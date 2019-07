Waarom het zonder Dumoulin en Froome toch een enerverende Tour wordt

De renners van de Deceuninck-Quick Step rijden door Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in Brussel voor de ploegenpresentatie. Beeld AFP

Na de reeks jobstijdingen over niet de minste renners die verstek moeten laten gaan, ligt de aanname voor de hand dat de Tour de France deze zomer wel eens zou kunnen uitdraaien op een gedevalueerd fietsfestijn. Het ontbreken van Tom Dumoulin schrijnt, de charismatische kopman van Sunweb en een serieuze kandidaat voor het geel in Parijs. De linkerknie, beschadigd bij een val in de Giro d’Italia, wilde maar niet op tijd helen.

De afwezigheid van viervoudig winnaar Chris Froome valt te betreuren. Een windvlaag kwakte hem in de buurt van Roanne tegen een muurtje. Hij brak botten in het hele lijf. Zijn dominantie met Team Sky wekte de afgelopen edities weliswaar geregeld ergernis en argwaan, maar ook zulke emoties scheppen een band met een evenement.

Het advies: toch maar volgen, deze Tour. Zes redenen waarom het een enerverende editie van La Grande Boucle kan worden.

Groenewegen in het geel

Het kan meteen op de eerste dag al raak zijn. Op zaterdag 6 juli vertrekt het peloton voor een 192 kilometer lange etappe rond Brussel en dat is de rit waar de waarschijnlijk snelste sprinter uit het circuit zijn zinnen op heeft gezet. Dylan Groenewegen (26) uit Abcoude kan Nederlandse wielerhistorie schrijven door dertig jaar na Erik Breukink als eerstvolgende landgenoot de gele trui aan te trekken. Die won op 1 juli 1989 de proloog in Luxemburg, om het shirt al een dag later weer prijs te geven. Een aantal keren was de afgelopen jaren een aflossing al dichtbij. Het lukte Groenewegen vorig jaar niet tijdens de eerste etappe in de Vendée, het lukte Dumoulin niet in de openingstijdrit van de Tour in Utrecht, 2015. Nu blaakt de geboren Amsterdammer van het zelfvertrouwen. De etappezege weegt voor hem het zwaarst, zei hij woensdag. ‘Het geel is een bonus.’ Niet uitgesloten is dat hij de leiderstrui nog wat langer kan dragen. Zondag is er een ploegentijdrit en zijn ploeg, Team Jumbo-Visma, behoort tot de favorieten.

Kruijswijk op het podium

Zeker zo interessant: waartoe is Steven Kruijswijk (32) in staat, ook al van Jumbo-Visma? Vorig jaar eindigde hij als vijfde, pal achter zijn teamgenoot Primoz Roglic. Die wordt rust gegund na een slopende Giro d’Italia, dus de Nuenenaar, tegenwoordig inwoner van Monaco, heeft nu als kopman het rijk alleen. Met zijn stoutmoedige aanval in de koninginnenrit naar de Alpe d’Huez, pas halverwege de berg gesmoord, veroverde hij de harten van de liefhebbers. Nu wil hij in Parijs op z’n minst het podium beklimmen – in zijn optiek een niet meer dan logische ambitie na zijn laatste resultaat. Hij rekent op zijn traditiegetrouw sterke derde week, waarin nu drie zware bergritten in de Alpen op het programma staan.

De erven Sky: Ineos

Het was menigeen de afgelopen jaren een gruwel, het sliertje blauw-zwarte renners van Team Sky dat in dienst van de knikkebollende Froome in het hooggebergte steevast de koers controleerde en lam legde. Blijft dat zo, nu de viervoudig winnaar in de lappenmand ligt? In elk geval is er al een uiterlijke schijn dat het patroon wordt doorbroken. De hoofdsponsor is vervangen door chemiereus Ineos, het opvallende blauw heeft plaatsgemaakt voor ingetogen rood.

Of het koersverloop zelf ingrijpend wijzigt, valt nog te bezien. De selectie oogt nog altijd indrukwekkend, met daarin nu ook een gedegen Nederlands aandeel. Met hun ritzeges in het Critérium du Dauphiné stelden Wout Poels en Dylan van Baarle hun plek in het achtkoppige elitekorps veilig. De vraag is wie nu de vacature van kopman mag opvullen. Wordt het weer Welshman Geraint Thomas (33), vorig jaar de beste, of het Colombiaanse talent Egan Bernal (22), in 2018 nog de knecht die Froome op sleeptouw nam? Vorm en omstandigheden zijn bepalend, verklaart de ploeg. Maar intussen dient de concurrentie zich ook van buitenaf aan. Andere ploegen hebben bewezen dat ze net zo goed een koers in handen kunnen nemen. Ineos, voorheen Sky, heeft niet langer het monopolie op alleenheerschappij.

Open koers

De lijst met kanshebbers is schier oneindig. Natuurlijk wordt er naar Ineos gekeken. Thomas kwam met overgewicht uit de winter, waarin hij soms ook letterlijk met volle teugen had genoten van zijn Tourwinst, maar hij zou weer op scherp staan. Bernal stelde zijn kandidatuur met zeges in Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland. Dan moet er ook waarde worden toegekend aan de winst van Jakob Fuglsang in het Critérium du Dauphiné en Luik-Bastenaken-Luik en zijn ereplaatsen in de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Zo succesvol was de 34-jarige Deen niet eerder. Noem ook maar Thibaut Pinot en Romain Bardet, de Franse troeven die baat hebben bij een parcours waarin het veel bergop gaat en weinig alleen tegen de klok. Movistar toonde zich in de afgelopen Giro een sterk collectief en dat biedt weer mogelijkheden voor Mikel Landa en Nairo Quintana. Adam Yates, al sterk in de Tirreno-Adriatico en de Dauphiné, totdat hij op de slotdag moest opgeven, kan rekenen op de steun van zijn tweelingbroer Simon, de winnaar van de Vuelta. De conclusie dringt zich op: de punt achter dit lemma zegt niets.

Vijf aankomsten bergop

Ze staan bijna altijd garant voor spektakel, ritten die op een Alpen- of Pyreneeëntop eindigen. Het is dit keer ook elders prijs en snel ook: in de Vogezen, als op de zesde dag de gemeen steile La Planche des Belles Filles wordt beklommen, inclusief een stukje gravelpad. In het zuidwesten van Frankrijk wachten de Tourmalet en de Prat d’Albis, in het zuidoosten Tignes en Val Thorens. Tel daarbij op dat in de Alpendagen zes keer de hoogtegrens van 2.000 meter wordt gepasseerd, met onder meer de Galibier en de Iseran, en het wordt duidelijk dat de beslissing in een laat stadium zal vallen. Zo zien volgers dat graag.

Lekker lange, vlakke ritten

Gelukkig, ze zijn er nog, etappes van 200 kilometer en meer door onafzienbare landschappen. Ze horen bij de lome en landerige zomer. Het is er prima bij wegsoezen, met de ruis van het commentaar over oplopende en toch weer teruglopende tijdverschillen, positionering, stadjes en kastelen vaag op de achtergrond. Dat is ook de Tour: melisana in de julimaand.