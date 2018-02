Waarschuwing NOCNSF aan Anema is volgens IOC 'compliant'

Geen overtreding

In de verklaring van het IOC staat opvallend genoeg niets over het voorstel van Anema om Alexis Contin te laten inhouden, wanneer Nederland onverhoopt door een valpartij zou worden getroffen.

Uit de verklaring van het IOC valt op te maken dat manipulatie, zonder connectie met sportweddenschappen, in februari 2014 nog geen overtreding van de olympische regels inhield. In november 2014 ging de Raad van Europa verder door alle manipulatie in de sport strafbaar te stellen. Het IOC nam die regel over in zijn Code of Ethics uit 2015.



Jillert Anema, zo bracht het NOCNSF bij Girard Zappelli naar voren, was bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji betrokken bij de poging de ploegachtervolging tussen zijn Franse drietal en het Nederlandse trio, de latere olympisch kampioen, op een akkoordje te gooien. Hij stelde bij de technisch directeur van Nederland, Arie Koops, voor dat diens team niet voluit zou gaan, om de Fransen een zware nederlaag te besparen. Dat zou financiële consequenties hebben voor de schaatsenrijders uit dat land.