Waarom Yuki Kawauchi een van de wonderlijkste figuren uit de marathon is

Lak aan conventies

De Japanner is een van de wonderlijkste figuren uit de marathon. Hij heeft lak aan de conventies van de sport. Vrijwel direct na de start van de oudste stadsmarathon ter wereld versnelde hij. Kawauchi liep de eerste anderhalve kilometer, lichtjes bergaf, in zijn eentje ver onder het schema wereldrecord. Een kamikaze-actie, riepen de Amerikaanse tv-commentatoren. 'Hij wil gewoon even in beeld komen en ontploft over een paar kilometer.'



Maar Kawauchi wist precies waar hij mee bezig was. Sterker nog, ruim twee uur later kwam hij met flinke voorsprong als eerste over de finish in Boston. Oost-Afrikaanse favorieten als titelverdediger Geoffrey Kirui, Lelisa Desisa (winnaar in 2013 en 2015) en Lemi Berhanu (winnaar Boston in 2016) waren nergens te bekennen toen hij in een tijd van 2.15.58 werd opgewacht met handdoeken en dekens. De meest Kenianen en Ethiopiërs haalden de eindstreep niet.



'De commentatoren hadden beter moeten weten', zegt Michel Butter (32), de Nederlandse marathonloper die al eens zevende werd in Boston en zesde in New York. 'Kawauchi is een grote jongen. Iedereen in het wereldje kent hem.'