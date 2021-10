Vrouwen maken hun voetbal zichtbaar

Vivianne Miedema in het shirt van Arsenal Beeld The FA via Getty Images

Ze keek televisie en genoot van de sfeer op Varkenoord, met vuurwerk en al, leidend tot de overwinning op Ajax in de ouverture van de vrouwelijke versie van de Klassieker. Vivianne Miedema wil best hardop zeggen: ‘Eens hoop ik het shirt van Feyenoord aan te trekken.’

De topschutter aller tijden van het Nederlands elftal, tevens spits van Arsenal, doelt op het dragen van het shirt van Feyenoord in de eredivisie, niet op het tenue met de naam van Robin van Persie dat ze tot op de draad versleet als kind, hartstochtelijk supporter van Feyenoord als de voetballer uit Hoogeveen was.

De Nederlandse competitie breidt uit en de zichtbaarheid van het vrouwenvoetbal groeit snel, op alle vlakken. Het is volop op tv. De competitie. Interlands natuurlijk. En nu krijgt ook de Champions League een visuele lift.

Via streamingdienst

Donderdag ontvangt Miedema met Arsenal de Duitse topclub Hoffenheim. De wedstrijd is op YouTube te zien via streamingdienst DAZN (zie ook kader), net als alle andere duels in de Europese topcompetitie. Arsenal verloor de eerste groepswedstrijd vorige week van Europees kampioen Barcelona. Lieke Martens scoorde als invaller voor Barcelona, Miedema werd gewisseld bij de kansloze tegenstander Arsenal.

‘Dat is best frustrerend, maar het was ook een reality-check’, zegt Miedema. ‘Barcelona is vele malen sterker dan de andere teams. Wij zijn er nog niet, al hebben we in de competitie van Manchester City en Chelsea gewonnen. De Engelse League mag dan misschien de sterkste competitie zijn, dat wil nog niet zeggen dat je dan ook in Europa de beste ploegen hebt. Maar de nieuwe opzet van de Champions League is positief. Vier poules, de sterkste teams van Europa. Alles op tv, via streams. Het is weer een mooie stap. Vroeger was de Champions League vaak nergens te vinden. Nu kun je de tv of de computer aanzetten, of gewoon kijken op je telefoon.’

In de nationale competitie is Arsenal eerste, met het maximale puntentotaal uit vijf duels. Miedema staat tweede op de topschutterslijst, achter Sam Kerr uit Australië. Ook hier groeit de zichtbaarheid. Ze wordt herkend op straat en alom bewonderd om haar indrukwekkende doelcijfers. Hoewel ze al jaren meedraait in de top, is ze pas 25 jaar en leergierig. Voor het platform van kwalitatief hoogwaardige sportjournalistiek The Athletic schreef ze afgelopen zomer een artikel over spitsen als Ronaldo, Kane, Immobile en Lukaku tijdens het EK, over overeenkomsten en verschillen.

‘Ik probeerde het grotere plaatje te zien, waarbij je geen enkele spits echt met elkaar kunt vergelijken. Sommigen zijn echte goalscorers, ze zijn helemaal afhankelijk van aanvoer van anderen. Maar Kane bijvoorbeeld is meer een 9,5. Hij is niet alleen spits, een 9, maar laat zich ver terugzakken om het spel mee gestalte te geven, als een 10. Lewandowski is weer vooral dodelijk voor het doel.’

Kane

Zijzelf ziet iets van Kane in haar eigen stijl terug. Ze is een afmaker, al doet ze graag mee aan het spel op het middenveld. Ze is daarmee in haar laatste contractjaar bij Arsenal, dat te kennen gaf haar te willen behouden en het team rond haar te bouwen. Miedema neemt geen overhaaste beslissing en wacht de ontwikkelingen af. Ze wil daar zijn waar het gebeurt, waar de ontwikkeling in het vrouwenvoetbal zich voltrekt.

Bij Oranje heeft ze na jaren een nieuwe trainer, de Brit Mark Parsons. ‘Hij is goed en heeft even tijd nodig’, reageert ze op de eerste duels, met een onverwachte tegenvaller thuis tegen Tsjechië, voor de WK-kwalificatie: 1-1, met een late gelijkmaker van Miedema. ‘We waren na al die jaren met Sarina Wiegman ook toe aan iets nieuws, en een tweede Sarina vind je toch niet. Samen met Mark zullen we nieuwe ideeën naar het veld brengen. Hij heeft veel energie.’

De Bril zal geregeld bij haar komen kijken. In de Engelse competitie zijn ook steeds meer wedstrijden rechtstreeks op televisie en groeit de publieke belangstelling, zowel qua kijkcijfers als in het stadion. Af en toe speelt Arsenal al in het grote stadion van de mannen, zoals onlangs tegen Chelsea. ‘Vanwege de coronaregels mochten maximaal tienduizend toeschouwers naar binnen. Het was bijna uitverkocht. We hopen later dit seizoen voor 50 duizend toeschouwers de derby tegen Tottenham te spelen.’