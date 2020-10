Waarom wij niet, roepen veel sportbonden na pardonregeling voor het vrouwenvoetbal

VOC en SV Dalfen tijdens het landskampioen in 2018. Beeld Jiri Büller

Sportminister Van Ark had woensdagavond in het parlement nog niet gezegd dat de voetbalsters gelijk de mannen hun eredivisiewedstrijden mochten spelen, of haar ministerie VWS en sportkoepel NOCNSF werden bestookt met mails. Deze uitzondering op de coronaregels moest ook gelden voor andere topcompetities in Nederland. Donderdag leidde dat tot een brandbrief van de top van NOCNSF.

De uitbreiding door Van Ark, uitgesproken met een lachje, werd door de rest van de sportwereld gezien als een deur die plots toch nog op een forse kier stond. Directeur Gerard Dielessen van NOCNSF schreef daarop: ‘Nu woensdagavond de uitzondering voor de bvo’s in het betaald voetbal is uitgebreid naar de eredivisieclubs van het voetbal voor vrouwen, gaan wij ervan uit dat dit nu ook snel voor de topcompetities in de andere takken van sport (..) mogelijk wordt.’

Dielessen verwoordde de wens – geen eis – van tal van sportbonden die hun vlaggenschip, de eredivisies en hoofdklassen, aan de grond zagen lopen. De uitspraken van premier Rutte bij zijn lockdownpersconferentie van dinsdag, over de maatregelen tegen ‘amateursporten’, hadden ook irritatie gewekt in alle andere takken van sport dan voetbal.

Lidewij Welten van Den Bosch, in 2015 gekozen tot beste hockeyster van de wereld, voelde zich weggezet met de betiteling amateur. Zij is topsporter, betaald vanuit de stipendiumregeling van datzelfde sportministerie VWS, die volgens eigen zeggen meer uren maakt dan menig voetballer.

Welten ging op Instagram fel in op de vergelijking met voetbal: ‘Wellicht dat het een onhandige keuze van het woord topsport is geweest, maar toch is het voor mij als ‘amateursporter’ erg pijnlijk te zien dat er met twee maten wordt gemeten. Op elke vergelijking wat betreft intensiteit en niveau doen andere topteamsporten niet onder voor mannenvoetbal. Waar zit het verschil in, naast de financiële beloning? Want alleen dat laatste lijkt me geen criterium voor topsport.’

Welten kreeg steun van Vera Vorstenbosch, haar bestuurslid tophockey bij Den Bosch. ‘Hun trainingsweken zijn werkweken. Zeker tien meiden zijn fullprof. Hun weken zitten vol met het Nederlands team en Den Bosch. Anderen zijn halfprof. Iedereen bij Den Bosch, mannen en vrouwen, heeft een arbeidsovereenkomst. Ons financieel belang is groot. Voorbij de acht ton per jaar, onderkant eerste divisie voetbal als ik het goed beluister.’

Dames van Ajax en PSV begin oktober. Beeld BSR Agency

In het Nederlandse topvolleybal gaat bij een club als meervoudig landskampioen Amysoft Lycurgus uit Groningen 450duizend euro per seizoen om. Zes van de twaalf spelers zijn profs, onder hen twee Canadezen. Volgens coach Arjan Taaij gaat het niet om betaling, maar om uitvoering van het bestaan als topsporter. Het hele leven in dienst stellen van volleybal. En ja, met een arbeidsovereenkomst als basis, aldus de coach die 25 uur per week voor de groep staat.

Het basketbal in Den Bosch, de Heroes, is in de ogen van eigenaar Bob van Oosterhout na voetbal ‘de beste betaalde teamsport in Nederland’. Hij wijst op spelerssalarissen tot 4000 euro, voor spelers uit Nederland, Slovenië, de VS, Litouwen, Spanje en Irak die al twee maanden in een bubbel verkeren om coronabesmetting te voorkomen. De clubbegroting is 1,5 miljoen. De staf is in bezoldigde dienst. Per week zijn er tien trainingen, van twee uur.

De club speelt zonder publiek, maar op livestream hebben ze duizenden kijkers. Hockey en volleybal werken ook met zulke tv-systemen. ‘Het geeft veel kijkplezier, merken wij’, aldus Vorstenbosch van Den Bosch.

Tien tot vijftien sporten pleiten voor een vrijstelling van de volledige lockdown voor hun topcompetities. Het beroepsmatige van de top kan een argument zijn, meldt woordvoerder Geert Slot van NOCNSF. ‘Als sport een beroep is, en de kans op virusverspreiding wordt beperkt, dan vindt de politiek dat zoveel mogelijk beroepen hun werk moeten kunnen doen. Daar past sport dan in.’

Geen publiek tijdens de finale van de Supercup, de officiële start van het nieuwe seizoen in de eredivisie volleybal Beeld ANP

Een ander argument komt van hockeybestuurder Vorstenbosch: ‘Het hele Nederlandse hockeyteam speelt in de nationale hoofdklasse. De voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar wordt met de platlegging van de competitie ernstig getroffen.’

Bij de smeekbede van de sportbonden gaat de belofte dat het protocol rond wedstrijden van het niveau van de eredivisie voetbal zal zijn. Een ‘go’ houdt direct het invoeren van een extra strenge regeling in, inclusief aangescherpt testbeleid.

De brief van NOCNSF, ook een pleidooi om de beperking tot vier sporters met elkaar te laten trainen, lijkt bij het sportministerie van VWS weinig indruk te hebben gemaakt, te oordelen naar de reactie van de woordvoerder van minister Tamara van Ark. Hij meldt dat de minister niet van plan is meer uitzonderingen te maken voor topcompetities.

Zegsman Elbersen: ‘De voetbalsters zijn erbij gekomen, omdat het verschil tussen mannen en vrouwen niet uit te leggen is. De KNVB heeft de garantie gegeven dat de vrouwen op dezelfde manier in een medische bubbel komen als de mannen. Dat is het belangrijkste, daar gaat het om. Dat er in andere sporten wellicht meer verdiend wordt, doet er niet toe.’