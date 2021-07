Vrouwenvoetbalelftal rolt China op en stuit in kwartfinale op wereldkampioen Amerika

Lieke Martens maakt 4-1 tegen China. Nederland won met 8-2. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Met nog maar eens een korfbaluitslag, 8-2, hebben de Nederlandse voetbalvrouwen zich als poulewinnaar geplaatst voor de kwartfinale waarin wereldkampioen Amerika wacht. Een prima prestatie aangezien een andere grootmacht, Brazilië, werd teruggewezen naar de tweede plaats.

Gezien ook het bizarre aantal doelpunten voor: 21, al was een fors deel te danken aan het dramatische niveau van de doelvrouwen van Zambia (dat met 10-3 werd verslagen), Brazilië (3-3) en ook weer die van China dinsdagmiddag. Vooral bij de laatste twee treffers blunderde Shimeng Peng op genante wijze.

Topschutter Vivianne Miedema scoorde al acht keer in slechts 177 minuten, het olympisch record stond op zes treffers na een heel toernooi. De Nederlandse spelers durfden soms niet eens te juichen na een doelpunt waaraan een overduidelijke flater vooraf was gegaan.

Maar nu is het speelkwartier voorbij. Net als tegen China zal het lege Nissan Stadium in Yokohama het troosteloze decor zijn van de strijd met Amerika, een reprise van de WK-finale van twee jaar geleden. Nederland verloor toen kansloos in Lyon met 2-0.

Progressie was vereist zo was de conclusie destijds. Is die er? Nou ja, Nederland schiet met scherp en maakt soms uitstekende doelpunten. Azen Lieke Martens en Miedema waren ook tegen Brazilië top. Maar dit toernooi is de defensieve organisatie, getuige ook de acht tegendoelpunten, gammel waar bondscoach Wiegman daar op het WK juist op kon bouwen. Daarbij moet worden aangetekend dat bij de tegenstanders in de poule de beste spelers voorin speelden en de zwakkere zusters achterin.

De mazzel: het geroutineerde, met goud behangen Amerika lijkt er wat minder op geworden en oogt soms zelfs versleten in klam Japan. Het eindigde als tweede in de poule door 3-0 verlies tegen Zweden en 0-0 tegen Australië.

Nederland trad tegen China aan zonder centrumverdediger Van der Gragt omdat ze bij een gele kaart geschorst zou zijn voor de kwartfinale. Topschutter Miedema begon op de bank vanwege liesklachten, maar viel na een uur in als schaduwspits en scoorde twee keer.

Hun vervangers in de basis presteerden wisselend. Met Merel van Dongen, die begon aan het toernooi als back en nu centraal achterin speelde, werd de toch al wat wiebelige laatste lijn er niet doortastender op. Lineth Beerensteyn was het grote lichtpunt in de eerste helft toen Oranje voor de rest rommelig voetbalde, ook al maakte het twee puntgave treffers.

Beerensteyn hikt al jaren tegen een basisplaats aan, maar heeft de pech dat haar concurrent Vivianne Miedema heet die net zo makkelijk doelpunten maakt als ademt. Beerensteyn, uitkomend voor Bayern München, zal zich voelen als Klaas-Jan Huntelaar op het EK 2012. De toenmalige Schalke-spits moest ook een topspeler van Arsenal voor zich dulden: Robin van Persie.

Miedema en Beerensteyn zijn snel en technisch begaafd. In de WK-finale speelde Miedema achter Beerensteyn, maar dat was geen succes. In het laatste half uur tegen China werd dit ook geprobeerd toen Miedema inviel voor Van de Donk. Dat ging prima, al was de speeltuin die China na rust achterin had ingericht geen echte graadmeter.

De andere doelpunten kwamen van Shanice van de Sanden, Lieke Martens en de eveneens ingevallen Victoria Pelova. Die laatste scoorde haar tweede doelpunt van het toernooi. In haar voorgaande twaalf interlands niet eenmaal. Ook dat zegt veel.