Vuelta de minst aansprekende ronde? Welnee!

1. Chris Froome's grote droom

In 1995 verhuisde de Vuelta van het voorjaar naar het najaar. Sindsdien is het niemand meer gelukt om beide rondes in één jaar te winnen. Toch gaat Chris Froome voor de dubbel, want na drie tweede plaatsen in de Vuelta telt voor hem alleen nog de eindzege. 'De Tour was een tactische race, de Vuelta zal meer een gevecht zijn', zei hij zondag in de profronde van Etten-Leur. De viervoudig Tourwinnaar ziet Romain Bardet, Fabio Aru, Vincenzo Nibali, Bob Jungels en Adam Yates als zijn voornaamste concurrenten.