VVV en ADO degraderen uit eredivisie, aanhoudingen in Den Haag

Teleurstelling donderdagmiddag bij ADO nadat Willem II de 3-0 heeft gescoord. ADO degradeert uit de eredivisie, tot woede van de fans buiten het stadion. Beeld ANP

Vooral bij ADO Den Haag groeide de afgelopen weken de hoop dat het mogelijk was om in de eredivisie te blijven. De club won in aanloop naar donderdagmiddag van Feyenoord en PEC Zwolle en kon bij een overwinning op Willem II de Tilburgse club passeren op de ranglijst. Maar ADO bleek niet opgewassen tegen de bezoekers. Willem II kwam snel op een 0-2-voorsprong en won uiteindelijk met 1-4.

In de omgeving van het Cars Jeans Stadion hielden wij twee groepen aan, bestaande uit enkele tientallen personen, die geen gehoor gaven aan onze vorderingen om het gebied daar te verlaten i.v.m. het geldende noodbevel #gemeentedenhaag. https://t.co/PQjIYwaVDi — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) 13 mei 2021

De degradatie van ADO Den Haag ging gepaard met aanhoudingen van tientallen supporters door de politie. Zij negeerden een vordering om het gebied te verlaten, meldt de politie op Twitter. Eerder op Hemelvaartsdag had de gemeente een noodbevel afgekondigd om supporters tijdens de wedstrijd bij het stadion weg te houden. Toch staken ADO-fans daar voor het duel al vuurwerk af.

VVV

VVV-Venlo mocht hoop putten uit het feit dat landskampioen Ajax al uitgespeeld was: de Limburgers hadden een groter belang om de wedstrijd te winnen. Het bleek niet genoeg om de Amsterdammers goed partij te kunnen bieden. Ajax was, ondanks een rode kaart na een klein uur voetbal, met 3-1 te sterk voor VVV-Venlo. Daardoor is de nummer 16 van de ranglijst, FC Emmen, niet meer te achterhalen voor de Limburgse ploeg.

Dat komt ook omdat de Drentenaren zelf met 3-1 van sc Heerenveen wonnen. FC Emmen zal in de laatste speelronde met Willem II strijden om directe handhaving. Wie uiteindelijk op de zestiende stek van de competitie belandt, gaat naar de nacompetitie. Daarin wachten promotie- en degradatiewedstrijden tegen ploegen uit de eerste divisie, een traditioneel lastige route om lijfsbehoud veilig te stellen. Daarom was de vreugde donderdagmiddag groot bij RKC Waalwijk. De club versloeg FC Twente met 2-1 en is daardoor alleen op papier nog in te halen door FC Emmen.

Champions League

Ook PSV deed donderdagmiddag goede zaken. De Eindhovenaren wonnen met 4-2 van PEC Zwolle, terwijl concurrent AZ met 0-0 gelijkspeelde bij FC Groningen. Daardoor is de tweede plek, goed voor kwalificatie voor de voorronde van de Champions League, nagenoeg zeker.

Vitesse plaatste zich donderdagmiddag voor Europees voetbal. Zelf speelde de club met 3-3 gelijk tegen Fortuna Sittard. Dat was genoeg voor het veiligstellen van de vierde plaats, omdat concurrent Feyenoord net zo goed niet won van Heracles: 1-1. Het verschil blijft daardoor vijf punten.