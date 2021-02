Vriendinnen Bol en Klaver snellen op atletiekbaan van record naar record

Op de EK indoor, volgende maand in Polen, worden hoofdrollen verwacht van Femke Bol en Lieke Klaver. En wie weet wat de Olympische Spelen in Tokio voor hen in petto heeft.

Ze worden vaak in één adem genoemd, Femke Bol (20) uit Amersfoort en Lieke Klaver (22) uit Enkhuizen. Het laat zich eenvoudig verklaren. Ze meten op de atletiekbaan geregeld elkaars krachten op de 200 en de 400 meter. Het zijn vriendinnen, die elkaar als eerste opzoeken en omarmen na een race. En, ziehier de actualiteit, beiden lopen alsmaar harder.

Ze bewezen het in één week. Bij de opening van hun indoorseizoen eind vorige maand in Wenen sneuvelden door hun toedoen stokoude nationale records. Bol verpulverde op de 400 meter de 51,82 van Ester Goossens uit 1998 met 50,96. Klaver wiste met 23,17 de 23,34 van Els Vader uit 1988 uit de statistiek.

Zaterdag, op de tweede overdekte confrontatie, zetten ze in Metz alweer nieuwe uitersten neer. Bol snelde op de 400 meter naar 50,81. Ze won haar wedstrijd met overmacht. Al voor het ingaan van de tweede ronde had ze een straatlengte voorsprong. Klaver schaafde op de 200 meter met 23,10 nog zeven honderdsten van haar beste tijd af.

Beider prestatiecurves mogen dan stijgend zijn, het onderscheid in gestel en de opbouw van hun wedstrijden is groot, vertelt hun trainer Bram Peters (28). Hij werkt als assistent van de bondscoach op de 400 meter en 400 meter horden, Laurent Meuwly uit Zwitserland. Bol moet het volgens hem hebben van de laatste meters. Waar andere lopers ineenzijgen, geeft zij geen krimp.

Op souplesse

Klaver bereikt veel eerder haar topsnelheid, om pas in de slotfase terrein te verliezen. Je ziet het aan hun bouw, zegt Peters. Bol, 1.84 meter lang, is tenger en loopt meer op souplesse. Klaver, 1.83, is gespierder en explosiever. Nee, hun gewicht noemt hij niet. Dat doe je niet bij vrouwen, vindt hij.

Wat ze delen, sinds afgelopen week meer dan ooit, is de snel oplopende koorts over hun toekomst. Op de EK indoor, begin volgende maand in Polen, worden hoofdrollen verwacht. Finaleplaatsen op de Olympische Spelen in Tokio behoren in de beschouwingen ineens tot de mogelijkheden. Toen Bol in Metz aan de start verscheen voor de 400 meter, sprak de Franse tv- commentator over ‘het fenomeen’ uit Nederland.

Vorig jaar behoorde ze al tot de tien genomineerde vrouwen voor een ereprijs: beste atlete ter wereld. Dat was vooral op basis van haar ijzersterke 400 meter horden: de snelste jaartijd, winst in alle wedstrijden waaraan ze deelnam. Het is haar eigenlijke liefde.

Ga maar eens wat sneller van start, was de opdracht van de coaches aan Bol geweest voor de wedstrijd in Frankrijk. Als ergens nog winst is te pakken, is dat op de eerste van de twee indoorronden. In Wenen kwam ze door op 24,67, in Metz moest dat 24,30 worden. Ze passeerde die tijd op de honderdste nauwkeurig, stelde coach Peters vast. ‘Dit is de nieuwe Femke. Ze is in staat om de taak heel precies uit te voeren. Dat is wel eens anders geweest. Het komt door ervaring, focus, mindset. Ze laat zich niet langer afleiden door indeling of collega’s.’

Dat ze in de buitenste baan startte, was in haar voordeel. Dan zijn de eerste twee bochten wat minder krap en bij het naar binnen snijden voor de laatste ronde, loopt de baan lichtjes af. Ze had, zag Peters, nu wat meer moeite haar snelheid op de laatste 50 meter vast te houden. ‘Ze ging net wat meer stuk dan in Wenen. Ze vertelde ook dat ze even misselijk was na de finish. Maar ze was enthousiast over het resultaat.’

Technisch sterk

Over Klaver is hij ook tevreden, zeker omdat er tussen haar 400 en 200 meter nog geen uur rust zat. Hij zag een technisch sterke race. ‘Lieke heeft altijd de neiging haar knieën niet hoog genoeg op te tillen. Dat deed ze nu wel, we hebben er echt aan gewerkt. Ze verhoogde ook de pasfrequentie in de bochten, die zijn zo krap dat je beter geen lange passen kunt maken. Dit was veel beter dan in Wenen. Dat was een nogal rommelige race.’

Zeker de tijden van Bol tellen internationaal, ook al is een vergelijking lastig nu snelle Amerikanen en Jamaicanen nog maar nauwelijks in het circuit zijn opgedoken. Haar beste seizoensprestatie wereldwijd in Metz werd zaterdag al overvleugeld door Athing Mu, een 18-jarig talent uit Trenton, New Jersey. Zij klokte in een wedstrijd in Texas af op 50,52. Maar wie voor het nationale record van Bol mondiaal snellere resultaten wilde vinden, moest teruggaan tot 2018. Toen bleven vier Amerikanen onder haar tijd.

Bol is op deze afstand de snelste Europese atlete sinds 2013. Met haar Nederlands record van 23,10 op de 200 meter moet Klaver dit indoorseizoen nog vijf tegenstanders laten voorgaan. Twee van hen, Shaunae Miller-Uibo uit Bahrein en Tamara Clark uit de Verenigde Staten, liepen vorige maand al 22’ers.

Bol en Klaver beleven voorlopig vooral plezier aan hun groeiende status. Ze laten elkaar opgetogen weten welke internationale topper zich nu weer als volger heeft gemeld op hun Instagram-account. Na de wedstrijd eten ze altijd samen een Kinder Bueno. De reep is een beloning voor een mooi resultaat. Ze eten de chocola trouwens ook om het verdriet van een magere prestatie weg te slikken, maar dat motief is niet veel nodig de laatste tijd.