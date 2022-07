Waarom doen er geen Nederlanders mee aan de 100 en 200 meter sprint in Eugene?

Churandy Martina tijdens een training voor de 4x100 meter estafette. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Lang niet alles is maakbaar in de topsport en dat geldt binnen de atletiek het meest voor de 100 meter. Daar hangt het succes voor een groot deel af van het aangeboren talent van een loper, denkt sprintcoach Bart Bennema. ‘Bij het pure sprintwerk tellen genen zwaar mee.’ En aan die natuurlijke sprinters ontbreekt het op dit moment in Nederland.

Voor het eerste sinds 1997, toen de Amerikanen Maurice Green en Marion Jones in Athene op de WK de 100 meter wonnen, zijn er deze editie van het mondiale atletiektoernooi geen Nederlanders actief op de 100 en 200 meter. Niet dat er helemaal geen sprinters in Eugene zijn in een oranje tenue, maar zij zijn er uitsluitend als radertjes in de estafetteploegen op de 4x100 meter. Individueel komen ze niet in actie.

Het gebrek aan sprinters is een opvallende lacune, want in de breedte floreert de Nederlandse atletiek. De afvaardiging is met 36 atleten groter dan ooit. Ook Bennema is verbaasd dat het 25 jaar geleden is dat Nederland op de sprint ontbreekt. Hij weet wel wat de belangrijkste reden is. ‘We hebben vaak Churandy Martina op de WK gehad. Hij was een vaste waarde, net als Dafne Schippers. Dat waren de twee groten.’

Beide vaandeldragers van de sprint ontbreken in Eugene. Het is niet anders, beseft Bennema, sinds 2014 sprintcoach bij de atletiekunie. ‘Churandy is oud en Dafne heeft haar fysieke problemen. Ze probeert eerst de rust te vinden om het weer op de rit te krijgen.’ Schippers kampte vorig seizoen met rugklachten en is wel weer actief in wedstrijden, maar haalde de WK-limiet niet.

In het kielzog van de 29-jarige Schippers en 38-jarige Martina wisten ook andere rappe mannen en vrouwen zich voor de WK te plaatsen de afgelopen jaren. Zoals Naomi Sedney, Jamile Samuel en Marije van Hunenstijn bij de vrouwen en Taymir Burnet bij de mannen. Van die twee laatste had Bennema gehoopt dat ze er ook in Eugene bij zouden zijn. ‘Marije had fysieke problemen en Taymir redde het ook niet. Dat is het allemaal even net niet.’

Timing

Extra lastig was de timing van de WK. Het mondiale titeltoernooi werd, in navolging van de Spelen, omwille van corona een jaar opgeschoven. Maar om te voorkomen dat het de EK en de voor veel atleten belangrijke Gemenebestspelen in de weg zit, valt het toernooi extra vroeg. Dat maakte het ingewikkeld om aan de gestelde limieten te voldoen. ‘Als we nog een maand hadden gehad, dan was het misschien een of twee keer wel gelukt. Nu hadden we een paar weken de tijd en als je dan drie keer wind tegen hebt, dan heb je pech.’

Toch is dat niet het hele verhaal, onderkent Bennema in de avondzon van Eugene. ‘We hebben niemand van het niveau dat hier steevast thuishoort.’ In de jaren voor 2011, voordat Martina voor Nederland uitkwam en voordat Schippers haar twee wereldtitels op de 200 meter veroverde, was dat niet echt anders. De atleten die naar de WK mochten, lopers als Guus Hoogmoed, Patrick van Balkom, Troy Douglas en Jacqueline Poelman, kwamen maar zelden een ronde verder. Zo lastig is het nu eenmaal om mee te komen in misschien wel de sterkst bezette afstanden van de atletiek.

De tijd van Martina en Schippers – voor zover die voorbij is – was een luxeperiode. ‘Zij waren exceptionele gevallen. Je hebt niet zomaar het niveau voor een finale. Hadden we iemand bij de vrouwen die 11,00 kon lopen of 10,10 bij de mannen, dan hadden die hier niet eens in de finale gestaan’, stelt de coach vast. ‘Het is tegenwoordig een stuk pittiger om mee te doen.’

Maar toch zouden er op zijn minst een paar sprinters de limiet halen en deel kunnen nemen. De basis daarvoor wordt gelegd in de estafette, waar Bennema’s collega Laurent Meuwly de scepter zwaait. De estafette is al jaren het fundament onder de Nederlandse sprintopleiding.

Maakbaar

Het voordeel van het ploegonderdeel is dat het juist behoorlijk maakbaar is. Bij het overgeven van het stokje valt met veel gezamenlijke oefening tijd te winnen. Op die manier kunnen ook landen die over minder individueel talent beschikken, aanhaken bij de top. ‘Als je één of twee snelle lopers hebt en je zet er twee mindere goden bij, dan heb je al gauw een team’, zegt Bennema. ‘Al heb je er liever zes. Vier is wat krapjes.’

In 2003 had Nederland geen 100-meterloper in het individuele toernooi, al deed Troy Douglas wel mee aan de 200 meter. Op de estafette bereikte de ploeg met Troy Douglas, Caimin Douglas, Timothy Beck en Patrick van Balkom de vierde plaats. De prestatie werd na een positieve dopingtest van de Brit Dwain Chambers opgewaardeerd tot brons.

‘Het idee is om de sprint te ontwikkelen vanuit de estafette’, zegt Bennema. ‘Als er dan ineens eentje doorkomt als Dafne of Churandy, dan kan dat heel mooi uitpakken. Je houdt zo zicht op de finales en houdt continuïteit in je topsportprogramma.’

In Eugene is duidelijk dat er is ingezet op verjonging door estafettecoach Meuwly. Meegenomen voor de 4x100 meter die dit weekend op het programma staan, zijn bijvoorbeeld de 19-jarige Minke Bisschops bij de vrouwen en de 20-jarige Raphael Bouju en 19-jarige Xavi Mo-Ajok bij de mannen. Dat moet ook wel, meent Bennema. ‘De oudjes houden het niet nog tien jaar vol.’