‘Vriendinnenclub’ Team 22 houdt volleybaltalenten in eigen land en stoomt ze klaar voor het WK

Elles Dambrink van Team 22 in actie tegen Peelpush (3-0). Beeld Jiri Büller

De stem van Myrthe Schoot komt luid boven de beats van de muziek uit tijdens het inspelen. ‘Ja, hey, hoppa’, moedigt de volleybalster haar teamgenoten aan terwijl ze ballen overspeelt. De 33-jarige international deelt schouderklopjes en high fives uit.

Het is lang geleden dat ze met zulke jonge meiden in het veld stond. Schoot is teruggekomen uit Duitsland om in Team 22 te spelen, het nieuwe beloftenteam van de Nederlandse volleybalbond. Het doel is om talenten een versnelde cursus topvolleybal te geven richting het wereldkampioenschap in eigen land in 2022. De groep met veertien speelsters traint sinds mei samen. Wie het goed doet, kan een plekje in de nationale ploeg bemachtigen.

Schoot kreeg ook een uitnodiging van bondscoach Avital Selinger. Hij wilde naast potentiële toppers ook bekende namen in de ploeg, zodat de jonkies wat opsteken van de huidige generatie. Schoot, een vaste waarde in Oranje, had er meteen oren naar, zegt ze zaterdag in Ede bij de aftrap in de eredivisie tegen Peelpush uit het Limburgse Meijel. Team 22 won met 3-0. ‘Ik had het een beetje gezien in Duitsland en ik vind het op mijn leeftijd leuk om het Nederlandse volleybal verder te helpen, zeker met het oog op het WK in eigen land.’

Schoot zag de afgelopen jaren veel internationals afhaken omdat ze vroeg opgebrand waren. Lonneke Sloëtjes, die door velen wordt gezien als de beste Nederlandse volleybalster aller tijden, zette vorig jaar op 30-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Haar beoogde opvolgster Celeste Plak nam op 24-jarige leeftijd een sabbatical omdat ze de ‘gretigheid naar de bal’ kwijt was.

Geënt op Bankras-model

Dat moet anders, vindt bondscoach Selinger. Hij stoort zich al jaren aan de vroege vlucht naar het buitenland. Talenten vertrekken tegenwoordig voor hun 20ste al naar een internationale club, waar ze soms op de bank terechtkomen. ‘Ze vinden het avontuur interessant en denken dat ze daar beter worden. Het buitenland is niet heilig. Soms gaat het niet goed. Maar er moet wel een alternatief zijn in Nederland. Dat was er niet meer’, zegt Selinger.

Doordat de beste speelsters uit de eredivisie verdwenen, daalde het niveau in de nationale competitie. De internationale route werd daardoor nog aantrekkelijker.

Team 22 moet een alternatief bieden. De groep traint fulltime op Papendal met een volledig begeleidingsteam onder leiding van de bondscoach, geïnspireerd op het befaamde Bankras-model. Dat project, waarbij internationals zich terugtrokken uit de competitie om samen te trainen voor wedstrijden, leverde het olympisch goud van de volleybalmannen in 1996 in Atlanta op.

Lang niet alle vrouwen die zijn benaderd zagen er heil in. Selinger vindt dat een gemiste kans. ‘Ik vind het erg jammer, maar het is wat het is. Als je pech hebt, geeft de coach je bij de buitenlandse club te weinig aandacht en speel je amper. Dan zijn er acht maanden voorbij en kom je in april terug, ben je niet in vorm en moet je presteren voor de nationale ploeg. Dat maken we elk jaar mee.’

Elles Dambrink was wel blij met het telefoontje van de bondscoach. De 18-jarige student was nog niet door een buitenlandse club gespot, al zullen de scouts haar naam hebben genoteerd na haar indrukwekkende optreden bij de nationale ploeg tijdens de Nations League toen zij mocht invallen als vrije aanvaller op de diagonaalpositie.

Haar overstap vanuit VCN uit Capelle aan den IJssel is uitstekend bevallen. ‘Papendal heeft de beste mogelijkheden om fysiek in mezelf te investeren. Het is niet van ‘ik doe een beetje hier en een beetje daar’, maar alles is nu op elkaar aangesloten.’

Dambrink is in september een studie bedrijfseconomie begonnen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Ik ga één dag in de week naar de campus waar ik zoveel mogelijk werkgroepen volg om in de middag weer aan te sluiten bij de training. Het is druk, maar ik vind het fijn om er iets naast te hebben.’

Vriendinnenclub

Het team voelt voor haar als een vriendinnenclub. ‘Iedereen heeft dingen opgegeven om hier bij te kunnen zijn. We hebben allemaal de passie om er volledig voor te gaan en we hebben veel lol met elkaar.’

Tijdens het interview komt Myrthe Schoot aangelopen. Ze geeft Dambrink plagend een por. ‘Kijk uit wat je zegt hè, ik hou je in de gaten’, zegt Schoot terwijl ze naar Dambrink wijst, die moet lachen. ‘Myrthe is de leukste van allemaal', zegt Dambrink.

De eenheid in de groep komt alleen in het veld nog niet echt tot uiting. De wedstrijd tegen de vrouwen uit Limburg verloopt stroef. De eerste set wordt met moeite gewonnen door het bondsteam (27-25) dat nog veel fouten maakt. Bondscoach Selinger kijkt met een frons toe terwijl hij druk in zijn notitieblok schrijft. In de tweede en derde set gaat het eindelijk lopen. Met twee keer 25-18 is eerste zege van Team 22 een feit.

Na de wedstrijd drinken de vrouwen van Peelpush hun teleurstelling weg met een biertje. De talenten van de bond schuiven in de kantine aan voor een buffet om de koolhydraten aan te vullen. Daarna vertrekken ze met z’n allen terug naar Papendal, dromend van een plekje in de WK-selectie van volgend jaar.