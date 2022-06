Wales - Nederland (1-2): een gedrocht, maar wel gewonnen

Wout Weghorst juicht na het scoren van de winnende goal in de blessuretijd. Beeld AFP

Het was een lange zit met een spectaculair slot, Wales - Nederland, zo’n wedstrijd waarvan je je afvraagt: waarom? Waarom zo? Waarom nu? Elf andere voetballers draafden woensdag op in winderig Wales, in vergelijking met afgelopen vrijdag in Brussel tegen België (1-4). De conclusie is duidelijk: het ene elftal is het andere niet.

Opwindend was vooral de blessuretijd. Eerst door de kopbal van Norrington-Davies (1-1), die in de lucht won van Hans Hateboer. Daarna de fantastische dribbel van invaller Frenkie de Jong, de bloem op de dorre vlakte, diens pass op Tyrell Malacia, de voorzet van de Feyenoorder en de kopbal van de verder onzichtbare Wout Weghorst voor 1-2.

Maar de wedstrijd viel niet bepaald mee. De perfecte techniek, soms vrij basaal, is geen vanzelfsprekendheid bij profs als Jordan Teze en Hans Hateboer. Zelfs de veelgeprezen Cody Gakpo, die eventueel voor een miljoenentransfer staat, had moeite met beheersing van de bal op cruciale momenten.

Creativiteit en initiatief zijn ook geen logische eigenschappen voor een voetballer in de top, zeker bij een land waar passing tot kunst is verheven en de dribbel of de onverwachte actie steeds meer tot de zeldzaamheden behoort. Vandaar ook het belang van spelers als Memphis Depay, Frenkie de Jong en Steven Bergwijn.

Spelers testen voor het WK

Was het dan een soort van bedrog, deze actie van bondscoach Louis van Gaal om het hele elftal te vervangen? Nou nee, dat ook niet. De Nations League is een veredeld oefentoernooi en Van Gaal wil veel spelers beoordelen voor het WK in Qatar en dient te waken voor overbelasting.

Deze opstelling was alleen het andere uiterste, in Cardiff, waar de supporters van Wales nagenoten van de kwalificatie voor het WK. Het was alsof je in een sterrenrestaurant een stamppotje uit een plastic verpakking voorgeschoteld kreeg. Niet dat er iets mis is met een stamppotje, integendeel, maar na het hoofdgerecht van vrijdag waren de verwachtingen hoger dan het opdienen van een bord eten waarin alleen een kuiltje voor de jus voor wat fantasie zorgt.

Zo ontstond een wedstrijd zonder ziel, zonder iets dat opwindt, dat supporters verleidt naar een wedstrijd te kijken en zich over te geven aan kunsten die ze zelf hadden willen beheersen. Elf spelers wilden dolgraag voldoen aan de strenge maatstaven van de bondscoach. Alleen: het lukte niet, of in elk geval weinig, afgezien van de uitslag dan.

Wales nodigde daarbij ook niet uit om lekker te voetballen, want bondscoach Rob Page liet zijn elftal ver terugzakken om de ruimtes klein te houden. Dan komt het aan op secuur spel, en dat zat er niet in bij Oranje. Overigens was ook Wales een ander team, met zeven andere voetballers dan zondag in de basis.

Teze en Schouten debuteerden

Bij Oranje waren er twee debutanten, van wie verdediger Jordan Teze al na drie minuten de gele kaart kreeg. Hij flirtte met rood en leek bevangen door spanning. Met aanvoerder Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt vormde hij het drietal centrale verdedigers. Niet dat De Ligt heel slecht speelde als linker van de drie centrale verdedigers, maar telkens naar het rechterbeen draaien houdt op. Doelman Mark Flekken oogde onzeker, bij hoge ballen en één keer met een trap.

Op het middenveld ontbrak diepte en creativiteit, hoewel de andere debutant, Jerdy Schouten, in de passing behoorlijk vast was en kort voor rust een mooi, geblokkeerd schot liet noteren. Kort na de pauze passte Schouten op Koopmeiners, die met rechts diagonaal uithaalde voor zijn eerste goal als international. Van Gaal had hem dinsdag als voorbeeld genoemd van iemand die bij zijn club uitstekend presteert en bij Oranje onder de maat blijft.

Noa Lang, de dribbelaar met branie, vroeg om menig bal, waardoor in elk geval nog verwachting ontstond, al maakte hij weinig paraat. Wout Weghorst liep de lange spits uit te hangen die verdwaald leek in het nationale elftal, op zijn slotakkoord na dan. Cody Gakpo was ongelukkig in zijn aannames, hoewel hij kort voor rust bijna een doelpunt maakte.

Na de 0-1 drong Wales aan en greep Van Gaal in, door van de A-ploeg Frenkie de Jong en Steven Bergwijn te brengen voor Schouten en Gakpo. Bij Wales viel held Gareth Bale nog in, tot enthousiasme van het publiek. Al met al was het niet veel, al zal Van Gaal lering trekken. Bovendien won Oranje ook zijn tweede uitwedstrijd en heeft het de eerste plaats in de groep voorlopig stevig in handen, met thuisduels tegen Polen (zaterdag) en Wales (dinsdag) op het programma.