Waarom de profs nog wel in België terecht kunnen

Mathieu van der Poel zwoegt zich naar boven in de slotrit van de BinckBank Tour, die vorige week alleen in België werd verreden. Beeld BELGA

Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race, keek afgelopen zondag thuis op de tv naar Luik-Bastenaken-Luik. Dat deed pijn, bekent hij. ‘Ik zag Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin sterk rijden. Dat waren precies de twee die ik er zo graag bij had gehad.’

Niemand is erbij, deze zaterdag. Van Vliet maakte vorige week woensdag bekend dat de betrokken gemeenten en de veiligheidsregio Zuid-Limburg geen vergunning voor de klassieker in het heuvelland verstrekten. Het kabinet had verordonneerd dat bij sportwedstrijden geen publiek meer aanwezig mocht zijn.

Dat de pil zo bitter smaakte, had niet alleen te maken met de annulering. Twee dagen later, de vrijdag voor Luik-Bastenaken-Luik, werd in Riemst de tijdrit in de BinckBank Tour verreden, op een steenworp afstand van Maastricht. Komende zondag gaat Gent-Wevelgem gewoon door, terwijl in beide landen de percentages aan virusbesmettingen en de tendens vergelijkbaar zijn – snel stijgend.

Vrijdag kwam het bericht dat België tussen Nederland en Noord-Frankrijk nog meer een vrijplaats voor het profpeloton maakt. Parijs-Roubaix, voorzien voor zondag 25 oktober, gaat niet door. Organisator ASO nam het besluit nadat het ministerie van volksgezondheid de regio rondom Lille wegens het hoge aantal besmettingen het stempel ‘uiterste waakzaamheid’ gaf. De ‘Hel van het Noorden’ zou ook voor het eerst een vrouweneditie krijgen.

Mathieu van der Poel reageerde teleurgesteld. ‘Parijs-Roubaix stond bij mij met stip aangeduid.’ Hij zet nu alles op de klassiekers die nog standhouden op de kalender, Gent-Wevelgem en volgende week zondag de Ronde van Vlaanderen.

Belgisch wielerhart

Is de verklaring dat het wielerhart in België harder klopt? Amstel Gold-directeur Van Vliet: ‘Ik heb er eerlijk gezegd niet precies zicht op. De regels zijn anders. In België zijn bijvoorbeeld mondkapjes al langer verplicht. Het is daar al heel normaal. We hebben hier nog van alles geprobeerd om de wedstrijd te laten doorgaan. Maar dit was de boodschap: niemand langs het parcours. Nul is nul. Daarmee was het klaar. Dat was wel frustrerend.’

Evenementenorganisator Golazo heeft ervaringen aan weerszijden van de grens. Vorige week moest de BinckBank Tour ijlings worden aangepast nadat de burgemeesters van Vlissingen, Terneuzen en Sittard-Geleen een streep zetten door de wedstrijd op hun grondgebied. In Vlaanderen kon Golazo wel terecht: Aalter was bereid om zowel als start- als aankomstplaats te fungeren, Riemst, eerder ingeschaald als startplaats voor de rit naar Sittard, vormde nu het decor voor de tijdrit.

Woordvoerder Gert Van Goolen weerspreekt de suggestie dat de passie voor het wielrennen ertoe leidt dat in Vlaanderen meer mogelijk is. ‘Ik vind dat nogal kort door de bocht. In Zeeland en Limburg houden ze net zoveel van wielrennen. Het wekt misschien ook de indruk dat we hier wat lakser, wat losser zijn. Dat is onjuist. Er zijn hier ook evenementen gesneuveld. Eén vraag moet primeren: is het veilig genoeg om het te laten doorgaan?’

Hoewel gemeenten en regionale besturen betalen voor start, doortocht en aankomst van de renners, hebben volgens de organisatie commerciële belangen geen rol gespeeld in de besluitvorming. Galazo beraadt zich nog over de financiële afwikkeling van de annuleringen in Nederland.

Als verklaring voor het verschil in benadering ziet Van Goolen vooral het recente Nederlandse besluit overal de aanwezigheid van publiek bij sportevenementen te verbieden. ‘Plotseling moest alles anders. De gemeenten zagen in die nieuwe situatie geen mogelijkheden meer.’

Preventie normaalste zaak

In België bestond volgens hem al langer gewenning aan preventie, zoals de verplichte mondkapjes en het alleen onder voorwaarden toelaten en indien noodzakelijk weren van toeschouwers bij wedstrijden. Renners riepen al voor de BinckBank Tour supporters via de sociale media op vooral thuis te blijven en de koers op tv te gaan volgen.

Van Goolen heeft een wat wrange nasmaak overgehouden aan de hectische dagen. Volgens hem was er sprake van eenzijdige besluitvorming. ‘Wij zijn geen partij die de risico’s opzoekt. Wij hebben zelf ook evenementen afgelast of verschoven. We hebben ervaring genoeg, we hebben ook suggesties gedaan om een veilig verloop te waarborgen. Met die input is niks gedaan. Je hebt vervolgens kunnen zien dat de drie ritten in België zonder problemen zijn verlopen. Overal kon voldoende afstand worden bewaard, vrijwel iedereen langs het parcours droeg mondkapjes. Dat maakt het alles bij elkaar wel een beetje zuur.’

Intussen maken de West-Vlaamse gemeenten Ieper en Wevelgem zich op voor de komst van het wielercircus komende zondag. Burgemeester Emmily Talpe van Ieper, voor het eerst startplaats, spreekt van een ‘coronaveilig jasje’. Zo is publiek niet welkom bij het rennersdorp en het vertrek onder de Menenpoort. Ook hier is opgeroepen thuis te blijven. Wie zich toch vertoont langs het parcours, moet een mondmasker op.

Talpe: ‘Natuurlijk is het een beperkte editie, de beleving zal met die maatregelen anders zijn, maar we merken dat het publiek enthousiast blijft en tevreden is dat de koers alsnog kan doorgaan.’ De attentiewaarde blijft volgens haar overeind. ‘De mooie beelden van onze regio zullen de mensen ook prikkelen om zelf al fietsend of al wandelend onze streek te komen ontdekken.’

Strenge maatregelen

Ambtenaar Mieke Devos, die als ‘dossierbeheerder’ namens het stadhuis in Wevelgem het overleg voert met de koersorganisatie is er ook van overtuigd dat aan alle eisen is voldaan. Gent-Wevelgem valt onder de vleugels van Flanders Classics, verantwoordelijk voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Er is een samenwerking met de lokale wielervereniging, de Koninklijke Veloclub Het Vliegend Wiel.

Rondom de aankomst op de Vanackerestraat is zondag een waaier aan maatregelen van kracht. Er zijn drie van elkaar gescheiden zones gecreëerd waar in totaal 800 personen terecht kunnen. Zij moeten aan tafels zitten en krijgen mondkapjes aangereikt. Ze mogen zich niet naar de dranghekken begeven als de renners de eindstreep naderen. Het verloop is via een groot scherm te volgen. Twee horecagelegenheden in de buurt mogen hooguit 50 gasten verwelkomen.

Devos vindt het ‘beheersbare aantallen’. ‘We kunnen alleen niet instaan voor ieder individu dat komt afzakken en misschien zotte dingen gaat doen.’ De politie krijgt steun van stewards uit de gelederen van Het Vliegend Wiel voor het handhaven van het protocol.

Amstel Gold-directeur Leo van Vliet zal zondag weer voor de tv plaatsnemen. Hij beklemtoont dat hij niet bij de pakken neerzit. ‘We zijn al weer bezig met volgend jaar.’