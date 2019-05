Vurnon Anita: ‘wat Ajax nu presteert is mooi voor het Nederlandse voetbal’

Anita herkent de patronen bij Ajax, zoals hij die al in zijn jeugd leerde kennen. ‘Het wordt er vanaf het eerste moment ingestampt. Ajax durft altijd van zijn eigen kracht uit te gaan. Dominant en aanvallend voetbal ook in de Champions League zien. Het maakt ook mij als oud-Ajacied trots, die club heeft me groot gemaakt.’

Zoveel spelers staan er zondag niet op het veld die weten hoe het is om prijzen te winnen. Anita werd met Ajax tussen 2005 en 2012 twee keer landskampioen, won drie keer de KNVB-beker en twee maal de Johan Cruijff Schaal. Zo heeft hij twee titels meer dan Daley Blind in twee periodes met Ajax. Ze hebben nog geregeld contact, vertelt Anita. En, grijnzend: ‘Maar deze week even niet, we zien elkaar zondag wel in de Kuip.’

De verdedigende middenvelder liet zich door Leeds United juist verhuren aan Willem II, omdat hij met de coaches Adrie Koster en Gery Vink nog bij Ajax werkte. Ze hanteren in Tilburg de Amsterdamse filosofie. ‘Ook wij willen aanvallend voetballen, met mooi combinatiespel. We draaien een goed seizoen.’

Met Willem II kan Anita historie schrijven, de laatste hoofdprijs voor de ‘Tricolores’ dateert ­alweer van 1963 toen voor de tweede keer de KNVB-beker werd gewonnen. Dinsdag hield Tottenham Willem II een spiegel voor, aldus Anita.

‘Na rust liet Tottenham zien hoe het moet tegen Ajax, toen ging die ploeg van de eigen kracht uit. Ajax zal er alles aan doen om de beker te winnen. Wij zijn geen tussendoortje. Je moet Ajax durven vastzetten, dan is een stunt mogelijk.’