Vrouwen van PSV winnen topper tegen Ajax en nemen afstand van concurrentie

Romée Leuchter van PSV (m.) laat doelvrouw Lize Kop van Ajax kansloos: 1-0. Leuchter zal ook de 2-0 maken. Beeld Klaas Jan van der Weij

Door de overwinning is de kans groot dat PSV in april als nummer één, en dus met een voorsprong in punten, aan de kampioenspoule begint. Daarin strijden de vier hoogst geplaatste ploegen, PSV, FC Twente, Ajax en naar alle waarschijnlijkheid ADO Den Haag, om het landskampioenschap. Voor PSV moet het de beloning zijn van de weg die de club ruim drie jaar geleden insloeg.

Met het aanstellen van Sandra ­Doreleijers als manager vrouwenvoetbal moest meer nadruk komen te liggen op de vrouwen. ‘We hadden als doel om de vrouwen meer te integreren in de jeugdopleiding en moesten betere randvoorwaarden creëren als we in de toekomst echt om de prijzen wilden meedoen’, zegt Doreleijers.

Dat kostte tijd en energie. Maar na drie jaar merkt Doreleijers dat PSV Vrouwen als het ware is samengesmolten met de rest van de jeugdopleiding op trainingscomplex De Herdgang. Ze noemt een trits aan voorbeelden op. ‘In tegenstelling tot voorheen krijgen de speelsters een maaltijd na de training, wordt hun kleding gewassen en kunnen ze gebruik maken van de meetsystemen.’

Ook op voetbaltechnisch gebied plukt PSV Vrouwen de vruchten van de nauwe samenwerking met de opleiding van de talentvolle jongens. Zo laat Ruud van Nistelrooij als trainer van PSV onder 18 jaar af en toe zijn gezicht zien bij de vrouwen. Specialistentrainers kunnen worden ingevlogen als dat nodig is. En oefenwedstrijden tegen de mannelijke jeugdteams moeten de vrouwen veelzijdiger maken.

Roet

PSV leek de hang naar de titel vorig seizoen al in te lossen. Tot corona roet in het eten gooide, de competitie werd stilgelegd en PSV als koploper niet de kans kreeg om in de kampioenspoule te bewijzen dat het daadwerkelijk de sterkste was. Wel debuteerde het dit seizoen in de Champions League, waarin twee keer kansloos werd verloren van Barcelona.

Tegen Ajax, dat de laatste vier seizoenen twee keer kampioen werd, liet PSV woensdag zien dat het momenteel het sterkste team van de eredivisie is. De ploeg van trainer Rick de Rooij combineerde makkelijker dan Ajax, dat speelde met Oranje-internationals en Europees kampioenen Sherida Spitse en Stefanie van der Gragt, maar zonder duidelijk plan naar Eindhoven leek afgereisd.

PSV verraste in de zomer met het aantrekken van de ervaren internationals Mandy van den Berg en Sari van Veenendaal. Ten teken een volgende stap te willen zetten. Saillant is, in dat licht bezien, de overstap van Desiree van Lunteren van Ajax naar PSV, aan het eind van het seizoen. Woensdagavond deed de 84-voudig international niet mee. Ze beviel in december van een zoon en werkt aan haar rentree.

Een stevig signaal naar de concurrent? ‘Niet per se een signaal’, zegt ­Doreleijers. ‘We willen resultaat halen met een mooie mix van spelers. Dus zelf opgeleide talenten en ervaren internationals. Die kun je makkelijker aan je binden als je een goed verhaal hebt.’

Transfersom

Eén van die talenten is Joëlle Smits, die twee jaar geleden overkwam van FC Twente en aan het eind van het seizoen naar VfL Wolfsburg verkast. Ze is de eerste speelster aan wie PSV een transfersom verdient. Met een lage strakke voorzet stond de 21-jarige spits tegen Ajax aan de basis van de openingstreffer van Romée Leuchter. Kort na rust maakte Leuchter haar tweede doelpunt, nadat ze makkelijk was weggedraaid bij haar directe tegenstander.

Ajax, PSV en ook FC Twente mogen de vrouwentak meer dan serieus nemen, de clubs kunnen nog niet op tegen het geweld uit met name Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje. ‘Het gat met de Europese top wordt steeds groter. Maar we hebben best kans om bij de laatste zestien in de Champions League te komen’, zegt Doreleijers. ‘Dat is interessant omdat je in de nieuwe opzet dan zes groepswedstrijden hebt en dus inkomsten.’

Het is een vergezicht. Eerst moet PSV in april via de kampioenspoule op jacht naar de landstitel. Daar begint het na de overwinning op Ajax als uitgesproken favoriet. Ook een doelpunt in blessuretijd van Ajax-aanvoerder Marjolijn van den Bighelaar deed daar niets meer aan af.