Rondemisses én -misters in Vuelta: geen zoenen meer voor wielrenners

'We zijn gevoelig voor de sociale en mediadiscussie die is ontstaan over de aanwezigheid van vrouwen op het podium. We kunnen onze ogen niet sluiten voor deze zorgen en daarom nemen we een aantal nieuwe maatregelen in de volgende ronde', verklaarde Vuelta-directeur Javier Guillén. 'We zijn nog steeds bezig met eventuele andere ingrepen. Wat we doen zal altijd met elegantie zijn', aldus Guillén, die ook verklapte dat de Spaanse oud-Tourwinnaar Oscar Pereiro een belangrijke rol bij de prijsuitreikingen in de Vuelta zal spelen.



De Ronde van Spanje is niet de eerste wielerkoers dat tornt aan de rondemissen. De Tour Down Under besloot begin dit jaar geen modellen meer in te zetten maar de prijzen te laten uitreiken door junior-wielrensters. Een soortgelijk besluit werd genomen door de organisaties van de Rondes van Valencia en de Volta a Catalunya. In Nederland baarde de organisatie van de Amstel Gold race opzien door twee rondemisters neer te zetten naast Anna van der Breggen, de winnares van de vrouwenwedstrijd. De organisatie van de Giro wilde niks weten van een andere rol van de rondemissen, waardoor Tom Dumoulin na zijn zege in Milaan geflankeerd werd door twee beeldschone blondines.



Ook de Tour-directie, die opmerkelijk genoeg ook deels betrokken is bij de organisatie van de Ronde van Spanje, wilde niet morrelen aan de tourmissen. De discussie rond seksisme zou in Frankrijk niet spelen. Wel reageerde Tourdirecteur Christian Prudhomme fel nadat AG2R-renner Jan Bakelants in een interview met Het Laatste Nieuws vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte. Op de vraag wat Bakelants meenam voor de vrije momenten in Frankrijk zei hij. 'Zeker een pakje condooms. Je weet nooit waar die podiummissen allemaal hebben uitgehangen.' Bakelants bood later excuses aan.