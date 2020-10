Waar het vorig jaar AZ meezat, zit nu alles tegen

Een redding van AZ-keeper Marco Bizot tijdens Sparta-AZ. Beeld ANP

Het ging met AZ van 1-3 naar 3-3 tegen Fortuna en van 0-4 naar 4-4 tegen Sparta. Hoe kan dat?

Zelfs de makkelijk formulerende, immer optimistische AZ-coach Arne Slot stond zondag perplex nadat zijn ploeg na rust tegen Sparta tegendoelpunt nummer 5, 6, 7 en 8 van het nog prille seizoen incasseerde. AZ heeft pas 3 punten uit 3 duels. ‘Gênant,’ zei Slot erover.

Zeker gezien de titelambities die een aantal AZ-spelers uitsprak na het voortijdig afgekapte droomseizoen 2019-2020. Slot weet: ‘Om echt weer concurrerend te zijn is met deze start wat lastig.’

Is de ploeg zo anders dan vorig seizoen?

Slot sprak van een ‘nieuw AZ’. Dat valt mee. Lang was de tactisch slimme verdediger Stijn Wuytens de enige basisspeler die vertrok. Voor hem kwam houwdegen Timo Letschert, die meer gif moet toevoegen. Afgelopen weekeinde vertrok ook linksbuiten Oussama Idrissi. Tegen Sparta toonde de 20-jarige Jesper Karlsson zijn potentie als opvolger. Maar de cijfers van Idrissi (37 goals en 25 assists in 98 duels), die 12 miljoen opleverde, zijn tamelijk fenomenaal.

‘Vorig seizoen konden we steeds met hetzelfde team spelen,’ stelt Slot. ‘Nu hebben we blessures en schorsingen. Dat is geen excuus. Daardoor kunnen anderen zich ontwikkelen. Maar ik moest in de bespreking voor Sparta tegen jongens van 19 en 20 zeggen dat ze nog minder ervaren spelers bij de hand moesten nemen.’

AZ verkocht sinds 2016 voor meer dan 100 miljoen euro aan spelers en kocht voor slechts 30 miljoen euro in. Moet dat roer niet wat om?

Gaat niet gebeuren. Hoewel nu wel bewezen is dat AZ uitstekend spelers kan doorontwikkelen (van Vincent Janssen tot Fredrik Midtsjø, en van Steven Berghuis tot Wout Weghorst) ziet het transferinkomsten nog steeds als incidentele inkomsten. ‘Als wij op basis van emotie transferbeleid gaan maken, komen we vroeg of laat in de problemen,’ zei technisch directeur Max Huiberts al eens. ‘Wij zullen over het algemeen spelers blijven halen die bij het grote publiek onbekend zijn of waar sceptisch over wordt gedacht.’

AZ geeft maximaal 5 miljoen euro uit per speler, maar meestal blijft het bij de helft. AZ stopt het geld liever in stenen, het bouwde een hypermodern trainings- en jeugdcomplex. Het is een duurzame filosofie die zijn vruchten afwerpt; Til, Koopmeiners, Stengs, Wijndal en Boadu werden allen al eens opgeroepen voor Oranje. Daarnaast moet er een nieuw dak op het stadion komen en wil AZ zo lang mogelijk zelf de broek ophouden gedurende de coronacrisis.

Wat is de impact op ‘kroonprins’ Arne Slot?

Slot zag al een volgende bui hangen. ‘Straks spelen we een keer een hele wedstrijd slecht en kunnen we extra onder druk komen, omdat we nu al zoveel punten hebben laten liggen.’

In zijn eerste seizoen als AZ-coach ontsnapte zijn ploeg in de voorronde van de Europa League tegen Antwerp, het bleek de inleiding voor een topjaar. Slot werd genoemd als toekomstig opvolger van Erik ten Hag bij Ajax, maar refereerde toen al vaak aan de factor geluk. Had Stengs niet bij Antwerp in de laatste minuut gescoord dan was het aanzien van AZ en de coach zelf waarschijnlijk heel anders geweest. ‘Nu valt het juist de verkeerde kant op. Dat kan een keer in een seizoen, maar het is te vlot op elkaar.’

Toch zal hij niet aan Huiberts vragen om wat kant-en-klare versterkingen waar Ajax wél opzichtig de bakens verzette. ‘Ik weet waar ik ‘ja’ tegen heb gezegd, weet hoe we werken, wat ons beleid is. Vorig seizoen werd aanvoerder Guus Til verkocht en lukte het met de onervaren Dani de Wit en Zakaria Aboukhlal erbij concurrerend te blijven.’

De interlandbreak komt niet gelegen. Slot: ‘Dit neem je wel even met je mee, schud je ook niet van je af als je een weekeinde vrij bent. Acht tegengoals is een beetje veel, hè. Ik heb al gezegd: straks als iedereen terug is moet je laten zien dat je een groep bent. Júíst als het ultiem slecht gaat.’

In dit soort fases leert een coach zijn belangrijkste lessen, zo luidt het cliché. Slot: ‘Dat zegt men, ja. Tja, ik had ze liever overgeslagen.’