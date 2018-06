Vrouw van een miljoen sloopt Nederlandse volleybalsters

Bij de Final Six van de Nations League kunnen de volleybalsters bewijzen dat ze over vier maanden bij het WK in Japan opnieuw om de medailles kunnen strijden. Het vrouwenteam schuurt tegen de wereldtop aan. Na de vierde plaats op de Spelen van Rio in 2016 en twee zilveren medailles bij de EK’s van 2015 en ’17 is het mondiale podium het volgende doel. Gastland China bleek woensdag echter in vier sets (20-25, 25-21, 25-22, 25-18) te sterk.

In de voorronde van de Nations League had het Nederlandse team de B-ploeg van China nog verslagen, in Nanjing treedt coach Lang Ping weer met haar sterrenformatie aan. De bijna twee meter lange (1.98) passer/loper Zhu Ting maakte het verschil in de openingswedstrijd van poule A. Lonneke Sloetjes wist dat haar Chinese teamgenoot bij het Turkse Vakifbank al de aanjager was, ze nam ook de nationale ploeg na de eerste set bij de hand.

Ting is niet alleen de vrouw van een miljoen, haar jaarsalaris in Turkije. Ze kan ook onder druk passen en scoren met de aanval, de gedroomde combinatie. Ting sloopte de Nederlandse ploeg met 35 punten. ‘Zowel Vakifbank als China draait om haar, ik durf Ting wel de beste volleybalster van de wereld te noemen’, zegt Sloetjes, telefonisch vanuit Nanjing. ‘Ze heeft in China vele uren getraind om haar balgevoel te verfijnen. Boven de 20 gaan alle set-ups naar Ting, we blokkeren haar met zijn drieën en toch slaat ze over of langs ons heen.’

Sloetjes blijft zich verbazen over het gemak, waarmee Ting de ballen ook over een drieblok op de grond slaat. ‘Die vrouw is voor mij één groot raadsel. Ik snap niet hoe zo’n tenger iemand zo goed kan zijn. Het grappige is dat Ting bij Vakifbank uit de pass wordt gehouden, omdat ze bij ons de minste passer is. En in het Chinese team pakt ze een half veld en is ze meteen de beste passer. Ik begrijp het echt niet. Ik ken niemand zoals Ting.’

In het Nederlandse team is Anne Buijs een betere aanvaller dan passer en onderscheidt aanvoerder Maret Balkestein-Grothues zich vooral passend en verdedigend. Bondscoach Jamie Morrison zal hebben geconstateerd dat zijn ploeg aanvallend nog steeds te afhankelijk is van Sloetjes en Buijs. Zijn aanvalsters hadden te veel ballen nodig om te scoren. ‘We hebben onszelf tekortgedaan’, aldus Sloetjes.

Vandaag krijgen de volleybalsters een herkansing tegen Brazilië. Alleen bij een zege heeft Nederland nog kans op een plaats in de halve finales. ‘We spelen bij de Final Six alleen tegen toplanden’, aldus Sloetjes. ‘De volgende stap is een keer winnen van die teams. En dat kan alleen door er volle bak voor te gaan.’