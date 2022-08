Vuelta is voor debuterend kopman Thymen Arensman een grote ontdekkingsreis

Thymen Arensman, de kopman van Team DSM in de Vuelta: Ik zal zeker in het begin proberen geen tijd te verliezen. Als het wel gebeurt, is het geen ramp. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De Pelikaan van Deil is zijn bijnaam. Thymen Arensman (22) heeft geen idee waar het op slaat, laat staan dat hij weet wie dat ooit heeft verzonnen. Veel gebruikt is het raadselachtige predicaat niet. Op sommige wielersites keert het wel eens terug. Zou het misschien zijn lengte kunnen zijn (1,90 meter), waardoor hij er in het peloton wat bovenuit steekt? Kan het de licht geprononceerde mond zijn? Kloppen doet het sowieso niet meer: hij woont tegenwoordig in Beesd, hemelsbreed 3 kilometer verwijderd van de plek waar hij opgroeide. Liever is hij er helemaal van af.

Mocht de bedenker een associatie willen oproepen met de mythe van de zichzelf opofferende watervogel die de jongen zijn eigen bloed toedient, dan is dat intussen ook achterhaald. Arensman is vrijdag in Utrecht in de Vuelta van start gegaan als de kopman van zijn ploeg, DSM. Het zijn anderen die de komende drie weken in zijn dienst gaan rijden.

Zijn familienaam duikt steeds frequenter op in wielerberichten. Het is voor het eerst dat hij volledig op het klassement mikt in een grote ronde, na twee eerdere deelnames in Spanje en de Giro d’Italia dit voorjaar. In de Ronde van Polen, eind juli, begin augustus, was het debuut als kopman. Hij boekte er zijn eerste zege als prof, in een klimtijdrit. In de eindrangschikking was er een tweede plek.

Of hij er op zijn 22ste aan toe is? Hij bouwt alvast wat reserves in. ‘Het wordt voor mij een ontdekkingsreis. Ik heb het nog nooit drie weken gedaan, dat is toch echt een andere ervaring dan één week in Polen. Ik zal zeker in het begin proberen geen tijd te verliezen. Als het wel gebeurt, is het geen ramp. Dan ga ik dingen ondernemen die ik ook leuk vind: aanvallen, proberen voor etappezeges te gaan. Ik ga mijn uiterste best doen.’

Sterk voorjaar

Zijn aanwijzing tot troefkaart komt niet uit de lucht vallen. Arensman reed sterk in de lente. In de Tirreno-Adriatico mat hij de krachten met tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar en de latere geletruidrager op de Champs-Élysées Jonas Vingegaard. In de Giro d’Italia was hij, na het uitvallen van zijn kopman Romain Bardet, een paar keer dicht bij een etappezege.

Voor hem voelt het niet als een doorbraak. ‘Ik kan me voorstellen dat het publiek wel zo denkt. Ik reed meer in beeld. Maar vorig seizoen streed ik meestal voor een tiende plek. Daar richten de camera’s zich niet op. Ik zie het meer als een gestage ontwikkeling.’

Dat hij in betrekkelijk korte tijd een fors aantal treetjes hoger is komen te staan, valt niet tegen te spreken. In zijn eerste Vuelta, in 2020, sprak de Belg Tim Wellens, met wie hij in een ontsnapping zat, hem nog aan in het Engels; geen idee wie die jonge gast in het shirt van, toen nog, Sunweb, was. Nu, zegt hij zelf dan toch, heeft hij ‘bijna wel aansluiting’ met de wereldtop.

Hij ziet zijn progressie aan de vermogens die hij trapt. ‘Die zijn niet hoger dan vorig seizoen, maar ik haal hetzelfde niveau ook als ik vermoeid ben, na vier of vijf uur koersen. Dat is een enorm verschil. Op dit niveau begin je nooit fris aan een finale.’ Hij schrijft het onder meer toe aan de winter waarin hij goed kon trainen en de intensieve begeleiding van de ploeg. ‘En ik ben weer een jaartje ouder. Dan ben je net wat sterker en wat wijzer.’

Tot dusver verloopt zijn carrière goeddeels volgens het scenario dat hij als beginnend prof voor ogen had: het moet stap voor stap gaan. Niet zoals dat van Pogacar, achter wie hij in de Ronde van de Toekomst in 2018 als tweede eindigde (‘je kon toen al zien dat hij wel erg hard omhoog reed’) en die al een jaar later door Team UAE Emirates werd ingelijfd.

Arensman verkoos een geleidelijkere weg: ‘in de luwte groeien’, formuleert hij het. Hij bleef bij de opleidingsploeg SEG Racing Academy en wilde ook nog geschiedenis studeren in Utrecht. Na twee jaar propedeuse stopte hij. Het lukte hem niet de leerstof tot zich te nemen, de deadlines voor papers te halen en intussen te trainen en te koersen. ‘Ik vind het nog steeds jammer. Maar het zijn twee fulltime jobs. Die combinatie was niet te doen.’

Feitelijk is het wielrennen voor hem altijd een zoektocht naar zijn mogelijkheden geweest, vanaf de eerste meters op een crossfietsje tussen de pylonnetjes die zijn opa voor hem uitzette op een grasveldje naast de ouderlijke woning – veldrijden was zijn eerste liefde. De fiets behoort in zijn familie tot het ameublement. ‘Mijn vader en moeder hebben elkaar tijdens het wielrennen leren kennen, mijn zusje heeft gefietst, ooms en tantes fietsen, neefjes en nichtjes ook. Mijn ouders lieten me vrij in de keuze voor een sport, maar ik moest en zou fietsen. Ik ben wel de enige die prof is geworden.’

Van ruw talent tot prof

Hij schetst zelf zijn bevindingen in het traject van ‘ruw talent’ tot ‘volwaardig wielerprof’. ‘Bij de jeugd merkte ik dat ik niet superexplosief was, maar wel heel hard kon fietsen. En dan maar hopen dat er niemand in mijn wiel zat. Bij de nieuwelingen en junioren was het niet anders, totdat ik een keer in Limburg op een klimmetje een snelle tijd neerzette. Met mijn ouders ging ik naar de Alpe d’Huez. Dat ging ook goed. Tijdens mijn eerste internationale wedstrijden met de beloften, zoals in de Tour d’Avenir, kwam ik erachter dat ik ook op dat niveau bergop meekon en dat tijdrijden me wel lag. Ik werd datzelfde jaar ook derde in Parijs-Roubaix. Ja, als je die kwaliteiten bij elkaar optelt – hard rijden, behoorlijk klimmen, een goede tijdrit – dan rolt er vanzelf uit dat je voor een klassement kunt gaan.’

Tegenslag hoort erbij: in het seizoen 2018-2019 brak hij tot drie keer toe een sleutelbeen. Een jaar later volgde in Spanje de ontdekking dat hij klassementsrenners partij kon geven. In één adem volgt de relativering. ‘Dat is echt wat anders dan kopman zijn. De mentale belasting is groot, je moet met de druk om leren gaan, stressbestendig zijn, de hele dag alert zijn, ploeggenoten aansturen. Er komt zo veel bij kijken.’

Het afgelopen seizoen stak hij het nodige op van Bardet, in wiens dienst hij reed in de Tour des Alpes (de Fransman won, Arensman eindigde als derde) en de Giro d’Italia (Bardet gaf op met maagproblemen). ‘Ik heb tien weken met hem op trainingskamp doorgebracht. Dan zie je pas wat er voor nodig is om het niveau te halen waarop hij acteert. Altijd bezig met zijn voeding, consequent zijn oefeningen uitvoeren, vaak een half uurtje extra op de fiets. Ik kon van dichtbij meemaken hoe je naar een Giro toewerkt. Dat is allesbehalve een makkelijke opgave. Het was inspirerend te zien hoe hij met de anderen omgaat, hoe hij ze coacht, complimenteert, motiveert. Daar heb ik veel bewondering voor, ik heb het in Polen op dezelfde manier geprobeerd. Dat was een mooie repetitie.’

Hoewel het zijn derde optreden in Spanje wordt, is de Vuelta niet zijn favoriete ronde. De klimmen zijn er net wat te steil naar zijn zin, de temperatuur kan er fiks oplopen. Hij heeft moeite met hitte, het was de reden waarom hij in juni voortijdig de Ronde van Zwitserland verliet. ‘Maar de ploeg stuurt vaker jonge renners naar de Vuelta om ervaring op te doen en ze niet meteen aan het begin van het seizoen een grote koers voor te schotelen. Het paste destijds ook beter bij mijn ontwikkeling. De Giro en de Tour liggen me, denk ik, beter. Ik hou het meest van het rijden in Italië, vanwege de sfeer eromheen en het land. Het kan er ook nog koud zijn en flink regenen. Daar gedij ik goed in. Over de Tour ben ik iets minder enthousiast. Er hangt zoveel vanaf, de aandacht is zo groot. Het gaat wat ver, naar mijn gevoel.’

Naar Ineos?

In de route die Arensman voor zichzelf heeft uitgezet, dient zich binnenkort een al veelbesproken draai aan: volgens stellige berichten maakt hij volgend seizoen de overstap naar de kapitaalkrachtigste ploeg in het wielrennen, het Britse Ineos. Daar staan grote namen als Egan Bernal, Geraint Thomas, en Daniel Martinez onder contract. Daarmee slinken zijn kansen op het kopmanschap in een grote ronde.

Arensman bevestigt de transfer niet. ‘Bij mijn weten is er officieel nog niks bekend gemaakt. Feit is wel dat ik DSM ga verlaten. Ik vind het nog steeds een supergoede ploeg, maar de reden dat ik vertrek is dat ik nog veel meer wil leren. Ik ben nog maar 22, ik kan nog zoveel opsteken van renners die zelf al een grote ronde hebben gewonnen. Om extra stappen te kunnen zetten, moet ik naar een ander team. Hopelijk kan ik zelf zo iemand zijn, over vier tot zes jaar.’

Wat is er mogelijk, de komende weken? ‘Ik ben totaal niet bezig met een resultaat. Als je er iets op gaat plakken, levert dat allemaal maar nodeloze stress op en je stelt jezelf teleur als je het niet redt. Ik wil proberen het beste uit mezelf te halen en nog iets van plezier te beleven.’

De tweede etappe van de Vuelta, zaterdag van Den Bosch naar Utrecht, levert in elk geval herkenning op: het parcours voert over wegen waar hij veel trainingskilometers heeft liggen en de finish ligt in het Utrecht Science Park, de voormalige Uithof, waar hij studeerde. Zo bezien is in het stappenplan van Thymen Arensman zowaar nog ruimte voor stapjes terug.