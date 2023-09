Vrouwen Ajax en Twente op de drempel van plaatsing Champions League; hele eredivisie duimt mee

Sophie te Brake (l) van FC Twente kopt tegen Levante de winnende treffer binnen, Renate Jansen (r) kijkt toe. Zij maakte eerder de aansluitingstreffer (1-2).

Wieke Kaptein heeft de gave om ingehouden woedend te zijn. Niemand zal de voetbalster van Twente zien schreeuwen of schelden, het lukt haar na tegenslagen zelfs nog medespelers op te peppen, maar alles in haar lichaam, haar houding, haar uitstraling wijst dan de andere kant op.

Zaterdagavond beent de achttienjarige middenvelder twee keer in twintig minuten met een stuurse blik naar de middellijn. Alle afspraken, de plannen die vooraf zijn bedacht om Levante te verslaan, er komt helemaal niets van terecht. Na de snelle 2-0-achterstand geloven weinigen er op de tribune in Enschede nog in. En dat in een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

‘Ja, ik wil gewoon heel erg graag met Twente internationaal voetbal spelen’, legt Kaptein na de wedstrijd haar gevoel uit. De frustratie bij een van de grootste Nederlandse talenten is dan ingeruild voor een glimlach, want alles is op wonderbaarlijke wijze goed gekomen. Door een 3-2-overwinning op de Spaanse nummer 3 heeft de ploeg de eerste voorronde van de Champions League overleefd en houdt de ploeg zicht op de groepsfase.

Veel lachende gezichten

Omdat landskampioen Ajax eerder die dag ook al met 3-0 won van FC Dinamo BSUPC uit Belarus waren er uiteindelijk veel lachende gezichten te zien in Enschede. Bondscoach Andries Jonker was er, net als Lucienne Reichardt, de manager vrouwenvoetbal van de KNVB. Als een of twee clubs zich, na de tweede voorronde in oktober, voegen bij de beste zestien van Europa profiteert het hele Nederlandse vrouwenvoetbal mee.

‘We hebben de ambitie om een topcompetitie te worden’, zegt Reichardt. ‘Dat hebben we met alle clubs uitgesproken.’ Plaatsing voor de groepsfase is daarvoor een minimale voorwaarde.

Vrijwel alle competities in Europa kampen met hetzelfde probleem. De top is heel smal en in weinig wedstrijden wordt het echt spannend, dat geldt zeker ook in de eredivisie. Als talentvolle voetbalsters zich willen ontwikkelen dan moeten ze in de Champions League spelen. Daar kunnen ze zich wel meten met de besten en spelen in volle stadions.

Even wennen

Op de wedstrijd in Enschede kwamen zaterdagavond zo’n zeshonderd toeschouwers af. Meer dan bij de meeste eredivisiewedstrijden, maar even wennen voor wereldkampioen Alba Redondo, die in de WK-finale in Sydney nog voor 80.000 toeschouwers speelde. De Spaanse topscorer kopte na twintig minuten de 2-0 binnen, waarna vrijwel iedereen dacht dat het klaar was.

Twente had tot die tijd helemaal niets had in te brengen. Maar toen lette Renate Jansen wel op na een spelhervatting en de Spaanse verdedigers niet. Haar plotse 2-1 bracht het geloof weer terug, waarna Twente zowaar ook eens over de middellijn kwam. Een corner, bal in de kluts en Marit Auée brengt de ruststand op 2-2. Levente blijft daarna beter, maar Twente ontsnapt meerdere keren en scoort zelf wel. Uit een vrije trap kopt Sophie te Brake de 3-2 in.

‘Met die aansluitingstreffer hadden we een beetje geluk’, erkent Kaptein, die ook het WK speelde. ‘Daar kregen we een boost van en die hadden we ook wel nodig.’

Voor haar zelf lijkt het sowieso een kwestie van tijd dat ze in de Champions League gaat spelen. Ze tekende onlangs bij de Engelse topclub Chelsea, maar liet zich tegelijkertijd meteen voor een jaar weer uitlenen aan Twente. In Enschede zal ze meer aan spelen toe komen. Ook haar ploeggenoot Caitlin Dijkstra, die tekende voor de Duitse topclub Wolfsburg, koos daarom voor die constructie.

Nederland blijft opleidingsland

‘Daar zijn we heel blij mee’, zegt KNVB-manager Reichardt. De eredivisie wil weliswaar naar de top, maar de KNVB beseft ook dat Nederland een opleidingsland zal blijven. Deze zomer verruilde Esmee Brugts PSV voor Barcelona en zag Twente topscorer Fenna Kalma (Wolfsburg) en Oranje-keeper Daphne Domselaar (Aston Villa) vertrekken. ‘Uiteindelijk zullen de grootste talenten weggaan, maar we willen heel graag dat de gemiddelde leeftijd stijgt.’

Nu ligt die op 21,8 jaar (ter vergelijking, bij de mannen is dat 24,4). Hoe verder clubs in de Champions League komen, hoe langer talenten zullen blijven. Als Twente en Ajax zich plaatsen levert dat weer punten op voor de Uefa-ranglijst en een hogere plaats daarop maakt het in volgende jaren weer makkelijker. Nu staat Nederland tiende, nog achter landen als Portugal, Tsjechië en Denemarken. De top-7 is het voorlopige doel.

Om verder te komen moeten Twente en Ajax hopen dat het geluk vrijdag nog niet op is. Bij de loting kan voor Ajax de Italiaanse kampioen AS Roma uit de bus komen. Twente vreest de topclubs Wolfsburg, Paris St.-Germain en Real Madrid, maar ziet kansen tegen Sparta Praag en het Zweedse Häcken.

‘We maken nog kans en dat is sowieso een mooie ontwikkeling’, zegt een hoopvolle Kaptein. ‘Er is voor mij nog genoeg te leren in de eredivisie, maar het zou wel heel fijn als we dit jaar de Champions League mee kunnen pakken.’