Vrouwen mogen vanaf volgend seizoen bij mannen mee voetballen in hoogste amateurdivisie

SC Heerenveen - Ajax namen het in februari tegen elkaar op in de Eredivisie Cup. Beeld Pro Shots / ProNews

De KNVB noemt de stap historisch voor het amateurvoetbal, ook wereldwijd. Dat klopt niet helemaal. In Zweden mogen vrouwen allang bij de mannen meedoen, tot op hoog niveau. In Nederland is het een vervolg op een belangrijke stap uit 1995, genomen dankzij Nicole Delies uit Groningen. Zij won een kort geding, om op het hoogste niveau te mogen blijven voetballen met de jongens. Ze was 15 jaar, zat op school en hoorde tijdens een tussenuur dat haar club gelijk had gekregen van de rechtbank.

Ze mocht met GVAV Rapiditas in de landelijke competitie blijven uitkomen. De rechter toonde begrip voor het feit dat de bond verschil maakte tussen geslacht, maar achtte het onderscheid tussen regionale en landelijke competities discriminatoir. Met de uitspraak in de hand had Delies (en andere vrouwen) ook gemengd kunnen voetballen op het hoogste niveau bij de volwassen amateurs. Dat deed ze niet. Ze stapte over naar het vrouwenvoetbal.

Delies: ‘Ik wilde destijds van C1 naar B1 (jeugdvoetbal), maar dat mocht niet van de KNVB. Toen hebben we die zaak aangespannen. Ik was trots dat ik een rol heb kunnen spelen in de ontwikkeling. Ik kreeg een bosje bloemen van de KNVB, van Vera Pauw met name.’ Pauw, voormalig bondscoach, was de grote roerganger van de vrouwenvoetbal.

Vanaf volgend seizoen mogen vrouwen en meisjes dus overal meedoen in de A-categorie bij de amateurs, ook op het hoogste niveau bij de senioren. Afgelopen seizoen was er een experiment met Ellen Fokkema, bij vierdeklasser Foarút. Het leverde niet veel kennis op, omdat in de competitie vanwege corona nauwelijks is gespeeld. De KNVB acht de tijd rijp om vrouwen ‘op grond van kwaliteiten en ambities een passende plek in het voetballandschap te laten vinden’, zoals directeur Jan-Dirk van der Zee zich uitdrukt.

Bij de jeugd voetballen jongens en meisjes al jaren bij elkaar. Vrijwel alle internationals hebben tot pakweg hun zestiende in een jongensploeg gespeeld, opdat ze zeker in fysiek opzicht meer weerstand kregen. Pas als de lichamelijke verschillen groeien, scheiden de wegen. Ook zijn er tal van meidenteams die tegen jongens voetballen.

Bij de bekendmaking van het nieuws sloeg de fantasie meteen op hol. Want inderdaad: theoretisch is het straks mogelijk dat Ajax in het toernooi om de KNVB-beker tegen Katwijk uit de tweede divisie speelt, en dat in dat elftal van Katwijk dan een of meerdere vrouwen meedoen. Vera Pauw, tegenwoordig bondscoach van Ierland, verwacht overigens niet dat het zomaar gebeurt. ‘Fysiek gaan de vrouwen het afleggen in de tweede divisie. Mannen rennen harder en springen hoger.’