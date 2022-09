Waarom Fabio Jakobsen, Richard Carapaz en Jonas Vingegaard bij de WK wielrennen ontbreken

De Belg Remco Evenepoel, die onlangs de Ronde van Spanje won, traint op het tijdritparcours van de WK in Wollongong. Beeld BELGA

Geen parcours voor sprinters

De kans is nihil dat de wegwedstrijd van de WK wielrennen in een massasprint wordt beslist. Aan het einde hebben de renners er 270 kilometer op zitten en, belangrijker, circa 4.000 hoogtemeters. Die zitten merendeels in korte klimmetjes waar worstelende sprinters doorgaans worden gedropt.

Fabio Jakobsen begreep de boodschap na een telefoontje van de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout, die plechtig zei: ‘Op dit parcours gaat zich een ander scenario voltrekken dan een sprint.’ Daar zijn alle deelnemende landen het wel over eens, blijkt uit de lijst van sprinters die thuisblijven. Onder hen de Franse topsprinter Arnaud Démare en de Britse winnaar van liefst 155 massasprints, Mark Cavendish.

De Australische sprinter Caleb Ewan wilde dolgraag in eigen land meedingen naar de wereldtitel, maar werd niet geselecteerd. ‘Hartverscheurend’ vond hij dat. ‘Ik begrijp het ook niet.’

Van de zestien beste sprinters van het voorbije seizoen is alleen de 35-jarige Noor Alexander Kristoff present. De aanvoerder van die lijst, de Belg Jasper Philipsen, moet aanvaarden dat de Belgische ploeg volledig is gebouwd rondom alleskunner Wout van Aert en Vuelta-winnaar Remco Evenepoel. Reden ook om, tot diens verbijstering, Dylan Teuns niet mee te nemen. Die is volgens de Belgische bond simpelweg te goed om voor Van Aert en Evenepoel te knechten. Teuns heeft immers de kwaliteiten om in Wollongong voor eigen succes te gaan.

Mondiale sprinter nummer twee, de Deen Mads Pedersen, de wereldkampioen van 2019 en recentelijk winnaar van drie Vuelta-etappes en de groene sprinttrui, weet dat het parcours niet op zijn lijf is geschreven. Dat maakte het makkelijk om te besluiten niet te gaan. ‘Het is te veel reizen en ik ben al 200 dagen per jaar van huis. Ik heb ook nog een vrouw en een leven.’

Te lang seizoen en te ver weg

Pedersen is bepaald niet de enige renner die het welletjes vindt na een zwaar seizoen. De beoogde kopman van de Amerikaanse ploeg, Brandon McNulty, zijn landgenoot en junior-wereldkampioen van 2019 Quinn Simmons en de Fransman Benoît Cosnefroy zijn op grond van hun resultaten geknipt voor het WK-parcours. Maar ze zijn eenvoudigweg te vermoeid en zien een lange reis met jetlag niet zitten, zeggen ze alle drie. ‘Ik heb geen zin om daar een beetje rond te rijden en dan te worden gelost’, stelt Simmons.

De Brit Tom Pidcock verklaarde rond de jaarwisseling iets te gaan doen wat geen mannelijke renner ooit lukte: in één jaar wereldkampioen worden in het veld, op de mountainbike en op de weg. Deel één lukte, maar op de mountainbike werd hij vorige maand slechts tiende. ‘Vervolgens was ik de weg een beetje kwijt’, zei Pidcock. Nu zijn missie is mislukt, is hij klaar. ‘Mentaal kan ik mezelf niet nog eens opladen voor zo’n grote wedstrijd, helemaal in Australië.’

Of dat ook voor de winnaar van Tour de France geldt, is ook de Deense wielerbond onduidelijk. Die moet het tot groeiende frustratie doen zonder Jonas Vingegaard. Alwéér, want sinds de 25-jarige Vingegaard wielrenner is, dong hij slechts één keer naar de wereldtitel: in 2018 werd hij 65ste bij de beloften. ‘Het allerliefst zit ik thuis op de bank met vrouw en dochter’, vertelde de Deen tijdens de Tour. Is dat het, of heeft zijn ploeg Jumbo-Visma liever niet dat Vingegaard naar Australië afreist, omdat hij dan met ‘lege batterijen’ terugkomt? Alleen de Tourwinnaar weet het antwoord.

De olympisch kampioen ontbreekt ook al in Australië. Richard Carapaz kan zich niet meer opladen voor de reis, nu hij, naar verluidt, in conflict is gekomen met de wielerbond van zijn land Ecuador. Die mag zes renners opstellen, maar het wordt er één: Jonathan Narváez. Een kanshebber voor een hoge klassering, maar dat geldt sterker voor Carapaz. Hij won deze maand in de Vuelta drie bergritten en het bergklassement. De Ecuadoraanse bond betreurt de kleine selectie, een gevolg van ‘fysieke en/of familiale problemen bij onze topwielrenners’.

Ook de Nieuw-Zeelandse kanshebber George Bennett laat verstek gaan. Hij had de twaalf rondjes in Wollongong mee willen fietsen op 25 september, maar zijn voorbereiding op het volgende seizoen laat het niet toe. Hij wil per se met zijn UAE-ploeg op trainingskamp in Maleisië. Als hij dat zou combineren met de WK, was hij acht weken van huis. ‘Dat is onmogelijk, dus dat kost me mijn WK.’

Wel zin, maar fysiek niet in orde is Primoz Roglic, die met een val uit de Vuelta verdween. De gevolgen daarvan beletten deelname met de Sloveense ploeg die draait om tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Te duur

De Nederlandse wielerbond, de KNWU, is een kwart van zijn jaarbudget kwijt aan deze WK: 200.000 euro. Dat is te veel voor Ierland, dat renners voortbracht als Sean Kelly en Stephen Roche. Omwille van de kosten vaardigt de Ierse wielerbond niemand af. Bovendien: ‘Dit is een evenement waar succes verre van gegarandeerd is.’

Sprinter Sam Bennett, winnaar van twee van de drie Vuelta-etappes in Nederland, blijft dan ook thuis. Tot irritatie van wielerlegende Sean Kelly, die in zijn loopbaan 159 overwinningen behaalde. ‘Ik betaalde vaak alles zelf om mijn land maar te kunnen vertegenwoordigen.’

Ook Nieuw-Zeeland heeft geen geld. Het ligt weliswaar naast de deur, maar de renners moeten uit Europa komen. Ze dienen hun vliegticket zelf te betalen, maar doordat die plots duurder zijn geworden – Wout van Aert zag de door hemzelf betaalde upgrade naar business class oplopen van 3.500 naar 8.000 euro – is dat voor de Nieuw-Zeelandse renners buiten bereik. Alleen James Fouché verdedigt op 25 september de Nieuw-Zeelandse eer.

Het promotie-degradatiesysteem

Alejandro Valverde had zo graag zijn lange carrière in stijl willen afsluiten met een vijftiende deelname aan de WK, maar hij mag niet naar Australië van zijn werkgever Movistar. De Spaanse nummer 16 van de wereld, op 25 april 42 jaar geworden en veruit de oudste profrenner op het hoogste niveau, is het meest opvallende slachtoffer van een noviteit van wereldwielerbond UCI.

Die komt erop neer dat de 23 beste wielerploegen zoveel mogelijk punten moeten scoren in elke koers. De UCI telt alleen de punten die de tien beste renners per ploeg in het seizoen behalen. De achttien teams die de afgelopen drie jaar de meeste punten hebben gehaald, krijgen voor de komende drie jaar een licentie van het hoogste niveau, de WorldTour.

Dat brengt kostbare verplichtingen met zich mee, zoals minimaal 27 renners in vaste dienst en verplichte deelname aan 27 van de 35 wedstrijden op het hoogste niveau. Maar drie jaar gegarandeerde deelname aan de Tour de France maakt alles goed. De vijf die naast het WorldTour-ticket grijpen, komen een flinke stap lager uit in de ProTour, waar nu 16 ploegen actief zijn.

De strijd tegen degradatie nadert zijn climax, want op 18 oktober valt de bijl. Dan eindigt in Maleisië de Ronde van Langkawi, de laatste wedstrijd waarin punten zijn te halen. Zeven ploegen (waaronder Cofidis, EF en BikeExchange) cirkelen rond de degradatiestreep, met puntentotalen die dicht bij elkaar liggen.

Ze hebben de wielerkalender minutieus uitgeplozen op koersjes met namen als de Gooikse Pijl, de Grand Prix d’Isbergues en de Omloop van het Houtland waar ze voorheen hun neus voor ophaalden. Nu zijn ze van het grootste belang, omdat er verhoudingsgewijs veel punten te verdienen zijn. De winnaar van de WK-wegwedstrijd op 25 september krijgt 600 punten, genoeg om in één keer een eind te maken aan alle degradatiezorgen. Op dezelfde dag liggen 17 duizend kilometer verderop 125 punten klaar voor de winnaar van de gemoedelijke Classique Paris-Chauny.

Het Spaanse, van Netflix bekende Movistar van de taaie Valverde, wereldkampioen in 2018, verzamelde veel punten in de Vuelta met de nummer twee van de einduitslag, Enric Mas. Maar Movistar voelt zich niet veilig. Dat is een probleem voor Pascual Momparler, de Spaanse bondscoach. Acht renners had hij geselecteerd voor de Spaanse WK-ploeg voor de wegwedstrijd op 25 september. Op papier een ijzersterke equipe. Momparler moest door de promotie-degradatiestrijd liefst zes namen doorstrepen, waaronder die van Valverde en Mas.

Twee ploegen van naam staan nu op degraderen. Het Belgische Lotto-Soudal komt sinds zijn oprichting in 1985 onafgebroken op het hoogste niveau uit. Om daar te blijven, stellen Belgische media, gaan tijdrijder Victor Campenaerts en sprinter Arnaud De Lie niet naar Australië. Campenaerts, zegt de ploeg zelf, zou niet worden geselecteerd en 20-jarige De Lie zou na negen profoverwinningen in 2022 geen zin hebben gehad om de WK-titel bij de beloften te betwisten.

De Israel-Premier Tech-ploeg van Chris Froome, die naar verluidt een miljoenensalaris verdient als uithangbord, dreigt de UCI voor de rechter te slepen als die niet een eind maakt aan de promotie-degradatiestrijd. De coronapandemie verhinderde Israel-Premier Tech punten te scoren, stelt ploegbaas Sylvan Adams.