Vuelta komt naar Nederland: tegen welke prijs?

De Nederlandse Vuelta-organisatie heeft het parcours gepresenteerd voor de start van de Ronde van Spanje in augustus 2020. De wielerronde zal in Utrecht beginnen met een ploegentijdrit, waarna de tweede en derde etappe Den Bosch en Breda aandoen. Na drie dagen vertrekt het peloton naar Spanje. Wat kosten die drie Vuelta-etappes?

Tijdens de afgelopen editie van de ronde reisde een Nederlandse delegatie naar Malaga om de Vuelta naar Utrecht en Noord-Brabant te halen. Met succes, zo bleek in december vorig jaar. In de Grote Kerk in Breda werden woensdag de details van het project aangekondigd, in het bijzijn van oud-winnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk.

Onder de aanwezigen was ook de Spaanse koersdirecteur Javier Guillén. Hij is blij met de trip naar Nederland. ‘Een geweldige manier om onze 75ste editie te vieren. Nederland is een echt fietsland. Dit gaat om meer dan sport alleen.’

Goudmijn

De toewijzing van start- en finishplaatsen is een goudmijn voor sportbond ASO, die ook eigenaar is van topwedstrijden als Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France. In 2010 moest Rotterdam 2,5 miljoen euro aan ASO betalen om de Tourstart te mogen huisvesten, bovenop de organisatiekosten. Voor de Vuelta van volgend jaar is de contributie nog niet openbaar gemaakt.

Om de begroting rond te krijgen heeft La Vuelta Holanda, verantwoordelijk voor het verloop van de ritten op Nederlandse bodem, een subsidieaanvraag van 2,5 miljoen euro ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat bedrag is vooralsnog niet toegezegd. Minister Bruno Bruins was wel in Breda aanwezig en noemde de Vuelta in Nederland een ‘fantastisch’ evenement.

In het bestedingspakket van in totaal 14,9 miljoen euro is verder gerekend op een bijdrage van 6,4 miljoen aan publieke investeringen door gemeenten en provincies. Utrecht betaalt met 4,2 miljoen euro het grootste bedrag. Daar krijgt de Domstad de teampresentatie, de ploegentijdrit en de finish van de tweede etappe voor terug.

Tour de France

Vier jaar geleden verzorgde Utrecht al het zogeheten Grand Départ van de Tour de France. Dat kostte de overheid in totaal 2,3 miljoen euro. Nu is dat veel meer, terwijl de Vuelta minder hoog staat aangeschreven dan de Tour. De komst van het wielercircus stuitte daarom op kritiek van veel oppositiepartijen, mede omdat de start van de Tour in Utrecht in 2015 nog eens bijna 600 duizend euro duurder uitviel dan vooraf werd gedacht.

De Utrechtse wethouder Klaas Verschuure toonde zich woensdag onverminderd positief over het project. ‘Het is een groot feest om de Vuelta in 2020 te mogen ontvangen, voor de stad en voor de mensen.’ De start van de wielerronde levert ook wat op. De economische impact van het evenement wordt geschat op een bedrag tussen de 12,2 en 13,5 miljoen euro.

Nederland is in de afgelopen twintig jaar al zes keer gastheer geweest van een grote ronde. Naast de Tourstarts in Utrecht en Rotterdam begon de Giro d’Italia in Groningen (2002), Amsterdam (2010) en Apeldoorn (2016). De Vuelta trapte in 2009 af op het TT-circuit van Assen.