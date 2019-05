Waarom Pim Kamps meetraint met de Nederlandse volleybalvrouwen

Eén man in de zaal, tegen negentien trainende volleybalsters, internationals van nu en de toekomst. Pim Kamps durfde het aan. Hij werd dinsdag in de Arnhemhal van Nationaal Sportcentrum Papendal ontvangen met een stevig applaus. Dat was niet voor zijn lef, maar voor zijn meest recente succes. Kamps werd zondag met zijn mannenploeg, Achterhoek Orion, kampioen van Nederland.

Die wedstrijd, een vijfsetter met krankzinnig wisselend scoreverloop, hadden de vrouwen van bondscoach Jamie Morrison allemaal gezien op tv. Zij hadden de rol van Kamps, een echte leider van zijn team, geobserveerd. Hij ging met een zere teen zelfs even liggen (kleine, gepermitteerde misleiding) om zijn team door een lastige fase te helpen.

Kamps is van het helpen. Een paar maanden geleden schreef hij bondscoach Morrison een mailtje. ‘Daarin uitte ik mijn bewondering voor de prestaties van zijn nationale ploeg. Ik zei dat ik best wilde helpen in training. Ik ben beschikbaar als sparringpartner, schreef ik. En zou heel vereerd zijn als ik zijn vrouwen kon helpen.’

Als aan een parachute

Het antwoord van de Amerikaan kwam per kerende post. ‘Dat is nu iets waar ik al jaren naar zoek’, aldus Morrison. Hij kwam enkele jaren geleden ‘als aan een parachute naar beneden gelaten’ bij de Nederlandse ploeg terecht, maar wist nauwelijks iets en kende niemand uit die best aardige nationale volleybalwereld. Daar liep Kamps al een tijdje rond, een man die Orion na het faillissement van 2014 kosteloos verder hielp, in ruil voor de beloning dat hij zijn vaste rol van spelverdeler zou mogen verruilen voor die van passer-loper. Dat mocht. Drie jaar. Tot dit seizoen, toen de nood aan de man was in Doetinchem.

Morrison vroeg Kamps bij zijn antwoord maar meteen wat het zou kosten. ‘What’s in it for you’, schreef Jamie. Nou niets, meldde ik. Voor mij is het een mooie manier om fit te blijven.’ Uiteindelijk had Kamps de Amerikaan netjes gevraagd een keer bij zijn royaal meewerkende werkgever, Active Living, een presentatie te houden. ‘Dat moet interessant zijn. Want wat een geweldige professionaliteit voegt Morrison toe aan dat team, niet te vergelijken met hoe het bij ons bij Orion gaat. Hij is zeer inspirerend.’

Kamps moest vorige week eerst nog even zijn kunnen tonen aan Morrison. De coach wist dat Kamps dit seizoen weer was gaan spelverdelen; dat is een andere stiel dan hard aanvallen. ‘Hij wilde mijn aanvalsbal zien. Ik werd aangenomen. Twee keer per week ben ik vanaf nu bij de training. Ik ben rechtshandig. Ik moet bijvoorbeeld de Italiaanse ster Egonu nadoen. Ik krijg beelden van hoe zij slaat. En moet die imiteren. Dinsdag kreeg ik opdracht aan te vallen zoals wereldkampioen Servië het doet. Dat is volgende week de eerste tegenstander van Nederland in de Volleyball Nations League.’

Harde sprongservice

Een harde sprongservice zit ook in het repertoire van Kamps, die met zijn 1 meter 90 qua lengte vergelijkbaar is met vrouwelijke toppers als Lonneke Sloetjes, Anne Buijs en Robin de Kruijf. ‘Alleen hebben wij mannen meer sprongkracht. Voor de sprongservice moet je ook rekening houden met het lager hangende net bij de vrouwen. Het is dan even inschatten op hoeveel procent je kunt slaan.’

Voor Pim Kamps is het een bijzondere ervaring. ‘Ik heb zelf nooit bij het Nederlands team gezeten. Dit kijkje in de keuken vind ik geweldig.’