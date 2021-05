VVV maakt einde aan verliesreeks, maar de degradatiezorgen blijven in Venlo

Topscorer Georgios Giakoumakis verlaat teleurgesteld het veld, nadat VVV in de slotfase alsnog de gelijkmaker tegen heeft gekregen van RKC (3-3). Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Als VVV ooit terugkijkt op dit seizoen, dan zal er altijd sprake blijven van een ‘voor’ en ‘na’. Nee, niet de 0-13 nederlaag tegen Ajax aan het begin van het seizoen. Die deed ook flink pijn. Maar vele malen ingrijpender was de verliesreeks waarin VVV terechtkwam. Van 30 januari tot en met vorig weekend (het eerste van mei) werd elke competitiewedstrijd verloren.

Door een punt te pakken tegen RKC (3-3) maakt VVV zaterdagavond een einde aan de negatieve reeks. De teller blijft uiteindelijk staan op twaalf achtereenvolgende nederlagen. Hoewel de reeks nu ten einde is, en directe handhaving – zelfs zonder het spelen van play-offs – in theorie nog mogelijk is, lijkt het optreden tegen RKC vooral op papier enige hoop te bieden. De valkuilen uit de verliesreeks blijven zichtbaar.

Lekke defensie

De openingsfase tegen RKC staat symbool voor het spel van VVV dit seizoen. De twee beste spelers van de Venlonaren zorgen al na drie minuten voor wat optimisme, in de vorm van een openingstreffer. Kind van de club Vito van Crooij, die deze zomer terugkeerde na een twee jaar durend uitstapje naar PEC Zwolle, gaat diep op de rechterflank en geeft strak voor, wanneer hij de achterlijn gehaald heeft.

Het laat zich raden wie de mooie voorzet van Van Crooij binnenwerkt: eredivisietopscorer Georgios Giakoumakis schuift onberispelijk zijn 25ste van het seizoen binnen. Ook in degradatienood is de Griek nog dodelijk in de afwerking. Binnen drie minuten staat VVV op 1-0.

Maar er is een gegronde reden dat dit de eerste Venlose voorsprong in 101 dagen tijd is. Defensief is deze ploeg, met 84 goals tegen in 32 duels, voor eredivisiebegrippen botweg te zwak. Zelfs als de 0-13 tegen Ajax niet zou meetellen, heeft VVV de meest gepasseerde defensie in de competitie.

Tegen RKC is die defensieve kwetsbaarheid in de eerste helft perfect zichtbaar. De kinderlijke wijze waarop RKC-voorstopper Ahmed Touba met de bal aan de voet een half veld mag oversteken, alvorens hij met een steekpass de ongedekte Thijs Oosting pal voor de keeper zet voorafgaand aan de 1-1, wekt al verbazing.

Maar een kwartier later is de volgende Venlose tegentreffer nog pijnlijker. De passieve wijze waarop VVV-linksback Leon Guwara met balverlies de 2-1 inleidt, moet onthutsend zijn voor de Venlose fans.

Afhankelijk

Aanvallend is VVV geen slechte ploeg. Met 42 treffers is het dit seizoen zelfs productiever dan middenmoters zoals Heerenveen en Groningen.

Maar wel zijn de Venlonaren volledig afhankelijk van één man. Met 25 goals is Giakoumakis verantwoordelijk voor ruim 60 procent van alle goals, een ongekend aandeel.

Dit maakt het des te pijnlijker dat door een foutje van Giakoumakis, een handsbal in de slotfase, twee Venlose treffers waarbij de Griek voor de verandering níét betrokken is – Joshua John schoot een tweede mooie voorzet van Van Crooij binnen; de aangever bij de eerste twee goals kopte zelf de 3-2 hard binnen – alsnog niet genoeg blijken voor de overwinning. RKC-aanvaller Cyril Ngonge schiet vanaf de stip de 3-3 binnen.

VVV wacht een loodzwaar competitieslot: donderdag gaat het op bezoek bij kampioen Ajax, volgend weekend wacht een direct duel met concurrent Emmen.