Vrouwenbasketbal bezig aan opmars in de VS, speelsters profiteren nog niet van de groei

Breanna Stewart van New York Liberty is een van de blikvangers in de WNBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie voor vrouwen. Beeld Getty Images

Het gaat goed met de WNBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie voor vrouwen. Kijkcijfers, toeschouwersaantallen, verkoop van shirtjes; in vrijwel alles verbreken de basketbalsters dit jaar records. De relatief jonge competitie, bezig aan haar 27ste seizoen, wil de komende jaren doorpakken. Daarbij vindt het wel nog de nodige obstakels op haar pad.

Lange tijd was de WNBA vooral het mikpunt van foute grappen. ‘Heugelijk nieuws’, reageerde komiek Norm MacDonald in het satirische Saturday Night Live toen de competitie in 1998 werd uitgebreid. ‘Alleen jammer dat de wedstrijden nog steeds door vrouwen worden gespeeld.’ Inmiddels wordt de WNBA serieus genomen. In de VS, waar teamsport voor vrouwen ernstig wordt onderbelicht, staat de competitie nog altijd in de schaduw van het American football, honkbal en de manlijke NBA, maar ‘The W’ is bezig aan een inhaalslag.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Toen onlangs op de helft van het seizoen de balans werd opgemaakt, waren de cijfers rooskleurig: het aantal kijkers was met liefst 67 procent gestegen ten opzichte van vorig seizoen en gemiddeld neemt bijna een kwart meer toeschouwers plaats op de tribunes.

Sterrenkracht

Shirtjes van speelsters als Sabrina Ionescu, Breanna Stewart (beiden New York Liberty), A’ja Wilson (Las Vegas Aces) en rookie Aliyah Boston (Indiana Fever) zijn in trek. De opmars van de competitie wordt gestuwd door sterrenkracht. De WNBA trok de afgelopen seizoenen tientallen miljoenen dollars uit om haar beste speelsters beter te promoten.

De huidige rivaliteit tussen New York Liberty en kampioen Las Vegas Aces, de twee beste teams uit de competitie, helpt de aantrekkingskracht van de WNBA. De rentree van de uit Russisch gevangenschap teruggekeerde Brittney Griner (Phoenix Mercury) is een andere verhaallijn die intrigeert. Haar eerste wedstrijd van het seizoen was de meest bekeken in 24 jaar. Nog altijd behoort Griner tot de beste speelsters.

De WNBA wil zich onderscheiden met innovatie: bij de onlangs gespeelde all-starwedstrijd, een demonstratiepartij met de beste speelsters, werd geëxperimenteerd met een vierpuntslijn, een schotklok van twintig (in plaats van 24) seconden en het schrappen van vrije worpen in de laatste twee minuten. Een ander nieuwtje: tijdens het reguliere seizoen tellen tien wedstrijden mee voor een bekertoernooi.

Tweederangs behandeling

Toen de WNBA in 1996 werd opgericht door de clubeigenaren van de NBA, kregen de vrouwen aanvankelijk een tweederangs behandeling. New York Liberty speelde jarenlang in een afgelegen stadion met slechts een paar duizend zitplaatsen. Voor eigenaar James Dolan, ook de baas bij NBA-club New York Knicks, hadden de vrouwen duidelijk geen prioriteit. Dat veranderde toen de club in 2019 in handen kwam van de Chinese miljardair Joe Tsai en zijn vrouw Clara Wu.

In New York, maar ook elders, wordt inmiddels flink geïnvesteerd in de WNBA. De familie Tsai stak miljoenen in het vernieuwen van faciliteiten en het uitbreiden van de begeleiding van de Liberty-speelsters. De zakenman liet het ‘superteam’ met Ionescu, Stewart, Jonquel Jones en Courtney Vandersloot in 2021 heimelijk met een privévliegtuig reizen, hetgeen met het oog op de hoge kosten en competitieve balans verboden is in de WNBA. Lachend betaalde Tsai de boete van een half miljoen dollar.

Het verbod op privévluchten is een heikel punt in de WNBA. De competitie versoepelde haar regels door een uitzondering te maken voor de play-offs, maar in het reguliere seizoen vliegen de basketbalsters nog meestal met commerciële vluchten. Het kwam de competitie op kritiek te staan toen Griner tussen de menigte op het drukke vliegveld van Dallas werd belaagd door een rechtse videoblogger.

Volgens WNBA-leider Cathy Engelbert wacht haar competitie cruciale jaren. In 2025 worden de uitzendrechten opnieuw verkocht, twee jaar later gaan speelsters en clubs om de tafel voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. ‘In de komende jaren zal de koers voor de volgende dertig, veertig jaar worden bepaald’, sprak Engelbert.

Profiteren van de groei

Op termijn zullen ook de speelsters van de groei moeten profiteren, want dat gebeurt momenteel nog nauwelijks. Het gemiddelde salaris in de WNBA is een bescheiden 113.000 dollar, het maximale inkomen 234.000. Van de toegenomen ticket- of shirtverkoop merken de basketbalsters vooralsnog niets. In de NBA gaat de helft van de inkomsten naar de spelers, maar de vrouwen krijgen pas een klein deel als een bepaald doelbedrag wordt gehaald. Tot op heden gebeurde dat nog niet. ‘Ik krijg geen cent’, zei de populaire Kelsey Plum (Las Vegas) over de verkoop van de shirtjes met haar naam.

Om bij te verdienen, spelen de basketbalsters in de winter in buitenlandse competities – op die manier raakte Griner verzeild in Rusland. Vanaf komend seizoen wordt dat moeilijker. Speelsters die het begin van het NBA-seizoen moeten laten schieten, mogen vervolgens helemaal niet meer in actie komen. Een alternatief voor de misgelopen inkomsten moet nog worden gevonden.

Een ander probleem: de WNBA biedt met haar twaalf clubs slechts plek voor 144 speelsters. Vijftien van de 36 speelsters die in april werden gekozen bij de jaarlijkse draft, kregen daadwerkelijk een contract. De WNBA heeft mede daarom haar zinnen gezet op uitbreiding, waarschijnlijk naar twee nieuwe speelsteden. ‘Dit is een transformatie van wat ooit een kleine competitie was’, zei Engelbert over de recente groei van haar WNBA. Die zal de komende jaren dus ook fysiek gestalte moeten krijgen.