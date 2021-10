Waar het ruwe randje van Feyenoord precies begint en eindigt weet niemand

Voorzitter Dirk Zingler van de 1. FC Union Berlin zat vorige week met de andere bestuursleden en relaties van zijn club te borrelen op het terras van restaurant De Huismeester in het centrum van Rotterdam toen hij werd aangevallen door een groep terroristen. Het was een dag voor de wedstrijd in de Conference League tegen Feyenoord.

De jonge aanvallers waren in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen en hoodies. Ze gooiden met stoelen, asbakken en barkrukken. De Duitsers doken weg achter tafels en beschermden zichzelf met stoelen. De bliksemaanval kwam uit het niets.

Ik schaam me als mens, Rotterdammer en Feyenoorder, zei Mark Koevermans, de algemeen directeur van Feyenoord. Het was weliswaar een klein groepje dat ‘deze ellende’ aanricht, het probleem was volgens hem hardnekkig, verklaarde hij, niet voor de eerste keer.

Koevermans kondigde deze week zijn vertrek aan als directeur van Feyenoord, vanwege de ‘veiligheidssituatie van hem en zijn gezin’, zoals de club het omschreef. Talloze malen is hij bedreigd. Vorige maand werd ’s nachts de voordeur van zijn huis beklad en een ruit ingegooid. Koevermans heeft een gezin.

Eerder had hij een poging gedaan de uitwassen van het ‘ruwe randje’ van Feyenoord aan te pakken. Het beschavingsoffensief was tegen het zere been van velen. Het ruwe randje hoort volgens hen bij de club. Het wordt gekoesterd, maar waar het ruwe randje precies begint en eindigt weet niemand.

Wat het betekent voor het imago en de bedrijfsvoering van Feyenoord is wel duidelijk. De Uefa deelt onophoudelijk boetes uit omdat in Europese wedstrijden massaal vuurwerk wordt afgestoken. Na een transfer naar Ajax kreeg Steven Berghuis tientallen doodsbedreigingen. Bij lhbti-supportersclub Roze Kameraden werden homofobe leuzen gekalkt en werd brand gesticht. Een grote investeerder trok zich terug vanwege de bedreigingen aan het adres van Koevermans.

De uitwassen van het ruwe randje duwen Feyenoord nog eens finaal de afgrond in. De verontwaardiging over de intimidatie van Koevermans was algemeen, maar tegelijkertijd werd er veelvuldig weggekeken, en gerelativeerd, en de suggestie gewekt dat hij het allemaal toch ook een beetje aan zichzelf te wijten had.

In het witwassen werd er subtiel op gewezen dat Koevermans een fervent voorstander is van de bouw van een nieuw stadion - het heetste hangijzer in Rotterdam. Zestien supportersgroepen schreven een brief waarin het zuinige ‘niemand is blij met de ontstane situatie’ zo ongeveer de enige veroordeling was van de intimidatiecampagne. Een van de groepen omschreef Koevermans als de ‘zoveelste rat die het zinkende schip verlaat’.

Intussen verklaarde minister Grapperhaus van Justitie dat het hier om criminelen ging en dat de bedreigingen niets met voetbal te maken hebben - een klassieke fout, want ze hebben alles met voetbal te maken, en alles met Feyenoord en alles met de geromantiseerde ruwe rand.

Terwijl de meeste landelijke media hun aandacht snel verschoven - Ronald Koeman was ontslagen - gingen in Rotterdam het AD en Radio Rijnmond door op de kwestie. Twee journalisten, tevens fanatieke Feyenoord-supporters, kleunden er in emotionele columns hard in.

Indirect was het een aanval op de wegkijkers - en mogelijk het begin van een omslag. Pak het tuig aan, schreef Wessel Penning in het AD. Op de site van Radio Rijnmond stelde Paul Verspeek onomwonden dat de gewelddadigheden en de bedreigingen zijn ingebed in de cultuur van Feyenoord. Hij sloot krachtig af: ‘Feyenoord is van ons allemaal. De problemen zijn ook van ons allemaal’.

Donderdag speelt de Rotterdamse probleemclub weer tegen Union Berlin. De Duitsers stelden ruimhartig en zonder rancune 2.300 extra kaarten beschikbaar, waardoor donderdag in Berlijn 5.000 Feyenoord-supporters aanwezig zullen zijn. Het ontbreekt de Duitse politie en Union Berlin niet aan moed, zullen we maar zeggen.