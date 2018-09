Waarschijnlijk weinig nieuwe podiumkansen voor Kruijswijk: 'Vierde op de laatste dag, dat is klote'

Steven Kruijswijk tijdens de 19e etappe van de Ronde van Spanje Foto EPA

Steven Kruijswijk hing zaterdag na de negentiende etappe in de beschutting van een ambulance over zijn stuur. Hij schudde zijn hoofd. Hij vloekte zacht. Langzaam kwam het besef dat hij zijn podiumplek op de laatste beklimming van de Ronde van Spanje was kwijtgeraakt: ‘Vierde, daar koop je niks voor.’

Met de vijfde plek in de Tour de France en de vierde in Spanje heeft Kruijswijk het beste seizoen uit zijn carrière gereden. Maar de teleurstelling was begrijpelijk bovenop de Coll de la Gallina in Andorra. Tijdens deze Vuelta werd duidelijk dat de 31-jarige Kruijswijk de komende jaren niet veel kansen meer krijgt op een podiumplek in een grote ronde.

‘Er waren al de hele Vuelta jongens bergop sneller’, zo was de analyse van Kruijswijk. Voor hem eindigde eindwinnaar Simon Yates, de Spaanse verrassing Enric Mas van Quick-Step en de Colombiaanse klimmer Miguel Ángel López. In die volgorde. Een nieuwe generatie, gemaakt voor de korte, steile beklimmingen die parcoursbouwers steeds vaker opnemen in het routeboek.

Het zijn jonge renners nog, die aan het begin van hun carrière staan. Yates is 26, López 24 en Mas nog maar 23. Ook teamgenoot Primoz Roglic en Tom Dumoulin, die voor Kruijswijk eindigden in de Tour, zijn een paar jaar jonger. Tourwinnaar Geraint Thomas is een van de weinige wielrenners die de laatste jaren na zijn dertigste voor het eerst een grote ronde won.

Leeftijdsverschil

‘Dat leeftijdsverschil zegt me niet zoveel. In de Tour waren er twee renners ouder’, zei Kruijswijk, doelend op Thomas en Chris Froome (33). De laatste werd derde in Frankrijk, maar won vijf jaar geleden zijn eerste Tour. Kruijswijk: ‘Ik was dit jaar beter dan ooit. Ik weet wat ik moet doen om op dit niveau te komen. Dat zullen we komend jaar weer gaan proberen.’

Kruijswijk voelde zich sterker dan in 2016, toen hij bijna de Giro won. Hij had ‘gezonde jaloezie’ gevoeld na de Giro-overwinning van Dumoulin een jaar later. Afgunst was een te groot woord. Maar hij was zo dichtbij geweest. ‘Als ik niet die stomme stuurfout had gemaakt in de afdaling van de Colle dell’Agnello, was ík de eerste Nederlander geweest die de Giro had gewonnen’, zei hij eerder.

Vorig jaar werd hij ziek in de Giro en in de aanloop naar de Vuelta. Hij wilde zo graag sportieve revanche nemen, dat hij zijn lichaam tot het uiterste dwong. Het seizoen mislukte. Merijn Zeeman, ploegleider van Lotto-Jumbo en al bijna zes jaar de persoonlijke begeleider, stelde een aangepast trainingsprogramma op voor dit jaar. Minder wedstrijddagen, niet te vaak op de limiet trainen. ‘We wilden voorkomen dat hij zijn lichaam zou uitputten en verzwakt zou raken. Dat is gelukt’, zei Zeeman. Kruijswijk maakt nog steeds progressie. Hij bezocht begin dit jaar met bewegingswetenschapper Mathieu Heijboer de windtunnel van de Technische Universiteit Eindhoven om zijn tijdrithouding te verbeteren. Het leverde een paar procent winst op. Tijdens de Vuelta reed hij met een indrukwekkende tijdrit al zijn concurrenten op achterstand.

‘Maar ik ben geen Tom Dumoulin’, zei Kruijswijk na de tijdrit. ‘Die had hier minuten gewonnen. Ik maak vooral de tijd goed die ik heb verloren op de steile beklimmingen.’ Tijd die Kruijswijk een dag later zo goed als kwijt was na de klim op Balcon de Bizkaia. ‘Als Yates versnelt in de laatste paar honderd meter, kan eigenlijk niemand hem volgen. Ik zeker niet.’

Explosiviteit

Er werd dit jaar ook gewerkt aan de explosiviteit van Kruijswijk, die in zijn carrière slechts één etappe won: in de Ronde van Zwitserland van 2011. Deze Vuelta kwam hij niet in de buurt van een etappewinst. Hij mist de versnelling op een klim. ‘Steven is meer een diesel. Lange, lopende beklimmingen in de derde week liggen hem het best’, zei ploegleider Addy Engels.

Onmogelijk wordt een podiumplaats de komende jaren niet. Kruijswijk moet slim zijn. Verschijnen Sky, Dumoulin en de kleine klimspecialisten aan de start van de Tour de France, kan hij beter kiezen voor een van de twee andere ronden.

Tweede ploegleider Grischa Niermann was onder de indruk geweest van zijn kopman. Ondanks het zware parcours vol korte, explosieve beklimmingen, stond hij toch bijna op het podium. Maar zaterdag, nadat Kruijswijk zijn derde plaats in de slotklim had verspeeld, klonk het gevloek van Niermann luider dan dat van de renner. ‘Steven kan dan wel een super seizoen hebben gereden. Een podiumplek verliezen op de laatste dag? Dat is klote. Echt klote.’