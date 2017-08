Waarom kregen Oranjevrouwen geen rondvaart door de grachten van Amsterdam?

Lees verder over het Europees kampioenschap van het Nederlands vrouwenelftal

Historische avond: Nederlandse vrouwenploeg voor het eerst Europees kampioen voetbal

Terwijl het laatste zonlicht van de dag in vrolijke stralen op het veld viel, ontlaadde de spanning bij Oranje zich in een catharsis van spontane, unieke vreugde. Gelardeerd met gelukstranen. De vrouwen van de nationale voetbalploeg sprintten over het veld, schrijft voetbalverslaggever Willem Vissers, om in elkaars armen te eindigen. Basisploeg en reserves, als ode aan het team.



'Dit bedoelen ze als ze zeggen: en het bleef nog lang onrustig'

Onze verslaggever Mac van Dinther keek de wedstrijd in Enschede, even voetbalhoofdstad van Nederland gisteravond. 'Even voor zeven uur, als in de Grolsch Veste een paar kilometer verderop het laatste fluitsignaal klinkt voor de finale Nederland-Denemarken, explodeert het Willem Wilminkplein in het centrum van Enschede. Alles wat oranje is vliegt door de lucht, mannen en vrouwen vallen elkaar in de armen. 'We are the champions', schalt over het plein.'



Een fantastische winst. Maar hoe nu verder met het vrouwenvoetbal?

De uitgelatenheid bij de Europese kampioenen vrouwenvoetbal was aandoenlijk mooi. Op en neer golfde gejuich door de gangen. De voetballers klapten voor elkaar en schreeuwden hun stemmen schor. 'Laten zien wie we zijn', was een motto van bondscoach Wiegman voor het toernooi. Nadat de titel was veroverd, vroeg ze speciaal aandacht voor de toekomst. 'De groei van het vrouwenvoetbal is fantastisch, maar we moeten het ook snel hebben over hoe we het verder organiseren.'



