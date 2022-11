Waarom PSV weer eens een kans laat liggen? Dat is de schuld van het WK, denkt coach Van Nistelrooij

AZ viert de 1-0-overwinning op PSV, na het laatste fluitsignaal rennen Sam Beukema (l) en Pantelis Hatzidiakos naar hun fans. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het was al voorbij middernacht toen Pascal Jansen de lachers op zijn hand kreeg in het Philips Stadion. Aan het eind van de persconferentie wenste de AZ-trainer alle aanwezigen in de perskamer van PSV alvast een fijne jaarwisseling. Op het moment dat hij die woorden uitsprak was het net zondag 13 november.

Met zijn grap refereerde Jansen aan de speciale versie van de competitie, met de plotselinge onderbreking van een WK in de winter. Terwijl de bal vanaf komend weekend een maand lang in Qatar rolt, liggen de nationale competities zeven weken stil. Een ongewoon lange periode. De herstart van de eredivisie is op vrijdag 6 januari.

Met een knappe 1-0-overwinning ging AZ met een goed gevoel de vervroegde winterstop in. PSV verzuimde de eerste seizoenshelft, waarin slechts 14 van de 34 competitieduels werden gespeeld, als koploper af te sluiten. ‘We hebben nagelaten om het momentum te pakken’, zei Cody Gakpo over de gemiste kans om te profiteren van het gelijkspel van Ajax tegen Emmen.

Met Feyenoord, Ajax, PSV en AZ dicht bij elkaar aan de kop van de eredivisie wordt het hoe dan ook interessant om te zien hoe de ploegen uit de lange winterstop komen en welke rol het WK daarin gaat spelen. Terwijl Ajax zo’n tien spelers afvaardigt naar het WK, heeft AZ geen internationals die met hun land naar Qatar afreizen. PSV en Feyenoord hebben waarschijnlijk vier WK-gangers in hun selectie (nog niet alle nationale selecties zijn bekend).

Fris zijn

‘Het liefst had ik ook heel veel WK-gangers in mijn selectie gehad’, zei Jansen. ‘Maar het is wel een voordeel dat we de tijd hebben om met de hele groep te trainen en alle spelers fris zijn aan het begin van de tweede seizoenshelft. We hebben twee weken vrij en starten vanaf 5 december met een reguliere voorbereiding, zoals we die normaal ook in de zomer hebben.’

Op dezelfde dag begint PSV op trainingscomplex De Herdgang met de preparatie voor de herstart van de competitie, al mist trainer Van Nistelrooij met Oranje-klanten als Luuk de Jong, Xavi Simons en Gakpo het drietal dat tegen AZ de voorhoede vormde. Ook middenvelder Érick Gutiérrez gaat met Mexico naar het WK. ‘Uiteindelijk wil je zoveel mogelijk spelers op dat niveau actief hebben’, aldus Van Nistelrooij.

Hij is niet bang dat het gemis van vier bepalende spelers in aanloop naar de tweede seizoenshelft een negatieve rol gaat spelen. ‘We kunnen bijna met een volledige groep trainen’, aldus de coach die als speler met het Nederlands elftal actief was op het WK van 2006. ‘De jongens die nu naar het WK gaan, kunnen op het hoogste niveau ervaring opdoen. Daar profiteren wij uiteindelijk ook weer van.’

In het Philips Stadion wierp het WK zijn schaduw zaterdagavond al vooruit. Uitgerekend de internationals van PSV, die in de eerste seizoenshelft zo vaak het verschil maakten, bleven ver van hun topvorm verwijderd. Van Nistelrooij: ‘Je zag het gewoon, zo’n WK speelt onbewust mee. Dat zag je overigens niet alleen bij ons, maar ook bij andere clubs.’

Xavi Simons niet zichzelf

De trainer lichtte Simons er in het bijzonder uit. De 19-jarige revelatie van het seizoen zat nog nooit bij de selectie van het Nederlands elftal, maar overtuigde bondscoach Louis van Gaal de laatste maanden met zijn onbevangen en volwassen spel. ‘Ook Xavi was zichzelf niet. Maar dat kun je hem niet kwalijk nemen. Er is veel gebeurd rondom hem. Dan kan hij een keer een mindere wedstrijd spelen.’

Bij PSV bleven te veel spelers onder hun gebruikelijke niveau, waardoor de Eindhovenaren voor het vierde jaar op rij in eigen huis van AZ verloren. De bezoekers profiteerden na twintig minuten van een foute pass van Joey Veerman op André Ramalho. AZ-spits Vangelis Pavlidis stiftte de bal met veel gevoel over de vallende doelman Walter Benítez heen.

PSV had moeite om openingen te vinden in de hechte defensie die AZ in grote delen van de wedstrijd optrok. ‘We hebben heel gedisciplineerd gespeeld en dat is ook een eis in dit soort topduels. Je kan nergens wat laten liggen’, zei Jansen, die het verschil met PSV en Ajax teruggebracht zag tot één punt. ‘Ondanks een serie mindere wedstrijden hebben we de aansluiting bij de top van de eredivisie behouden. In dat opzicht ben ik zeer tevreden.’

Bij Van Nistelrooij had de nederlaag het goede gevoel van de laatste weken verdrongen. ‘Het is een eerste seizoenshelft met ups en downs geweest, waarin we ons als team hebben ontwikkeld en ons de laatste weken knap hebben teruggeknokt. Die goede reeks hadden we in deze topper graag willen bevestigen. Maar het was simpelweg niet goed genoeg.’