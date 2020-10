Waarom Oranje tegen Italië wel goed speelde

Frenkie de Jong, hier in duel met Manuel Locatelli, speelde tegen Italië een sterke wedstrijd. Beeld ANP

Het aanvalsspel verbeteren door een extra verdediger toe te voegen: het klinkt tegenstrijdig. Toch is dat precies wat er gebeurde, toen bondscoach Frank de Boer in het Nations League-duel met Italië (1-1) koos voor een 5-3-2-formatie. Door een paar verschuivingen in de tactiek, kreeg Oranje tegen de Italianen de bal op de juiste plekken en bij de juiste spelers.

Vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers (5-3-2): op papier lijkt het een conservatieve bedoening als je het vergelijkt met 4-3-3, sinds jaar en dag de dominante tactische formatie in het Nederlandse voetbal. Immers, in theorie haal je er een aanvaller uit voor een extra verdediger.

Maar dat tactieken op papier niet altijd veel zeggen over de uitvoering op het veld, laat Oranje woensdagavond in het Nations League-duel met Italië zien. In Bergamo hervindt het Nederlands elftal in een nieuwe samenstelling de dynamiek in het aanvalsspel. Twee tactische details zijn hierbij cruciaal.

Door het midden

Allereerst blijft Oranje tegen Italië voetballen in het gevaarlijkste gedeelte van het veld: door het midden. In Bosnië (0-0) ging dit zondag nog helemaal mis. Nederland liet in Zenica 28 voorzetten uit open spel (dus corners en vrije trappen niet meegerekend) noteren. Een hoger eindtotaal aan voorzetten dan in elk van de 22 interlands onder leiding van Ronald Koeman en Dwight Lodeweges. Maar het was een weinig effectieve tactiek, zo bleek. Pas in de 78ste minuut leverde een van die vele voorzetten tegen Bosnië voor het eerst een doelpoging op, toen Luuk de Jong op aangeven van Steven Berghuis naast kopte.

Tegen Italië speelt Oranje, door het ontbreken van vleugelaanvallers in de nieuwe speelformatie, met een enkele bezetting op de flank. Op rechts is Hans Hateboer in zijn eentje verantwoordelijk voor de flank, op links Daley Blind. Elders op het veld, in de middelste zones, komt er dus een mannetje bij. Een verschuiving die voetballen door de as van het veld gemakkelijker maakt, en dus de afhankelijkheid van vele hoge voorzetten vanaf de flanken doet afnemen. Tegen Italië bedraagt het aantal voorzetten nog maar 19; daarnaast komen de treffer en elk van de vier doelpogingen uit open spel na rust voort uit ballen over de grond.

De toegevoegde waarde van deze tactische veranderingen is zichtbaar bij de gelijkmaker van Oranje. Als de bal via een versnelling en steekpass van Frenkie de Jong vanaf de as naar de linkerflank gaat, staan Hateboer en Blind aan weerszijden van het Italiaans strafschopgebied opgesteld. De beide vleugelbacks zorgen voor de breedte in de Nederlandse veldbezetting. Met spitsen Luuk de Jong en Memphis Depay en aanvallende middenvelders Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum heeft Oranje liefst vier man centraal in het zestienmetergebied staan.

Wanneer Blind door Frenkie de Jong op links diep in het zestienmetergebied wordt aangespeeld, is daarom een hoge, makkelijker verdedigbare voorzet over de Italiaanse verdediging niet nodig: de linksback kan de bal op simpele wijze laag voor het doel schuiven, omdat er genoeg teamgenoten in de as van het veld aanwezig zijn. Van de Beek scoort uiteindelijk.

Dirigent Frenkie

Ook de andere aanwijsbare verbetering in het Nederlandse spel is te danken aan extra mankracht in de as van het veld. Het toevoegen van een extra centrumverdediger (Nathan Aké) en een extra aanvallende middenvelder (Van de Beek) zorgt ervoor dat Nederlands technisch begaafdste speler, Frenkie de Jong, zo vaak mogelijk de kans krijgt het spel te bepalen.

De Jong is tegen Italië de Oranje-speler met de meeste balcontacten (80) en verzonden passes (59); dit terwijl tegen Bosnië centrumverdedigers Stefan de Vrij en Virgil van Dijk en controleur Marten de Roon vaker aan de bal komen. Met een extra defensieve verzekering in zijn rug en een extra vrije man in de zone vóór hem, is De Jong weer de dirigent aan de bal. In Bergamo zet hij van alle spelers op het veld de meeste dribbelacties in (zes keer), en laat hij de meeste succesvolle passeeracties (vier keer) noteren.