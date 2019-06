Wachten put Kiki Bertens in Rosmalen nog meer uit dan het tennis zelf

Het voetenwerk op gras blijft lastig, zo ervaart Kiki Bertens ook deze week. Beeld EPA

Niet landgenoot Arantxa Rus, voormalig dubbelpartner Johanna Larsson of de Russische Natalia Vichljantseva, maar de tijd en het weer waren tot nu toe de grootste tegenstander van Kiki Bertens in Rosmalen. Door de vele regenval op woensdag en donderdag had de nummer één van de plaatsingslijst vrijdag een drukke dag op de Libéma Open: twee enkelpartijen en een dubbelpartij.

Omdat het programma ook gisteren uitliep – twee keer een lange driesetter voordat Bertens de baan op mocht – was de 27-jarige tennisster nog bezig met haar derde partij toen het al begon te schemeren.

Nadat het treffen met Rus donderdag wegens regen was gestaakt, rekende ze vrijdagmiddag in het restant af met de tennisster uit Delft (7-5, 6-3). Tegen de avond bereikte ze de halve finales door op een volgepakt centre court Vichljantseva te verslaan (6-3, 6-3). Aansluitend begon ze met Demi Schuurs aan de dubbelpartij.

Bertens stond tijdens haar twee partijen in het enkelspel in totaal 1 uur en 20 minuten op de baan. De rest van de dag – vanaf 9 uur ’s ochtends – zat de nummer vier van de wereld voornamelijk in de spelerslounge te wachten totdat ze weer de baan op mocht. ‘Dat maakt tennis zo lastig’, zegt oud-prof Sjeng Schalken. ‘Zulke dagen putten je uit zonder dat je speelt. Je bent continu met de volgende partij bezig. Dat kost heel veel energie.’

Daar sluit Robin Haase zich bij aan. Volgens de 32-jarige Hagenaar, die in Rosmalen in zowel het enkel- als dubbelspel reeds werd uitgeschakeld, maakt het van tennis in mentaal opzicht een van de zwaarste sporten. ‘Je weet nooit wanneer je de baan op moet. Wachten kan heel saai en pittig zijn. Je kunt niks doen in de tussentijd, maar moet wel scherp blijven.’

Wegdoezelen

Om de tijd tussen de partijen te doden koos Schalken er vaak voor om te gaan slapen. Op de tafel van de fysiotherapeut doezelde hij dan weg. ‘Ik was niet in diepe slaap, maar pakte wel heel bewust mijn rust. Zolang je wakker bent, daalt je energieniveau door de spanning.’

Schalken (42) kan zich goed inbeelden dat Bertens mentaal gesloopt was toen ze ’s avonds aan haar derde partij van de dag begon. ‘Kiki ervaart veel druk om te presteren voor eigen publiek. Als ze dan lang moet wachten, dan stapelt het zich alleen maar op. Het is veel fijner als je snel kunt beginnen. Eenmaal op de baan valt de druk van je af.’

Zelf begon Schalken altijd een kwartier voordat hij dacht de baan op te moeten aan zijn warming-up. De drievoudig kwartfinalist op Wimbledon zette zich binnen een paar minuten op scherp door fysiek even tot het gaatje te gaan en zijn hartslag op te laten lopen tot 200 per minuut.

Ook Haase stelt zijn warming-up zo lang mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat hij zich soms twee of drie keer moet opwarmen, omdat de partij voor hem alsnog een andere wending neemt. Door de jaren heen heeft hij er naar eigen zeggen mee om leren gaan. Het hoort bij de sport.

Kleine porties

Toch blijft eten een heikel punt. Wanneer eet je je laatste bord pasta? En pak je nog een koolhydraatrijke reep of toch niet? Volgens Haase en Schalken zijn kleine porties het geheim. Het lichaam moet genoeg brandstof hebben om een zware inspanning te kunnen leveren. Anderzijds mag het eten niet te zwaar op de maag liggen.

Het blijft schipperen. Ook na dertien jaar proftennis en duizenden wedstrijden, erkent Haase. Nog steeds stapt hij soms de baan op met een volle maag omdat hij te veel heeft gegeten. ‘Dat is niet prettig, maar ik heb liever iets te veel dan iets te weinig gegeten. Als je te weinig op hebt, wordt het heel zwaar. Het is lastig om dan nog op krachten te komen.’

Uiteindelijk stond Bertens tijdens haar twee enkelpartijen minder dan anderhalf uur op de baan. Schalken denkt dan ook niet dat ze fysiek gesloopt was voor haar dubbelpartij. Vooral mentaal werd Bertens op de proef gesteld, meent hij. ‘Als je mentaal vermoeid bent, raak je ook sneller geïrriteerd tijdens een wedstrijd. Des te moeilijker is het om je taken te blijven uitvoeren.’

Als Schalken een aantal van dit soort uitputtende dagen in een seizoen had, was hij mentaal volledig uitgeput. Zelf maakte hij de fout om na Wimbledon te snel weer wedstrijden te gaan spelen. ‘Dan blijf je moe’, weet hij uit ervaring. ‘Ik adviseer Bertens dan ook na het seizoen goed op vakantie te gaan.’ Maar eerst wacht haar in Rosmalen nog een halve finale en wellicht finale.