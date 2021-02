Waarom eredivisieclubs ook zullen strijden om de tweede plek

Vitesse heeft in de finale van de KNVB beker met 2-0 van AZ gewonnen. Beeld ANP

Er zijn nog veertien speelronden te gaan. Waarom nu al praten over de tweede plaats?

Ajax is flink uitgelopen de voorbije maand: 7 punten bedraagt het gat met PSV. Ajax heeft bovendien een veel beter doelsaldo. Daarachter is het dringen. PSV heeft maar 1 punt meer dan Vitesse en na het verlies ­tegen Feyenoord ­vorig weekeinde staan ook Feyenoord en AZ nog in de buurt op respectievelijk 5 en 6 punten. Vooral PSV, Feyenoord en AZ ­vinden het aan hun stand verplicht minimaal tweede te worden.

Waarom is die tweede plek zo belangrijk?

De landstitel levert directe kwalificatie voor de Champions League op. De miljoenen die daar te verdienen zijn overstijgen die van de Europa League ruimschoots. Maar de tweede plaats garandeert een plek in de voorronde van de Champions League. Meestal loopt dat voor Nederlandse clubs niet uit op kwalificatie voor het miljardenbal, maar dan is er altijd nog de Europa League. Dat toernooi is lang gezien als een B-toernooi, maar er komt per volgend seizoen een soort C-toernooi bij, de zogeheten Conference League. De nummer 3 en de winnaar van de play-offs om Europees voetbal zijn daartoe veroordeeld. Mits ze zich door de voorrondes worstelen van de Conference League (dat hetzelfde format als de Champions League heeft) worstelen.

Klinkt niet heel aanlokkelijk, de Conference League.

Onbekend maakt onbemind. De ­Nations League voor landenteams, in 2018 gelanceerd, is uiteindelijk tegen de borst gedrukt in Nederland toen Oranje bij de eerste editie de finale haalde na spectaculaire zeges op Frankrijk, Duitsland en Engeland. Prompt steeg het Nederlands elftal ook internationaal weer in aanzien. Het probleem met de Conference League is dat er niet of nauwelijks ­Europese grootmachten aan meedoen. De Conference League is speciaal opgetuigd voor clubs uit kleinere voetballanden. Uit de top 5-competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk) zal slechts één club deelnemen. Topaffiches zijn dus zeldzaam, hooguit in de slotfase. De vergelijking met de tot 2009 gespeelde Intertoto Cup, een lange serie zomerse potjes tussen kleine clubs met als ‘hoofdprijs’ een ticket voor de Uefa Cup, dringt zich op. Groot verschil is dat de Intertoto Cup in de voorbereiding werd gespeeld. De Conference League duurt het hele seizoen met een ‘echte’ eindstrijd tot besluit.

Valt er nog wat te verdienen in die Conference League?

Er is nog geen zicht op exact hoeveel geld en punten voor de coëfficiëntenranglijst van de Uefa (die bepaalt hoeveel clubs een land mag afvaardigen in de Europese toernooien) er te vergeven zijn. Maar de revenuen zullen waarschijnlijk minder zijn dan in de Europa League. Dat de winnaar van de Conference League een ticket voor de groepsfase van de Europa League van het seizoen erop krijgt, geeft wel aan dat de Conference League het kleinste broertje is.

Is het dan wel leuk, zo’n extra toernooi erbij?

Voor een hoop clubs toch wel. Voor bijvoorbeeld Vitesse, FC Utrecht, ­Sassuolo, Eintracht Frankfurt of Real Betis komt een tastbare Europese prijs ineens een stuk dichterbij. Er zullen straks clubs uit 34 landen ­‘Europees’ spelen, acht clubs meer dan dit seizoen. De zogeheten groundhoppers onder de supporters kunnen nog meer stadions ontdekken in het kielzog van hun favoriete club. Overzichtelijker wordt het er niet op. In al haar wijsheid besloot de Uefa namelijk de toch al propvolle speelkalender nog verder vol te stouwen met extra tussenrondes na de groepsfases (zie kader). ­Beste kans dat er zo alsnog een grote club met de nieuwe prijs aan de haal gaat.

In de top-2 eindigen is dus het devies?

Of de beker winnen. De bekerwinnaar plaatst zich voor de laatste voorronde (de play-offs) van de Europa League. Wat dat betreft staat er ook bij de kwartfinales in het bekertoernooi van komende week veel op het spel.