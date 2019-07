Waar Carlsen aan zet is, buigt de oppositie het hoofd

Hoe spannend de slotdag van het Nederlands kampioenschap ook was, steeds dwaalde de ­aandacht af naar dat andere toernooi in Zagreb, waar Magnus Carlsen de laatste hand legde aan een nieuwe ­vernedering van zijn rivalen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, ­ontmantelde hij met indrukwekkend spel de favoriete opening van de Fransman ­Vachier-Lagrave.

Carlsen eindigde door de zege op 8 punten uit 11 partijen, een monsterscore tegen de sterkste oppositie die op dit moment te vinden is. Vijf klassieke toernooien op rij heeft hij dit jaar gewonnen met als gevolg dat zijn rating weer even hoog is als in 2014, toen hij voor het eerst in de buurt kwam van de droomgrens van 2.900 punten. Het verschil met nummer twee ­Fabiano Caruana is opgelopen tot 64 punten.

De concurrentie buigt het hoofd. De Amerikaan Wesley So, tweede prijswinnaar in Zagreb, zei dat zijn resultaat voelde als een toernooioverwinning: ‘Het lijkt alsof we terug zijn in de jaren rond 1970, toen Bobby Fischer onverslaanbaar was en de anderen streden om de tweede plaats.’ Ook Anish Giri, die eindigde op een score van 50 procent, sprak met bewondering over Carlsens spel: ‘We moeten geduld hebben en wachten tot de storm voorbij is. Ik ben er zeker van dat hij ooit oud en moe zal zijn’.

De intensieve voorbereiding op de WK-match tegen Caruana heeft het spel van de wereldkampioen geen kwaad gedaan. De Armeniër Levon Aronian constateerde dat Carlsen anders dan in voorgaande jaren zijn tegenstanders opzoekt in kritieke, actuele openingsvarianten: ‘Het doet me genoegen te zien hoe hard hij aan het spel heeft gewerkt. Het is een voorbeeld om te volgen.

Carlsen – Vachier-Lagrave

Zagreb 2019

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. Pf3 Lg7 5. cxd5 Pxd5 6. e4 Pxc3 7. bxc3 c5 8. Le3 Da5 9. Dd2 Pc6 10. Tb1 cxd4 11. cxd4 0-0 12. Dxa5 Pxa5 13. Ld3 Lg4 14. 0-0 Lxf3 15. gxf3 e6

Als dit lastige eindspel het maximum is dat zwart kan bereiken, verkeert de ­Grünfeld-Indische opening in een crisis. Ook na 15 ... Tfd8 16. d5 e6 17. Lg5 f6 18. Ld2 b6 19. Lxa5 bxa5 20. Lc4 wacht zwart een zware taak.

16. Tfd1 Tfd8 17. Lf1 b6 18. La6 Td6 19. Tbc1 Tad8 20. Lg5 f6 21. Le3 h6 22. Lb5 f5

Diagram links

23. d5! g5 24. Ld2 fxe4 25. fxe4 a6

Om zich na 26. Lxa6 exd5 27. Lb4 te kunnen verdedigen met 27 ... Tc6.

26. La4 exd5 27. Lb4 Te6 28. Txd5

Niet 28. exd5 Te4.

28 ... Txd5

De laatste kans op moeizame verdediging is 28 ... Tb8 29. Lxa5 bax5 30. Tc4 Lf8.

29. exd5 Te4 30. Tc8+ Kf7 31. a3 Le5 32. Le8+ Kg7 33. d6 Td4

Diagram rechts

34. d7 Pb7 35. Le7 Te4 36. Tc6 Ld4 37. Tc7

Zwart geeft op.