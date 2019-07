Vriendenteam uiteen in Toulouse na val van Niki Terpstra

Niki Terpstra na de valpartij waardoor voor hem de Tour voorbij is. Beeld AP

Ze vallen allebei op in de etappe van woensdag, de twee leden van het officieuze wielergezelschap Noord-Hollands Best die in de Tour de France rijden. Cees Bol (23) uit Zaandam, debuterend in Frankrijk, is door zijn ploeg Sunweb aangewezen als de belangrijkste sprinter. Het is vlak, het is niet te lang, die 167 kilometer tussen Albi en Toulouse. Dat ligt hem misschien wel.

De andere rol is voor Niki Terpstra (35) uit Bergen. Maar die aandacht was niet voorzien. Op 30 kilometer voor de finishplaats is hij betrokken bij een grote valpartij. Ook Bol rijdt op de kluwen in. ‘Ik lag midden op de stapel.’

De Zaankanter kan verder. Hij moet alleen een wiel wisselen. In de sprint doet hij niet meer mee, hij wordt achtste. ‘In een bocht zaten we te ver.’ Voor Terpstra is de Tour voorbij. Medisch onderzoek toont een breuk in het schouderblad en een lichte hersenschudding aan. ‘Ze reden van achter op me in’, zegt hij met een van pijn vertrokken gezicht bij de finish. ‘Ik werd gelanceerd.’ Het is de tweede bittere pil na zijn overstap van Quick-Step naar Total Direct Energie. Ook in de Ronde van Vlaanderen moest hij na een val opgeven. ‘Dit is heel erg zuur.’

Het speelt zich allemaal af aan de vooravond van de dagen waar beiden tegenaan hikten: de Pyreneeën dienen zich aan. Bol heeft er ontzag voor. Donderdag wachten twee toppen boven de 1.500 meter, op zaterdag is er de Tourmalet, een reus van 2.115 meter. Het is hem opgevallen hoe hard er bergop wordt gereden, zelfs door sprinters. Terpstra had vooraf ook geen munitie om hem gerust te stellen. Ook na acht Tourstarts zag hij er net zo goed tegenop. De fietsmaten van Noord-Hollands Best komen niet verder dan 48 meter boven NAP, de Schoorlse Nok. Dat moet dan wel op de mountainbike.

Noord-Hollands Best is vlammen in het vlakke land. Bol en Terpstra vormen met Laurens ten Dam (Alkmaar) en Ramon Sinkeldam (Assendelft) het bekendste smaldeel. De laatsten ontbreken in de Tour. Ten Dam (38) viel in de Ronde van Oostenrijk en kondigde deze week aan dat hij een punt achter zijn carrière zet. Sinkeldam (30) werd niet opgenomen in de selectie van FDJ.

Zo gaat het er sinds zo’n zes jaar aan toe: via de groepsapp horen ze wie er mee gaat, wie er waar aansluit. Soms reageert er niemand, dan weer zijn ze met meer dan tien. Het gaat vier, vijf uur lang langs het Noord-Hollands Kanaal, door de droogmakerijen van de Schermer, de Purmer en de Beemster en verder de kop in, naar Wieringen.

Ze rijden in waaiers, trekken sprints naar plaatsnaambordjes, pikken stroken gravel mee. Een enkele keer is er een koffiestop. In de winter stappen ze wat vaker op de mountainbike en gaan de duinen in. Daar moeten ze om elf uur ’s morgens weer uit. Dan wordt het rammen op het strand.

Geduld nodig

Het wielerpubliek maakte kennis met Bol toen hij dit voorjaar Nokere Koerse won. Daarvoor was wat geduld nodig. Hij was vol in beeld na zijn zege, maar de Vlaamse commentatoren hielden hem voor Max Walscheid, zijn ploeggenoot – ja, wat een fenomenale prestatie was het toch van de Duitser, met diens krachtige postuur.

Het was Bol. ‘Dat was jammer, ja. We zijn allebei lang, maar we lijken helemaal niet op elkaar.’

Er is in de gelederen van Noord-Hollands Best een rondje naar hem genoemd, de Cees Bol Classic. Toen hij herstelde van een blessure is hij in ’t Gooi allerlei paadjes gaan ontdekken. Het is een tocht van 130 kilometer geworden, nagenoeg stoplichtvrij. ‘Het kostte wat moeite Laurens en Niki te overtuigen dat het ook voorbij Amsterdam wel de moeite waard was.’

Toelatingsexamen

Voor renners die koersen als pannekoeken is geen plek. Bol sloot zich aan toen hij eerstejaars belofte was. Dat hij Terpstra klopte in een sprintje naar een bordje van Zuidoostbeemster betekende dat hij was geslaagd voor het toelatingsexamen. Maar de ongeschreven regels kunnen ook onverbiddelijk zijn. Toen renner Julius van den Berg, tegenwoordig in dienst van EF Education First, vroeg of het vertrek niet wat later kon dan 10 uur ’s morgens, is hij anderhalf jaar uit de appgroep geweerd.

Woensdagmiddag verbijt Bol in Toulouse zijn teleurstelling over zijn achtste plek. Hij had niet gezien dat Terpstra bij de val was betrokken. Dan hoort hij dat hij uit koers is. Hij schrikt. ‘Oh ja? Klote voor hem. Ik hoop dat hij snel oké is.’ Kalme koffierondjes, veel meer zit er voorlopig niet in voor Noord-Hollands Best.