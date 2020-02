Waarom zou Clijsters op 36-jarige leeftijd niet nog wat schade aan kunnen richten?

Kim Clijsters maandag in haar partij tegen Garbiñe Muguruza tijdens het WTA toernooi van Dubai. Ze verloor in twee sets bij haar tweede comeback. Beeld YORICK JANSENS / BELGA

Bijna acht jaar nadat ze haar laatste officiële wedstrijd speelde, stapte de 36-jarige Vlaamse maandag op het WTA toernooi in Dubai de baan op voor haar tweede comeback. Ze speelde tegen tweevoudig grandslamkampioene Garbiñe Muguruza en verloor in twee sets met 6-2, 7-6.

Het leek even een pijnlijk verhaal te worden voor de viervoudig grandslamkampioene uit België, die aanvankelijk volledig overklast werd door Muguruza. Clijsters sloeg tien dubbele fouten, was soms te traag en stond in de tweede set een set en een dubbele break achter. Ze uitte haar frustratie in een kreet vol ergernis.

Maar toen kwam de Clijsters zoals we haar kennen tevoorschijn. Perfect gevoel voor timing, zuivere crosscourts forehands en backhands, enorme vechtlust. Zelfs de beroemde split kwam één keer voorbij: het handelsmerk van de lenige tenniskampioene waarmee ze in spreidstand de meest onmogelijke ballen terug kreeg. Daarmee werd de vraag waar iedereen benieuwd naar was, beantwoord. Kan ze het nog? Ja, met vlagen.

Clijsters brak terug toen Muguruza een inzinking kreeg. De Vlaamse tennisster kwam terug in de set en haalde er nog een tiebreak uit. Daarna stelde de 26-jarige Spaanse orde op zaken. Ze liet de 7,5 jaar afwezigheid van Clijsters niet ongestraft en won de tiebreak en de wedstrijd. Daarna sprak ze vol lof over de comeback van de Belgische. Muguruza vond het goed dat ze weer is gaan spelen.

Veel mensen uit de tenniswereld vroegen zich af waarom Clijsters nog een keer aan deze onderneming was begonnen. Clijsters had in 2007 al een keer afscheid genomen van tennis. Na haar eerste pensioen kreeg ze een kind. Twee jaar later won ze bij haar rentree meteen de US Open. Daarna won ze nog twee van haar vier grandslamtitels. Clijsters werd wereldwijd een voorbeeld voor moeders in de sport. Na de succesvolle rentree van Clijsters maakten meer tennissters hun comeback na de geboorte van een kind. Ook Viktoria Azarenka keerde weer terug op de baan, en Serena Williams.

Maar waarom nóg een keer? Clijsters kreeg het antwoord op de waarom-vraag van haar echtgenoot Brian Lynch. De gepensioneerde Amerikaanse basketballer zei tegen zijn vrouw: waarom niet?

De tennisster stortte zich na haar laatste pensioen op haar eigen tennisschool, de Kim Clijsters Academy in Bree. Ze gaf commentaar bij tenniswedstrijden en werd in oktober 2016 moeder van haar derde kindje. Ze speelde de zogeheten ‘legends’ toernooien voor oud-tennissers en sloeg soms nog een balletje met de huidige wereldtoppers.

Het gevoel voor de bal verdween nooit. Samen met de Nederlandse coach Fred Hemmes jr. maakte ze een plan voor haar comeback. Ze onderwierp zich aan een streng trainingsregime om haar lijf na drie zwangerschappen weer wedstrijdfit te krijgen. De tenniskampioene merkte op trainingen al dat ze de scherpte van vroeger mist. Ze ziet wel wat er gebeurt, maar anticipeert er te laat op. Of de door blessures geplaagde Clijsters ook twee weken op een grandslamtoernooi doorstaat, moet later blijken. Haar rentree op de Australian Open werd al uitgesteld door een knieblessure.

Clijsters zou echter de baan niet op zijn gestapt als ze niet geloofde dat ze nog een kans zou maken in het huidige tijdperk. De WTA-tour kenmerkt zich de laatste jaren door anarchie. Er zijn geen duidelijke machthebbers, iedereen kan een grandslamtoernooi winnen en de bovenste positie op de wereldranglijst verandert continue.

In dat tijdperk is Venus Williams, 39 jaar oud, nog altijd de nummer 66 van de wereld. En staat de 38-jarige Serena Williams na de geboorte van haar kind weer in de toptien van de wereld. Williams haalde na haar comeback in 2018 nog vier grandslamfinales, maar pakte nog geen eindzege. Ze haalt motivatie uit de jacht op haar 24ste grandslamtitel, waarmee ze het record van Margaret Court zou evenaren als beste tennisster ooit. Waarom zou Clijsters op 36-jarige leeftijd in dat tijdperk niet nog wat schade aan kunnen richten?

Clijsters heeft in ieder geval de toernooien van Monterrey, Indian Wells en Charleston nog op haar programma staan. Eén persoon zal blij zijn als ook die weken van korte duur zijn. Haar zoontje Jack zei toen hij vertrok dat hij hoopte dat mama snel zou verliezen. ‘Want dan ben je snel weer thuis’.