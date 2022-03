Iris Kamminga (28), zus van zwemmer Arno Kamminga (26) winnaar van zilver op 100 en 200 meter schoolslag op de Olympische Spelen in Tokio

‘We zijn opgegroeid in Katwijk, aan de kust, dus iedereen gaat daar vroeg op zwemles. Naast Arno heb ik nog een broer, we schelen allemaal zo’n 2,5 jaar elkaar. We hebben onze zwemdiploma A, B en C gehaald en daarna gingen we naar reddingszwemmen en wedstrijdzwemmen.

‘Vroeger werd soms gedacht dat ik het meeste zwemtalent van de familie had, voor Katwijkse begrippen dan. Ik was de enige van de club die landelijke wedstrijden zwom. Daar moest ik dan in mijn eentje met mijn trainer heen. Arno is ook klein begonnen bij de lokale club. In het begin lukten dingen soms net niet. Ik weet nog dat hij op drie honderdsten de EK-limiet niet had gehaald. Die tegenslagen maakten hem mentaal megasterk. Hij wil altijd verder kijken en beter worden.

‘Ergens ben ik soms wel jaloers dat hij het zo ver heeft geschopt, aan de andere kant ben ik blij dat ik de tijd had om te studeren. Na een studie bewegingswetenschappen werk ik nu bij Sportgeneeskunde Rotterdam waar we mensen helpen met blessures. Zwemmen doe ik nog steeds, maar ik heb het een tijdje lastig gehad toen ik over de kop ging op de fiets. De banden in mijn elleboog waren daarbij opgerekt, waardoor het strekken van mijn arm lastiger is.

‘De band met Arno is heel sterk, misschien komt dat ook doordat onze moeder elf jaar geleden is overleden. Je kunt daar op twee manieren mee omgaan: blijven hangen in het verdriet of het omzetten naar iets positiefs en er kracht uit halen. Elke keer als Arno weer zo’n megarecord zwemt, zie ik dat hij met zijn gedachten even bij haar is. Het is een bepaalde blik die hij dan heeft. We appen na zo’n race vaak even kort. Dan zegt hij iets van: deze had ze mooi gevonden.

‘Toen hij in Tokio zwom op de Olympische Spelen, leek het alsof ze daar ook was. Ik ben normaal niet zo van het geloven in tekenen, maar er waren zoveel dingen die ons aan haar deden denken. Mijn moeder was vrijwilliger voor de Zonnebloem, een vereniging die leuke dagjes uit organiseert voor mensen met een beperking. Toen Arno zijn boeket kreeg bij zijn zilveren medaille, zat daar een zonnebloem in. Meestal zijn het rozen ofzo.

‘Zo waren er meer van die dingen die toevallig waren. We mochten niet als toeschouwer in Tokio zijn vanwege corona, maar door al die tekenen heb ik toch het gevoel dat we het met z’n allen beleefd hebben.’