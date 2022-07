Vrouwen stutten status van Nederland als atletiekland, mannen geven weer niet thuis

Zilveren medaillisten Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Tony Van Diepen na de gemengde 4x400 meter estafette Beeld Ezra Shaw / AFP

Zoals in meer sportdisciplines waren het de Nederlandse vrouwen die in Eugene bijna alle medailles wonnen en dicht bij van het niveau van Tokio kwamen, al was er voor het eerst sinds 2015 geen goud. In dat jaar, en in 2017, pakte Dafne Schippers de wereldtitel 200 meter. In 2019 en bij de Zomerspelen in 2021 was Sifan Hassan de tweevoudig kampioen. Sinds 2013 hebben bij WK’s atletiek alleen Nederlandse vrouwen medailles veroverd: 13 in totaal.

Van de mannen moest het niet komen in het universiteitsstadje. Polsstokhoogspringer Rens Blom, de enige Nederlandse wereldkampioen (2005), kreeg weer geen opvolger. Tussen 1983 en 2013 behaalden de mannen acht medailles; de vrouwen wonnen in die periode niets. Maar in Eugene haalden de mannen op geen enkel nummer de top acht (finale). Alleen op de gemengde estafette 4x400 meter deelden ze in de vreugde over het veroverde zilver.

Het openingsnummer van de WK atletiek, het kogelslingeren, zou illustratief blijken. Denzel Comenentia kwam als eerste voor Nederland in actie. Drie pogingen had hij om zich voor de finale te plaatsen. Even vaak belandde zijn kogel in het net en was hij uitgeschakeld. Het slot was net zo onbevredigend. Menno Vloon haalde als enige Nederlandse man in zijn discipline, polsstokhoogspringen, op het nippertje wel de finale en kwam als laatste van de Nederlanders in actie op zondagavond. Hij ging met drie mislukte pogingen op zijn aanvangshoogte van 5,55 meter af.

Onwillig schoeisel

Mis ging het ook bij de 4x400 meter, het ploegonderdeel waarop de Nederlandse mannen in Japan verrasten met zilver. Het scheelde bijzonder weinig. De kwalificatie voor de eindstrijd ging met 0,01 aan de neus van de estafettelopers voorbij.

De enige die op koers lag voor een uitslag in de top acht was Abdi Nageeye op de marathon. Maar hij stapte, geplaagd door onwillig schoeisel en niet meer in medaillepositie, met nog slechts een kilometer te lopen uit de wedstrijd. Later had hij spijt van die keuze.

Bij de vrouwen misten de Nederlanders slagkracht omdat Sifan Hassan een half snipperjaar achter de rug heeft. De vrouw die uit Tokio drie medailles meenam (goud op de 5.000 en 10.000 meter, en brons op de 1.500 meter) slaagde er niet in om het podium te halen. Ze werd ondanks haar trainingsachterstand wel vierde op de 10.000 meter en zesde op de 5.000 meter, uitslagen waar genoeg atleten in topconditie alleen maar van kunnen dromen.

In 2019 zorgde Hassan met haar zeges op de 1.500 en 10.000 meter voor de enige Nederlandse medailles en voor de negende plek in het medailleklassement. In Tokio was het ook grotendeels aan haar te danken dat Nederland als zesde in die rangschikking eindigde. Deze wereldkampioenschappen kwam van haar hand geen goud, dus kukelde Nederland naar de dertigste plaats.

Vrouwen tonen steeds breder palet aan talent

De andere vrouwen etaleerden een steeds breder wordend palet aan Nederlands talent. Op Femke Bol werd gerekend, maar wel in de wetenschap dat zij het moest opnemen tegen de nagenoeg onverslaanbaar geachte Sydney McLaughlin. Bol deed wat ze moest doen met haar tweede plaats op de 400 meter horden. Hetzelfde gold voor Anouk Vetter die haar zilveren zevenkamp van Tokio herhaalde met een nieuw nationaal puntenrecord.

Verrassender was het brons voor kogelstoter Jessica Schilder, die als eerste Nederlandse vrouw in de atletiekgeschiedenis op dat nummer een WK-medaille haalde. Bij het discuswerpen kwam Jorinde van Klinken dicht bij eenzelfde stunt. Haar vierde plek was eveneens nog nooit door een Nederlandse bereikt, net als die van Lieke Klaver op de 400 meter.

Waterscheiding

Behalve een medailleklassement maakt World Athletics, de wereldatletiekbond, ook een puntenrangschikking, waarin alle uitslagen van de top acht worden meegenomen. Dat geeft een genuanceerder beeld van de kracht van de verschillende atletieknaties, omdat het ook in ogenschouw neemt wat er net achter de medaillewinnaars gebeurt.

Dat klassement schetst een rooskleuriger beeld met een negende plaats voor Nederland. Voor een WK is dat de hoogste positie ooit, ten opzichte van de Spelen is het slechts twee plekjes lager. Zo slecht staat de Nederlandse atletiek er dus niet voor, ook niet in vergelijking met de Spelen in Japan.

De scheve verhouding tussen mannen en vrouwen baart Ad Roskam, scheidend technisch directeur van de Atletiekunie, geen zorgen. Terwijl in de maatschappij vrouwen nog vaak een achtergestelde positie hebben, vindt hij het wel mooi dat het in de Nederlandse atletiek juist andersom is. Al blijft het opmerkelijk dat er zo’n duidelijke waterscheiding is in de atletiek: tot 2013 haalden de mannen medailles binnen, de laatste tien jaar enkel de vrouwen.