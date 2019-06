Waarom de ‘meest nationalistische Hollander’ bij handboogschieten (nu nog) Mexicaan is

Gaby Bayardo in actie bij WK handboogschieten in Den Bosch. Beeld Klaas Jan van der Weij

Ze heeft nog geen Nederlands paspoort, maar toch voelde de WK handboogschieten in Den Bosch voor Gabriela Bayardo als een thuiswedstrijd. In het centrum van de Brabantse hoofdstad kwam de 25-jarige Mexicaanse voor het eerst voor Nederland uit op een groot toernooi. ‘Het was geweldig’, zei ze in goed verstaanbaar Nederlands terwijl ruim tweeduizend supporters haar vanaf de volgepakte tribunes toejuichten.

Met teamgenoot Sjef van den Berg veroverde ze direct haar eerste medaille in Nederlandse dienst. Nadat het tweetal in de halve finale bij de gemengde teams had afgerekend met Taiwan, verloor het zondag in de finale van de Zuid-Koreaanse wereldtoppers Lee Woo-seok en Kang Chae-young (6-0). Toch kon Bayardo, die in 2017 vanwege de overgangsregels een jaar aan de kant stond, goed leven met de zilveren plak.

Liefde

De Mexicaanse handboogschutter verhuisde ruim een jaar geleden vanwege de liefde naar Nederland. Ze heeft een relatie met Mike Schloesser, de huidige nummer één van de wereld van het niet-olympische onderdeel compound (50 meter). Het stel leerde elkaar kennen op een toernooi in het Mexicaanse Guadalajara. Tegenwoordig wonen ze samen in het Zuid-Limburgse dorpje Nuth.

Bayardo wil volgend jaar namens Nederland op de olympische discipline recurve (70 meter) naar de Spelen van Tokio. Daarvoor heeft de nummer achttien op de wereldranglijst een Nederlands paspoort nodig en moet ze zich individueel zien te kwalificeren. Dat laatste hoopte Bayardo, die op de Spelen van Rio vijfde werd met het Mexicaanse team, in Den Bosch al te bewerkstelligen.

Dat mislukte. Als individu moest ze in de top acht eindigen, maar ze werd vroegtijdig uitgeschakeld. ‘Ik was een beetje nerveus om voor het eerst voor het Nederlandse publiek te schieten’, gaf ze toe. Op de Europese Spelen komende week heeft ze opnieuw twee kansen om zich te kwalificeren. En anders volgens jaar.

Inburgeringscursus

Parallel aan haar kwalificatietraject loopt de inburgeringcursus die moet leiden tot een Nederlands paspoort. Onlangs maakte ze vijf van de zeven examens. De resultaten van de drie toetsen – waaronder lezen en luisteren – die ze reeds terug kreeg, waren voldoende. In juli en augustus wachten de laatste twee examens: kennis van de Nederlandse maatschappij en kennis van de arbeidsmarkt.

Sjef van den Berg en Gaby Bayardo zien na 10 minuten de bui al hangen. Even later is de wedstrijd al voorbij en verliest Nederland de finale voor gemengde teams van tegenstander Zuid-Korea op het WK in Den Bosch. Beeld Klaas Jan van der Weij

Met steun van het NOCNSF en de Nederlandse Handboog Bond kan de versnelde procedure voor een paspoort dan in gang worden gezet. Naast haar dagelijkse trainingen studeert de Mexicaanse drie dagen per week van 9 tot 4. Het interview na de verloren finale wil ze in het Nederlands doen. ‘Sorry als ik sommige woorden nog niet ken, maar ik wil de taal leren spreken en jullie cultuur leren kennen.’

Cultuurshock

Ze voelt zich in Nederland steeds meer op haar gemak, nadat ze de eerste maanden als een kleine cultuurshock had ervaren. Als temperamentvolle Mexicaanse begreep ze weinig van de nuchtere Nederlandse mentaliteit. ‘Mexicanen maken altijd veel lawaai en grapjes. Nederlanders zijn wat stiller en serieuzer.’

Anderzijds moest ook de Nederlandse ploeg wennen aan Bayardo. In het begin gaf ze iedereen een knuffel als ze ergens kwam – iets wat ze bij het Nederlandse handboogteam nooit deden. Zaterdag zat ze als fanatiekste fan met oranje nagellak en een Nederlandse vlag op de tribunes toen haar vriend Schloesser met het Nederlands team brons veroverde op het onderdeel compound. ‘Ik noem haar gekscherend weleens de meest nationalistische Hollander die we erbij hebben’, zegt bondscoach Ron van der Hoff.

Hij is maar al te blij met Bayardo. Met de Mexicaanse kreeg hij in tegenstelling tot de andere Nederlandse vrouwelijke handboogschutters een wereldtopper in de schoot geworpen. Ze is met enige afstand de beste van Nederland. In Tokio zou ze de eerste Nederlandse vrouwelijke handboogschutter sinds 1996 kunnen zijn.

Trainen met mannen

Om te wennen aan het hoge niveau traint Bayardo voornamelijk met de mannen, die zich wel tot de wereldtop mogen rekenen. Ze schiet één keer per week op Papendal. Andere dagen traint ze met haar vriend in hun bijna 100 meter diepe achtertuin. ‘Dan fungeert Mike als mijn coach.’

Gestoken in het wedstrijdoutfit van Nederland merkt ze op dat ze zich al voor 50 procent Nederlands voelt. ‘Oranje staat mij best goed toch’, zegt ze grappend. Ze vindt het niet meer gek om het shirt van Nederland te dragen.

Meer en meer voelt ze zich onderdeel van het team en begint ze de Nederlandse cultuur te doorgronden. ‘Ik weet al wanneer ik iemand een knuffel kan geven en wanneer ik juist een stapje terug moet doen.’

