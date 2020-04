Wachten op herstart van het marathonseizoen: ‘Voor atleten met klein contractje wordt het heel moeilijk’

Zondag stond de marathon van Londen op het programma, daar zou Eliud Kipchoge (op de foto) het opnemen tegen Kenenisa Bekele. Het had het hoogtepunt van het marathonseizoen moeten worden. Beeld EPA

Een pan met overgebleven vissticks verraadt de aanwezigheid van een atleet in het verder uitgestorven kantoor van Global Sports Communication in Nijmegen. Daniel Kipchumba is de enige gast bij het sportmanagementbureau. De Keniaanse langeafstandsloper was voor een operatie in Nederland. Hij revalideerde in het atletenverblijf boven het kantoor toen de coronacrisis uitbrak. De gestrande atleet zit er nu alleen en kan voorlopig niet terug.

Normaal gesproken had het in deze weken gewemeld van de marathonlopers op kantoor. Er is plek voor twintig sporters die zich voorbereiden op wedstrijden. Zondag stond de marathon van Londen op het programma. Daar had de tweestrijd tussen de twee beste marathonlopers van dit moment, de Keniaan Eliud Kipchoge en de Ethiopiër Kenenisa Bekele, het hoogtepunt van het marathonseizoen moeten worden. De wedstrijd is verplaatst naar 4 oktober.

Jos Hermens, oprichter en eigenaar van het sportmanagementbureau, hoopt dat er in het najaar weer wedstrijden zijn. Hij heeft nog een belafspraak staan met de toernooidirecteur van Londen om te brainstormen over hoe de wedstrijd in de herfst op een veilige manier gelopen kan worden. ‘Je moet iets organiseren op een kleiner oppervlak wat af te schermen is.’ Zelf denkt hij aan een parcours in Battersea Park, een plek waar ook naar gekeken werd toen er gezocht werd naar een locatie voor een recordpoging om voor het eerst een marathon onder de twee uur te lopen. Het park in Londen legde het uiteindelijk af tegen de beschutte rechte wegen in het Wiener Prater in wenen. In oktober vorig jaar liep Eliud Kipchoge daar op een afgezette route, geholpen door 41 tempomakers, 1.59,40. ‘Op een vergelijkbare manier zou je de marathons weer op kunnen starten voor de elitelopers. Na elkaar starten, en als je in moet halen ga je er met een grote boog omheen. Of je kunt atleten van tevoren testen en in quarantaine te zetten.’

De grote namen verliezen in deze tijd tonnen aan prijzengeld. Maar de mindere goden worden het hardst geraakt. ‘Voor de atleten met een klein contractje wordt het heel moeilijk. Die moeten misschien ander werk zoeken. Nike heeft aangekondigd dat er flink geschrapt gaat worden. Nieuwe contracten worden niet zomaar meer aangeboden.’

Geen overwinningen betekent ook minder inkomsten voor zijn bedrijf. De atleten uit zijn stal hadden grote plannen voor 2020. Er werd gerekend op de winst in veel World Majors, de grote stadsmarathons. Op 1 maart in Tokio werd de laatste Major gelopen tot de coronacrisis de sport tot stilstand bracht. In Japan waren alleen nog toplopers welkom. De nummers één en twee kwamen uit de stal van Hermens.

De accountant berekende dat Global Sports Communication momenteel tachtigduizend euro per maand verlies draait. Door de NOW-regeling van de overheid worden de grootste klappen opgevangen. Er komen ook nog inkomsten binnen via sponsors Nationale Nederlanden en Nike. ‘We hebben gelukkig reserves. Maar de kosten lopen ook door. De auto’s van de medewerkers, dit pand, noem maar op. Het laatste waar ik op wil korten zijn kosten van onze Afrikaanse werknemers in de trainingskampen. Die trainers, koks en fysio’s staan niet in Nederland op de loonlijst. Daar kan ik geen regeling voor aanvragen.’

Zelf komt Hermens op deze donderdag voor het eerst in weken weer op kantoor. De voormalig marathonloper woont in Boekel, de gemeente waar de coronacrisis hard heeft toegeslagen. Vanwege zijn leeftijd (70) behoort de atletenmanager tot de risicogroep en is hij zelf zoveel mogelijk thuisgebleven. Op tien dagen hoofdpijn na heeft hij weinig klachten gehad. ‘Ik hoop dat ik het al heb gehad. Vier kennissen zijn overleden. Mijn vrouw doet de boodschappen in een ander dorp uit angst om besmet te worden.’

Het kantoor is in de laatste dagen ‘coronaproof’ gemaakt. Voorlopig werkt men nog thuis. Bij binnenkomst staat een pot desinfectiemiddel. De grond is met tape beplakt om anderhalve meter afstand aan te geven. In een smalle gang geldt eenrichtingsverkeer.

Boven het kantoor is de huiskamer van de atleten leeg. De televisie staat nog aan, het bewijs dat er toch iemand gebruikmaakt van de ruimte. Op de bank ligt een boek open over sportvoeding.

Boven ligt de enige gast, de Keniaan Kipchumba, te slapen. De atleet wordt afgeschermd van de pers. Zelfs een foto maken vanaf grote afstand, is niet mogelijk. Om ervoor te zorgen dat hij straks veilig terug naar Kenia kan, wordt hij afgeschermd. Er komt alleen af en toe iemand voor hem koken, en hij ziet mensen van het medische team vanwege zijn herstel na de operatie. Hermens: ‘De diëtist mag ook niet komen. Vandaar die vissticks.’

De trofeeën in de hoeken van de kamer zijn herinneringen aan een sportwereld zonder corona. Jos Hermens hoopt dat er snel meer prijzen bij kunnen komen. Maar wanneer?