Vrouwen zetten de toon bij de nationale basketbalploeg

Aanvoerder Laura Cornelius tijdens de training van de nationale basketbalselectie. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Piepende basketbalschoenen, het heerlijke geluid van een swish als de bal zonder de ring te raken het net kust, de geur van massageolie en louter vrouwen in de zaal. In dit decor bereiden de Nederlandse basketbalsters zich in Amsterdam voor op hun wedstrijd van het jaar, zondag in Praag.

Voor het eerst in 34 jaar kunnen de vrouwen zich plaatsen voor het EK basketbal, deze zomer in Slovenië en Israël. De Nederlandse ploeg van de Franse bondscoach Julie Barennes moet dan wel stunten tegen het favoriete Tsjechië (nummer 22 van de wereld). Alleen bij een overwinning van Nederland (43ste op de wereldranglijst) met minimaal zes doelpunten verschil is EK-kwalificatie een feit.

Grote naam

Terwijl in een hoek van de Amsterdamse sporthal een speelster onder handen wordt genomen door de fysiotherapeut, schalt even verderop de stem van bondscoach Barennes door de zaal. In het Engels geeft de Française aanwijzingen aan de 1.96 meter lange center Richelle van der Keijl. De bondscoach, een grote naam in Frankrijk, werd anderhalf jaar geleden aangesteld om de basketbalsters voor het eerst sinds 1989 naar het EK te loodsen.

Opvallend genoeg werkt de 37-jarige Barennes met een begeleidingsteam dat enkel uit vrouwen bestaat; twee assistenten, de fysiotherapeut, arts en teammanager. Zes vrouwelijke stafleden dus, en dat is een opmerkelijk gegeven in de door mannen gedomineerde basketbalwereld. ‘Ik ben heel blij met de vrouwen in mijn staf. We hebben girlpower’, zegt Barennes glimlachend als ze op een bankje aan de rand van de zaal heeft plaatsgenomen. Het restant van de training laat ze over aan haar Amerikaanse assistent Molly McDowell.

De bondscoach vertelt dat ze ervan geniet om met vrouwen samen te werken. ‘Als je vrouwen coacht, moet je er ook van houden om met ze te werken.’ Voorheen had Barennes als clubcoach van haar huidige Franse ploeg Landes Basket eveneens alleen maar vrouwen in haar staf, nu beschikt ze in Frankrijk over een mannelijke assistent.

Mannenwereld

Barennes zou graag zien dat meer vrouwen als hoofdcoach aan de slag zouden gaan. ‘In mijn ogen hebben vrouwen in het basketbal nog altijd minder mogelijkheden om iets te bereiken. Het is toch vooral een mannenwereld. Des te mooier vind ik het als vrouwen wel de kans krijgen en dat ze ook die verantwoordelijkheid op zich willen nemen’, stelt Barennes.

Ze vermoedt dat van alle basketbalbondscoaches zo’n 90 procent man is. Enkele uitzonderingen zijn de bondscoaches van de basketbalsters van Servië (Marina Maljekovic) en de VS (Cheryl Reeve). ‘Nederland is nu een heel mooi voorbeeld met alleen maar vrouwen in het begeleidingsteam. Daar ben ik trots op’, zegt Barennes die als speelster in Frankrijk nooit een vrouwelijke hoofdcoach had.

De Française staat bekend als een coach die veel oog heeft voor het menselijke aspect. ‘Ik houd van mijn speelsters, ze kunnen alles met mij bespreken. Ik voel me ook helemaal niet de baas. Ik ben niet belangrijker dan het team, niemand is belangrijker dan het collectief. Bij mijn teams draait het om geestdrift, vechtlust én op een humane manier tot prestaties komen.’

De aanwezigheid van de zes vrouwelijke stafleden berust deels op toeval. Enkele vrouwen waren al voor de ploeg werkzaam voordat Barennes werd aangesteld. De nieuwe bondscoach nam wel de Franse assistent-bondscoach Aurélie Bonnan mee naar de ‘Orange Lions’.

Meer inlevingsvermogen

Aanvoerder Laura Cornelius van het Nederlands basketbalteam roemt de samenwerking met de vrouwen in de begeleiding. ‘Ik vind het fantastisch, er zouden veel meer vrouwen in de sport moeten werken. Zij hebben over het algemeen wat meer inlevingsvermogen dan mannen. Voor de buitenwereld vind ik het heel mooi dat wij kunnen laten zien dat basketbal niet alleen een mannensport is.’

De 1.74 meter lange pointguard haast zich te zeggen dat de vrouwen in de staf op de eerste plaats vanwege hun capaciteiten zijn aangenomen. ‘Kwaliteit staat voorop’, benadrukt Cornelius, die sinds kort in de Turkse competitie actief is.

De 27-jarige captain vindt het lastig om te zeggen of bepaalde gespreksonderwerpen (zoals afvallen of menstruatieproblemen) makkelijker ter tafel komen nu er louter vrouwen bij de nationale ploeg betrokken zijn. ‘Uiteindelijk denk ik wel dat de drempel wat lager ligt om zulke zaken te bespreken. Vrouwen begrijpen elkaar beter. Maar we zijn vaak een korte tijd samen en dan is basketbal ook gewoon business; de punten op de i zetten voor een goed resultaat’, aldus Cornelius.

Om te beginnen zondag in Praag in het cruciale duel om een EK-ticket tegen Tsjechië. Terwijl Cornelius haar verhaal doet, werken haar teamgenoten een laatste oefening af. Buschauffeur Piet (71), die de ploeg straks naar het hotel brengt, geniet op de tribune van de driepunters. Als enige man in de zaal.