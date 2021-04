Vrouwen schieten PKC in de zaal naar nationale korfbaltitel

De korfbalfinale tussen PKC en Fortuna in de vrijwel lege, nieuwe muziek- en theaterzaal RTM Stage van Ahoy. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De oeroude Hollandse sport korfbal kent zeer eigentijdse ontwikkelingen, zoals de aan kracht winnende dominantie van de vrouwen. De finale om het landskampioenschap tussen PKC en Fortuna werd zaterdag voor een fors deel bepaald door de ‘dames’, zoals vrouwen – wat minder eigentijds – in deze gemengde sport nog altijd worden genoemd.

PKC veroverde in de gloednieuwe RTM Stage van Ahoy de landstitel, omdat de vrouwen van het team geweldig op schot waren. Van de 22 treffers kwamen er liefst zeventien uit vrouwelijke handen. Sanne van der Werff, arts in opleiding, leidde de operatie door in de tweede helft liefst vijf doelpunten toe te voegen aan de drie waarmee zij in de eerste helft de Papendrechters in de race had gehouden.

Na de achterstand bij rust (9-11) was het Van der Werff die tien minuten voor tijd PKC de eerste voorsprong (13-12) bezorgde. Daarna ging de adrenaline stromen bij de ploeg van oud-bondscoach Wim Scholtmeijer en belandde de kampioensbeker voor de tiende keer de de traditieclub uit het rivierenland: 22-18.

Sanne van der Werff

Sanne van der Werff, rijp voor een uitverkiezing in de nationale ploeg, kreeg een reuzenkaart als Player of the Match. Het was zeer verdiend voor de 1.65 meter kleine, uiterst behendige speelster die met de linkerarm passt en tweehandig schiet. Acht goals in één wedstrijd, ze was eerlijk, kon ze van zichzelf niet herinneren.

Dat vrouwen de afloop van een groot korfbalduel bepaalden, was bij PKC vooraf al bekend verondersteld. Het gehele seizoen in de Korfbal League, aangevangen in januari, was erop afgestemd. Richard Kunst, de routinier, zei dat er steeds rekening was gehouden met een finale tegen Fortuna uit Delft of TOP uit Sassenheim. Hij zelf, oude, scherpschietende aanvaller, man met een record van achttien treffers in een wedstrijd, had voor eigen rekening al een rol ‘in de ondersteuning’ uitgestippeld.

‘Want onze vrouwen zijn beter dan hun vrouwen’, dat vond Van der Werff vooraf. Ze zag het in 50 minuten speeltijd bevestigd. Qua score klopte die opvatting ook volkomen. Van de achttien treffers van Fortuna kwamen er zeven van de vrouwen, met Fleur Hoek als uitblinker (5). De zeventien van PKC (totaal 22) kwamen van Van der Werff (8), Brett Zuijdwegt (5), Zita Schröder (2), Julie Caluwe (1) en invaller Nienke Hintzbergen (1).

‘Ik denk dat we het op de vrouwen gewonnen hebben’, was de conclusie van Van der Werff. ‘Wij hebben de scorende vrouwen. Mijn rol is niet rebounden. Daar kan ik met mijn lengte niks van. Ik ben spelverdeler en ik pak mijn goals mee. De rol van vrouwen is echt veranderd in korfbal.’

Scoren is leuk

De uitblinker van de tegenpartij, Fleur Hoek, sprak haar collega bijna naadloos na. ‘In het huidige korfbal zijn de vrouwen er niet meer om de mannen aan te geven. De vrouwen kunnen echt scoren. Dat heb ik in deze finale weer voor Fortuna mogen doen. Het is echt een heel goede ontwikkeling. Het is niet dat ik als junior daartoe ben gestimuleerd. Het zit gewoon in mezelf. Het is leuk om te scoren. En vrouwen weten zich in het huidige spel steeds beter vrij te spelen. Voor mannen is dat vaak wat lastiger.’

Het betoog van de twee vrouwelijke uitblinkers Van der Werff en Hoek werd met enkele forse strepen onderlijnd door Richard Kunst, 38 jaar oud inmiddels en een grootheid in de mixed sport. De 1.96 lange Kunst, tweemaal beste korfballer van het jaar, meende dat het geen ontwikkeling van de laatste jaren was. ‘Voor mij geldt het vooral voor dit seizoen. Hoe onze vrouwen het hebben opgepakt. Het zijn zulke ontzettend goede meiden. Ik wil titels pakken. Dit is mijn derde. Voorheen verkoos ik een aanvallende rol. Maar pakten we de kampioenschappen niet. Nu stemden we ons spel af op de vrouwen. En pakken we de titels. Onze meiden hebben de tactiek perfect uitgevoerd. Ik heb Sanne deze finale heel graag in stelling gebracht. Dat was ook mijn taak, als ze eens mis schoot. Rebound, bal weer naar haar.’

Sanne van der Werff schoot ‘acht uit twintig’ op de gele kunststof korf. Slechts een klein groepje bestuursleden van PKC liet zich dan horen. De korfbalfinale, de laatste jaren steeds in de Ziggo Dome te Amsterdam, was terug in Ahoy, de Rotterdamse sporttempel waar sinds 2006 de finales uitgroeiden toto een soort van nationale feestdag voor de grote achterban van deze familiesport.

Nu was het een door coronamaatregelen gedomineerde tv-wedstrijd. Anneke van Zanen, de voorzitter van sportkoepel NOCNSF, kwam de beker voor de kampioenen op een sokkel zetten. Feliciteren is er nog steeds niet bij. Toespraken houden is ook niet de bedoeling. Het was geen woorden maar daden voor PKC in Rotterdam.