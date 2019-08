Waarom de stoelendans naast Max Verstappen risicovol maar noodzakelijk is

Als het gaat om de feiten valt er weinig af te dingen op het besluit dat de renstal maandag wereldkundig maakte. Vanaf de eerste meters worstelde Gasly met een auto waarmee hij op papier elke race minimaal in de top-zes zou moeten eindigen. Iets dat hem slechts vijf keer lukte in twaalf races.

Ter vergelijking: Verstappen perste race na race het uiterste uit zijn materiaal en ging met 181 punten van het WK de zomerstop in. Gasly scoorde er 63. De tientallen WK-punten die Fransman Gasly liet liggen, kosten zijn team straks misschien wel miljoenen. Op de teamranglijst, die bepalend is voor de verdeling van het prijzengeld, heeft Red Bull 44 punten achterstand op de tweede plek van Ferrari, die 10 miljoen dollar extra oplevert.

Kortom: veel slechter dan met Gasly kon het niet gaan. Maar zekerheid dat Albon, die nog geen halfjaar in de Formule 1 rijdt, het beter gaat doen is er ook niet. Als Verstappens oud-teamgenoot Daniel Ricciardo vorig seizoen Red Bull niet plots had verlaten, had Albon nu hoogstwaarschijnlijk niet eens in de Formule 1 gereden.

De Thai verdiende in 2012 een plek in het talententeam van Red Bull dankzij een indrukwekkende kartloopbaan. Zijn overstap naar de autosport verliep alleen moeizaam, waarna de spijkerharde Red Bull-coureurbaas Helmut Marko na een jaar alweer afscheid van hem nam. Albon moest het zelf maar zien te redden. Zijn Formule 1-droom leek voorbij. Tot Marko hem vorig jaar plots weer belde met de vraag of hij naar Red Bulls satellietteam Toro Rosso wilde komen, omdat hij naarstig op zoek was naar coureurs sinds Ricciardo’s vertrek.

Koningsklasse

Zo debuteerde Albon dit jaar als tweede Thai ooit in de Formule 1. Hij had opmerkelijk weinig tijd nodig om zich aan te passen aan het niveau in de koningsklasse. Met als uitschieter de hectische, door regen geteisterde GP van Duitsland vorige maand. Hij finishte in de chaos knap als zesde.

Nu moet hij net zo snel mogelijk zien te wennen aan het leven in de absolute top, waar de druk vele malen hoger is dan bij Toro Rosso. Het wordt de grootste uitdaging in zijn sportleven. De komende negen races rijdt hij op circuits waar hij nog nooit eerder kwam als Formule 1-coureur, in een auto die hij nog niet kent, en met aan de andere kant van de garage een Max Verstappen in bloedvorm.

Commiserations to Pierre, but he rides again and is still in the game. Good luck to Alex, he’s arrived in F1 in great style, but will need every tool and trick in the F1 drivers’ repertoire to survive in Max’s lair. With the star maker/grim reaper forensically observing his data. https://t.co/lTwHW3xCwm Martin Brundle

De experts waren maandag eensgezind in hun mening over de promotie van Albon: hij staat voor een monsterklus. ‘Alex is in grootse stijl de Formule 1 binnengekomen, maar heeft nu elke truc en vaardigheid nodig om te overleven in het hol van Max’, twitterde Sky Sports-analist Martin Brundle. Hij sloot af met een kwinkslag richting de wispelturige coureurbaas Marko, die volgens hem een ‘sterrenmaker of Magere Hein’ is, afhankelijk van wat Albon straks laat zien.

In de schaduw

Veel tijd om zich te bewijzen krijgt Albon namelijk niet. 2020 moet het jaar van de waarheid worden als het gaat om het grote doel van Red Bull-baas Dietrich Mateschitz: van Verstappen de jongste Formule 1-kampioen ooit maken. De coureur zelf lijkt er klaar voor. Hij rijdt constanter dan ooit; van de laatste vier races won hij er twee. Ook zijn auto en motor worden steeds beter.

Maar als hij echt wil strijden om de wereldtitel heeft hij een sterke en vooral nuttige teamgenoot nodig, zoals WK-leider Lewis Hamilton bij Mercedes al jaren heeft met Valtteri Bottas. De stille Fin wint af en toe een race, snoept zo punten af van de concurrentie en schikt zich in zijn rol in de schaduw. Bijvoorbeeld door af en toe een auto op te houden voor Hamilton.

Het was precies wat Verstappen nodig had bij de laatste GP voor de zomerstop in Hongarije. Hij startte voor het eerst een race vanaf de eerste plek. Gasly begon ver achter hem, als zesde, met als gevolg dat Verstappen niets aan hem had. Mercedes had zo alle tijd te bedenken hoe de Nederlander van de leiding te beroven. Iets dat drie ronden voor de finish uiteindelijk lukte.

Van Albon wordt verwacht dat hij dat soort scenario's na de zomerstop dwarsboomt. Het liefst meteen al in België. Het is een gok, met als risico een talent als Albon te knakken en kort voor 2020 weer een nieuwe teamgenoot voor Verstappen te moeten zoeken.

Tegelijk is er geen snellere manier om te ontdekken uit welk hout een coureur is gesneden. In 2016 werd de toen 18-jarige Max Verstappen na vier races in het seizoen van Toro Rosso gepromoveerd naar Red Bull. Zeven dagen later won hij zijn eerste race. Wie succesvol wil zijn, moet nou eenmaal risico’s nemen.