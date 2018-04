Waalse Pijl houdt zijn Zwolse koningin na krachttoer van jarige Van der Breggen

Wachten, wachten, wachten

Maar dat gebeurde niet. Aan het begin van de klim werd het viertal ingerekend en maakte Van der Breggen zich op voor de ultieme inspanning. 'Op de Muur is het een kwestie van wachten, wachten en wachten, want je moet ook nog iets overhouden voor als het een sprint wordt.' Het bleek niet nodig. Van der Breggen nestelde zich op 250 meter van de finish op kop en versnelde richting de streep. Ze had zelfs de tijd om beide handen in de lucht te steken.



Van der Breggen droeg haar zege op aan mecanicien Richard Steege van haar ploeg. Afgelopen maandag, terwijl de rensters van Boels-Dolmans onderweg waren voor een training, had hij een hartaanval gekregen. De afgelopen dagen werd hij kunstmatig in coma gehouden, maar gisteren, net voor de start, werd bekend dat hij weer bij kennis is. 'Het was onwezenlijk om een koers zonder hem te rijden', aldus Van der Breggen.



Na de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen was het alweer haar derde belangrijke zege dit seizoen. Is het WK in Innsbruck, komend najaar, haar volgende doel? 'Het is nog ver weg', antwoordde ze op de persconferentie, om er lachend aan toe te voegen: 'Maar misschien kunnen ze het WK een keer hier in Hoei organiseren. Dit parcours ligt me wel.'