Waarom wordt de Bundesliga hervat en de eredivisie niet?

Spelers van RKC tijdens een eerste training op 29 april. Beeld EPA

Zijn Nederland en Duitsland vergelijkbare landen in het voetbal?

Een beetje. Voormalig directeur betaald voetbal Henk Kesler noemde de eredivisie graag het broertje van de Bundesliga. Duitsland was het voorbeeld van Nederland. Een goed licentiesysteem, strengheid rond eigendomsverhoudingen, verantwoorde begrotingen, nieuwe, mooie, volle stadions.

Waarom dan toch die verschillen, nu Duitsland weer gaat voetballen en de KNVB ruziet met de clubs over de afhandeling van het gestaakte seizoen?

Allereerst heeft het virus in Nederland grotere gevolgen dan in Duitsland, dat koos voor een strengere aanpak en misschien ook om andere redenen minder getroffen is. In het veel grotere Duitsland, met 83 miljoen inwoners, zijn bijna zevenduizend doden betreurd. Nederland, met ruim 17 miljoen inwoners, is het getal van vijfduizend gepasseerd. In Duitsland was de testcapaciteit vanaf het begin veel groter en was er geen druk op de ic’s. Sterker: een aantal Nederlandse patiënten belandde op de intensive care in Duitsland.

Is daarmee alles verklaard?

Nee. In Duitsland was vanaf de staking rond half maart alles gericht op hervatting van de Bundesliga. Voltooiing van de competitie was noodzakelijk, vooral vanwege commercie. Het Duitse voetbal wilde per se aanspraak maken op 750 miljoen aan nog te incasseren tv-gelden. Zonder dat geld waren veel clubs in acute problemen gekomen.

De hervatting is best een klus, want de deelstaten hebben weer aparte wetten. Zo kreeg trainen volgens de nieuwe normen op verschillende wijze gestalte. Maar alles is strak geregeld. Alle profs zijn getest. Dat zal voor elke wedstrijd opnieuw gebeuren. Wie positief reageert, geldt als geblesseerd. Dan hoeft niet een heel team in quarantaine. Theoretisch is het mogelijk dat een groot aantal spelers van een elftal het virus krijgt, zodat de club niet meer kan voetballen.

Nederland talmde en discussieerde. Voor de tv-gelden was de hervatting niet strikt noodzakelijk. Het laatste deel van het contract met FoxSports voor live-uitzendingen, ter waarde van 20 miljoen euro, is al uitbetaald. Ajax was de onzekerheid zat, hetgeen bleek toen directeur voetbalzaken Marc Overmars begin april in De Telegraaf stelde dat Nederland gewoon moest stoppen. Een aantal andere (top)clubs was dat met hem eens.

De Duitse trainer Hansi Flick van Bayern München doet een oefening voor, Lucas Hernandez en Alphonso Davies kijken toe. Beeld BSR Agency

Premier Rutte formaliseerde die wens door op 21 april alle evenementen met een vergunning tot 1 september te verbieden. Hij noemde het einde van de voetbalcompetitie een ‘offer’. Op de persconferentie van woensdag bleek dat contactsporten (voor volwassenen in elk geval) tot 1 september verboden blijven. Er is ook nooit sprake geweest van een uitzondering voor het betaald voetbal. De sector heeft daar ook niet openlijk voor gestreden.

Heeft het gekissebis in Nederland een rol gespeeld?

Mogelijk. In Duitsland stortten de vier clubs uit de Champions League vrijwel meteen 20 miljoen in een solidariteitsfonds. In Nederland is al jaren gekrakeel over een eerlijker verdeling van tv-gelden en nu om afdrachten van Europese revenuen in een fonds.

Burgemeester John Jorritsma riep dat hij in Eindhoven sowieso geen voetbal zou toestaan in juni, als de KNVB wilde hervatten. Waarom zou de regering zich nog druk maken om voetbal, als het voor de acteurs zelf niet eens hoefde? Het maakte de beslissing van Rutte om een streep te halen door het voetbal alleen makkelijker. Met als gevolg dat de KNVB besloot de competitie als niet gespeeld te beschouwen, met alle onduidelijkheid en onvrede van dien. Europese tickets zijn verdeeld volgens de richtlijn van de Uefa. Verder is niemand beloond, tot woede en teleurstelling van FC Utrecht, Cambuur en De Graafschap.

Wie heeft gelijk, Duitsland of Nederland?

Dat is pas achteraf te zeggen. Dat Duitsland weer begint, is ook gewaagd, want als het misloopt zal de kritiek overweldigend zijn. Bovendien is voetbal zonder publiek vrij saai, zelfs met poppen op de tribune of een met een geluidsband. Anderzijds: in Duitsland achten specialisten de hervatting verantwoord, nu de niet als roekeloos bekendstaande bondskanselier Merkel persoonlijk haar zegen uitsprak. Voetballers worden gerekend tot groepen met een beperkt risico om ziek te worden. De kans is aannemelijk dat het gladjes verloopt, al leeft hier en daar de vrees dat supporters zich bij het stadion zullen melden en zijn ook in Duitsland niet alle burgemeesters blij.

Zeker is dat de lobby voor het voetbal sterker is dan in Nederland. Die lobby ontbreekt hier nagenoeg, net als de creativiteit en de solidariteit om tot bevredigende oplossingen te komen. De competitie uitspelen in september. Een bekerfinale elders of later. Dergelijke opties zijn niet eens serieus besproken.