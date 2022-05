Vrouwen van Twente laten zich niet van het podium duwen: voor de derde keer op rij kampioen

FC Twente krijgt de schaal uitgereikt op De Toekomst, thuisbasis van concurrent Ajax. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Soms pakken keuzes in het leven precies zo uit als je hoopt, of misschien nog wel beter. Vorig jaar streed Caitlin Dijkstra nog om speelminuten bij Ajax, nu staat ze op een podium op het hoofdveld van de Toekomst. Op het complex van de Amsterdamse club draagt Dijkstra nu alleen wel een shirt van FC Twente, haar nieuwe club die opnieuw kampioen van de vrouweneredivisie is geworden.

Het is alweer voor de achtste keer en de derde keer op rij dat de ploeg uit Enschede dat lukt, maar toch is het de laatste jaren best verrassend. Ajax en PSV hebben meer geld te besteden, maar Twente laat zich vooralsnog niet van het podium duwen.

‘Voor mij is dit natuurlijk extra leuk’, glundert Dijkstra. Ze kijkt even naar de kampioensmedaille om haar nek, haar eerste en de beloning voor haar lastige, gedurfde besluit.

‘Ik heb hier drie mooie seizoenen meegemaakt’, legt ze uit aan de rand van het veld waar Twente net Ajax heeft verslagen met 2-3. ‘Het was niet een hele makkelijke keuze om weg te gaan, maar ik heb voor mezelf gekozen. Ik wilde gewoon meer spelen op mijn eigen positie, in de verdediging.’

Gretig

Dijkstra is een mooi voorbeeld van de slimme manier waarop Twente te werk gaat. De Amsterdammers werken net als Twente met veel jonge talenten, maar om een stap te maken haalden ze de afgelopen jaren ook de geroutineerde internationals Stefanie van der Gragt en Sherida Spitse. Dat betekende zware concurrentie voor Dijkstra (23), die door Twente gretig werd opgepikt.

‘Dit seizoen is voor mij echt top’, zegt de verdediger. ‘Ik heb veel gespeeld op mijn favoriete plek, Champions League gehaald, kampioen geworden, mijn debuut in het Nederlands elftal gemaakt. Ja, dit had eigenlijk niet beter kunnen uitpakken.’

Dijkstra (rechts) ontfutselt Ajax-speler Pelova de bal. Beeld Pro Shots / Remko Kool

In de zomer hoopt ze er ook nog bij te zijn op het EK in Engeland. Bondscoach Mark Parsons zag vrijdag op de tribune dat Twente het tegen Ajax een helft lang moeilijk had. De Tukkers wisten dat ze met 9-0 mochten verliezen, dan nog zouden ze kampioen zijn geworden, maar niemand wilde met een grote nederlaag van het veld afstappen. Bij rust stond Ajax 2-0 voor en dreigde toch een dompertje.

‘Maar wij kwamen als gierende banden uit de kleedkamer’, lacht Dijkstra. ‘Dat is gewoon de kracht van ons, van het team, de staf, van ons allemaal. Dat we met zijn allen elkaar oppeppen. En dan winnen ook nog en worden we eerste met zes punten voorsprong.’

Kansen

Dijkstra zelf moest het vooral opnemen tegen Victoria Pelova, de begaafde spelverdeler van Ajax, en had het zwaar. Maar afronden is niet het sterkste punt van de Ajacied en ze is niet de enige in haar ploeg die veel kansen nodig heeft. Twente deed dat dit jaar beter, alleen al met topscorer Fenna Kalma (33 doelpunten in 24 wedstrijden) en routinier Renate Jansen, die er achttien maakte.

Vooral in het begin van het seizoen lieten de Amsterdammers veel punten liggen, nog meer dan Twente dat ook stroef begon. In 2016 en 2017 werd Ajax voor het laatst kampioen, toen leek het er even op dat de Amsterdammers de hegemonie van Twente over zouden nemen, maar dat blijkt toch lastiger.

‘Dit is natuurlijk een prachtig complex’, zegt Dijkstra over de Toekomst, waar zowel de mannen als vrouwen van Ajax trainen. ‘Qua faciliteiten is Ajax gewoon top, dat heeft Twente misschien wat minder, maar het teamgevoel is heel sterk. Het is een heel hechte club. ’

Dat is iets wat steeds terugkomt. Twente, Ajax en PSV – de top 3 in Nederland – vissen in dezelfde vijver. Ze moeten het alle drie hebben van jonge talenten, aangevuld met ervaren spelers die na een avontuur in het buitenland naar Nederland terug wil keren. Twente presenteert zich in die concurrentiestrijd als een plek waar spelers zich goed kunnen ontwikkelen, een warme club.

Kruisje

Als Wieke Kaptein, zestien jaar pas maar dit seizoen al basisspeler, een kruisje slaat omdat ze zenuwachtig is voor ze live op tv moet, stelt routinier Kika van Es haar gerust. ‘Komt helemaal goed, meidje.’ Misschien niet de club met de hoogste salarissen, maar een fijne omgeving is ook wat waard.

‘Onze nieuwe trainer vroeg of hij kampioen moest worden’, zegt technisch manager René Roord, al jaren de grote man bij de Twente vrouwen. ‘Ik heb geantwoord dat hij helemaal niks hoeft.’

Zo schuift de recordkampioen zich ook voor volgend jaar weer handig in de rol van underdog. ‘Wij mogen kampioen worden’, zegt Dijkstra, die in Enschede blijft. ‘Dat is misschien wel wat Twente Twente maakte en waarom het nu al acht keer is gelukt. We leggen onszelf druk op, maar wij mogen, wij moeten niet. En dat is wel lekker voetballen.’