Waar is de betonnen versie van Martin Jol gebleven in het stadion van RKC?

Hij zat er altijd ontspannen en vrolijk bij, de betonnen versie van oud-trainer Martin Jol in het stadion van RKC Waalwijk, pal tussen de fans. Een standbeeld middenin een supportersvak is uniek, zo stelde de toenmalige clubleiding van RKC trots bij de onthulling ervan op 1 april 2016. Maar de enige toeschouwer die, pandemie of niet, immer stilletjes aanwezig was bij thuiswedstrijden van RKC ontbreekt dit seizoen op zijn plek achter het doel.

Dus ook op deze koele dinsdagavond tijdens het bekerduel tussen RKC en ADO Den Haag, de twee Nederlandse clubs waar Jol het meest mee heeft. RKC-woordvoerder Ruben Rijpma meldt dat bij de renovatie van het stadion afgelopen zomer ‘in goed overleg’ besloten werd de 300 kilo wegende sculptuur te verwijderen. ‘Hij zit nu in een opslagruimte. Wat we ermee gaan doen? Geen idee. Hij keert in ieder geval niet terug op zijn plek.’

Een beeldenstorm past in het huidige tijdsgewricht, met dat verschil dat van Jol geen lang verhuld gebleven misstappen aan het licht zijn gekomen. Toch was er geen enkele ophef over de verwijdering, terwijl bij andere clubs standbeelden zo’n beetje heilig worden verklaard.

Beste oefenmeester ooit

Jol was niet zomaar een RKC-coach, hij werd in 2015 verkozen tot de beste oefenmeester in het 75-jarig bestaan. Shirtsponsor Willy Naessens gaf daarop opdracht aan de regionale sculptuurbouwer Richard van der Koppel om een standbeeld van Jol te vervaardigen. Onder Jol, van 1998 tot en met 2004 in dienst, nestelde de Rooms Katholieke Combinatie uit het 48.000 zielen tellende Waalwijk zich met een beperkt budget in de subtop. Na het vertrek van Jol naar Tottenham Hotspur zakte RKC vlot weg.

Thans staat de Brabantse club veertiende, zes punten verwijderd van een degradatieplek. Adrie Buijs, voorzitter van de supportersvereniging, is er content mee. ‘Het is hier een continue strijd om in de eredivisie te komen of te blijven. Onder Jol was dat anders. Zelfs de topclubs kwamen met knikkende knieën naar Wolluk. We hebben goede trainers gehad, maar Jol was de beste.’

Er brak volgens Buijs geen opstand uit onder fans nadat het beeld verdween omdat je ‘in Waalwijk simpelweg niet zo snel een opstand hebt.’ Daarbij: ‘we mogen het stadion niet in dus dan kun je het ook niet missen.’

Wrevel

Het beeld van Jol zou her en der wrevel opwekken. Waarom Jol, die zich de laatste jaren flink inzette voor concurrent ADO, wel een beeld en bijvoorbeeld de trouwe suikeroom Ben Mandemakers niet? Buijs: ‘Ik snap in die zin wel dat het weggehaald is, al is volgens mij nooit direct aan ons gevraagd wat wij ervan vinden.’

RKC-woordvoerder Rijpma meent dat supporters wel degelijk op de hoogte waren. Ook Jol en de geldschieter Willy Naessens werden geraadpleegd.

Martin Jol, de versie van vlees en bloed, vertelt door de telefoon dat hij zelf een appje stuurde naar RKC-directeur Frank van Mosselveld toen hem ter ore kwam dat het beeld zou worden weggehaald. ‘Ik heb gezegd dat hij zich daar niet bezwaard over moest voelen. Dat ze er normale stoelen konden neerzetten zodat ze wat extra konden verdienen en dat ik de club het allerbeste wens. Dat meen ik. RKC blijft me lief.’

Voor Jol is de kous daarmee af. ‘Ik vond het al een beetje ongemakkelijk dat er een beeld van mij daar zat. Ik was de laatste jaren volop bezig om ADO te helpen. Ik dacht: straks haalt iemand die kop eraf. Heb je een standbeeld zonder hoofd.’

Tegelijkertijd was hij er ook best trots op. ‘Waar zie je dat nou? Een standbeeld van een trainer die allang weg is ín een stadion.’

Kunstverzamelaar

Jol heeft inmiddels geen betrokkenheid meer bij ADO. Maar het beeld zal dus niet terugkeren in het stadion, ook al is dat nimmer uitverkocht. Het zou zijn aangeboden aan Jol, een fervent kunstverzamelaar, maar die ontkent zulks en is ook niet geïnteresseerd.

Sculptuurspecialist Richard van der Koppel hoeft het ook niet terug. Hoewel hij er ‘honderden uren in stak tegen een beperkte vergoeding’.

Van der Koppel: ‘Ik vind het wel vreemd dat het weg is. Je bewijst iemand een eer met een mooi beeld en dan haal je het ineens weg. Aan het materiaal lag het niet, aan de gelijkenis volgens mij ook niet. Formeel gezien moet ik toestemming geven voor verplaatsing. Maar ze mogen het zelf weten, hoor.’

Van supporter Buijs mag het beeld best terugkeren achter het doel. Niet zozeer voor hemzelf, maar voor zijn kinderen. ‘Die klommen er graag op.’