kwetsbaar

Het spel van Wales is wel eens Warrenball genoemd, een verwijzing naar de voornaam van de coach Gatland. De Welsh spelen ondanks Gatland niet als de Nieuw-Zeelanders (aanvallend, technisch, snel), maar op zijn Brits: vertrouwen op een sterke verdediging en goede kicking-game, om elke meter vechtend naar de achterlijn. Opvallend is de mentale weerbaarheid. Tegen Frankrijk kwam het terug van een 16-0 achterstand bij rust en tegen Engeland boog het een 10-3 achterstand om in een zege.

Het Ierse team – bestaande uit Ierse en Noord-Ierse spelers - was zeven weken geleden als grote favoriet aan het toernooi begonnen. In 2018 hadden de Ieren op een na al hun wedstrijden gewonnen, onder meer tegen Nieuw-Zeeland. Dat was de tweede keer in drie jaar dat ze de almachtige All Blacks hadden verslagen, iets dat ze nooit eerder hadden gedaan. Het is opmerkelijk omdat rugby minder populair is dan Gaelic Football, Hurling en voetbal.

De All Blacks, regerend wereldkampioen, zijn relatief kwetsbaar en Wales hoopt ze later dit jaar bij het WK rugby in Japan voor het eerst sinds 1953 te kunnen verslaan.

Dat het Noordelijk Halfrond nu heerst, bleek afgelopen najaar tijdens de najaarswedstrijden tussen Noord en Zuid. Australië en Zuid-Afrika vielen wat tegen, terwijl Nieuw-Zeeland na het verlies tegen Ierland ternauwernood wist te winnen van Engeland. De All Blacks zijn op papier nog wel het beste team van de wereld, maar de plekken twee tot en met vier zijn in Britse en Ierse handen. Bij het WK van 2015 stond geen noordelijk team in de halve finales.

Rory Hutchinson van Northampton Saints tackelt Dom Morris van Saracens. Beeld Getty Images

Merkwaardige wedstrijd

In het noorden floreert het rugby. Er zit veel geld in de sport. De meeste clubs, zeker de Engelse, zijn in handen van fiscaal behendige miljonairs. Bij interlands zitten de stadions vol. Zelfs Italië weet het Olympico goed te vullen hoewel de Azzurri hoogstzelden winnen. Ondertussen gaat het financieel niet goed met het rugby in Australië en Zuid-Afrika, terwijl de All Blacks staatssteun krijgen omdat ze het grote uithangbord van Nieuw-Zeeland vormen.

De bonden van de Six Nations waren afgelopen week in Dublin bijeen om te praten over een bod van CVC Capital Partners. Dit Britse private equity-bedrijf, een van de grote spelers op de markt, wil een belang van dertig procent nemen in de Six Nations, een aandeel dat een half miljard pond waar is. Onlangs heeft het ook al een kwart miljard geïnvesteerd in de Engelse rugbycompetitie. Het zal de rugbybonden rijker maken, al zal CVC de winsten afromen.

Het alternatief is het meewerken aan de plannen van de wereldrugbybond voor een Nations Championship, een internationale toernooi voor twaalf landen dat ten koste kan gaan van de Six Nations. Het levert de betrokken bonden in twaalf jaar tijd vijf miljard pond op. Een belangrijk persoon bij de financiering is Philippe Blatter, een neef van Sepp. Het Zuiden voelt er voor, maar het Noorden twijfelt, de Ieren en de Schotten voorop.

De aantrekkelijkheid van Six Nations-rugby werd later op de zaterdag onderschreven op Twickenham, de Londense rugbytempel. Hoewel er na de zege van Wales niet meer op het spel stond dan de eer en de zogeheten Calcutta Cup, speelden Engeland en Schotland een van de merkwaardigste wedstrijden uit de rugbygeschiedenis. De Engelsen namen een 31-0 voorsprong, waarna de Schotse Bravehearts terugvochten en de wedstrijd in 38 – 38 eindigde.

Maar de titel, die is in het bezit van het prinsdom.