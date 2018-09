VS leiden Ryder Cup ondanks verlies Woods

Tiger Woods vrijdag in Saint-Quentin-en-Yvelines. Foto AP

De VS hebben vanmorgen de leiding genomen in de eerste sessie van de Ryder Cup in Parijs. Van de vier wedstrijden tussen paren van elk continent – de zogenoemde fourballs – wonnen de Amerikanen drie van de vier wedstrijden. Alleen Tiger Woods en zijn maat Patrick Reed verloren van het Europese duo Tommy Fleetwood (Engeland) en Francesco Molinari (Italië), waardoor de tussenstand 3-1 is in het voordeel van de Amerikanen. Fleetwood gaf de doorslag met magistrale putts op de 15de en 16de hole. Molinari maakte de beslissende op de 17de.

Bij de fourball spelen alle vier de spelers met hun eigen bal. De beste score van het team geldt. Vanmiddag vinden de zogenoemde foursomes plaats. Dan spelen de teams ieder met één bal en wordt om de beurt geslagen. Tiger Woods zal aan deze sessie niet meedoen. Woods, die in zijn leven alle prijzen gewonnen heeft die er maar te winnen zijn, is nooit erg succesvol geweest tijdens het spektakel. De laatste drie keer deed hij door blessures niet mee. Maar in de zeven ontmoetingen daarvoor verloor hij 17 wedstrijden, waarvan 16 bij de fourballs en foursomes.

In de andere duels vrijdagochtend wonnen de Amerikanen Brooks Koepka en Tony Finau van Justin Rose (Engeland) en Jon Rahm (Spanje), Dustin Johnson en Rickie Fowler van Rory McIlroy (Noord-Ierland) en Thorbjorn Olesen (Denemarken) en Jordan Spieth en Justin Thomas van de Engelsen Paul Casey en Tyrrell Hatton.

Morgen vinden nog eens acht duels plaats in de fourballs en foursomes. Zondag volgen 12 singles. Wie het eerst meer dan 14 punten haalt, wint de Ryder Cup. Bij een stand van 14-14 houden de Amerikanen de beker.